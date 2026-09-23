Jornada gratuita para emprendedores con charlas sobre inteligencia artificial y e-commerce

Expertos en transformación digital ofrecen insights clave para potenciar pymes, mejorar ventas online y aprovechar la inteligencia artificial

Andreani lanza una nueva edición de ePymes Day 2026, su jornada anual dedicada a emprendedores y PyMEs que buscan impulsar sus negocios. El evento se realizará el jueves 24 de septiembre desde las 9:00 en Espacio Chutro, Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es acompañar a quienes quieren llevar su negocio al siguiente nivel con charlas prácticas sobre e-commerce, marketing digital, inteligencia artificial y logística.

La jornada contará con la participación de referentes del ecosistema emprendedor argentino. También habrá representantes de Meta y Microsoft que compartirán herramientas concretas para potenciar ventas digitales.

El acceso es gratuito. Solo se requiere inscripción previa a través de la plataforma Eventbrite.

Qué servicios de Andreani conocerás en el evento

María Casal, Gerente de Marketing de Andreani, presentará las soluciones logísticas que la empresa ofrece a emprendedores. El foco estará en dos herramientas clave para hacer crecer un negocio digital.

El servicio de Fulfillment incluye almacenamiento, preparación de pedidos y envío, lo que permite a los emprendedores delegar toda la operación logística y concentrarse en vender.

También se explicará cómo funciona Andreani GlobAll Pack. Este servicio permite a los emprendedores abastecerse en el exterior y vender productos importados en Argentina de manera simplificada.

Ambas soluciones buscan eliminar las barreras operativas que frenan el crecimiento de las PyMEs argentinas.

Quiénes son los speakers confirmados

Alejandra Leguizamón, fundadora de Mamá Emprende, Emprendefest y Mujer Diamante, expondrá sobre ecosistemas colaborativos. Su charla abordará cómo construir redes de apoyo entre emprendedores.

Yez Marchetti, Founder & CEO de Hesta – The Marketing Lab, hablará sobre estrategias para encontrar el próximo negocio en la base de clientes existente. El enfoque estará en cómo monetizar mejor lo que ya tenés.

Leonardo Dopacio, Co-Founder y CFO de Magoya Software, dará una charla sobre PyMEs e inteligencia artificial. Explicará herramientas accesibles para automatizar procesos sin necesidad de grandes inversiones.

Germán De Vicentis, Business Trainer para Meta Blueprint, presentará soluciones y estrategias para potenciar negocios a través de las plataformas de Meta. Mostrará cómo usar inteligencia artificial en campañas publicitarias de Facebook e Instagram.

Laura Menniti, de Microsoft, cerrará con las últimas novedades de Copilot aplicadas a la gestión de negocios. Demostrará cómo la IA puede optimizar tareas administrativas diarias.

Por qué Andreani apuesta al segmento emprendedor

El segmento de PyMEs y emprendedores se consolidó como una de las verticales de mayor crecimiento para Andreani en los últimos años.

Durante 2025, la empresa registró un crecimiento del 40% en el volumen operado en este segmento, una tendencia que se sostiene durante 2026 impulsada principalmente por la incorporación de nuevos clientes.

Este crecimiento refleja el boom del comercio electrónico en Argentina. Cada vez más emprendedores necesitan soluciones logísticas profesionales para competir en el mercado digital.

Andreani detectó esta oportunidad y diseñó servicios específicos para este público. El ePymes Day es parte de esa estrategia: generar un espacio de capacitación gratuita que acerque herramientas concretas.

Cómo inscribirte al ePymes Day 2026

El evento es completamente gratuito. La inscripción se realiza online a través de Eventbrite

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026

Horario: desde las 9:00 horas

Lugar: Espacio Chutro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Los cupos son limitados. Se recomienda registrarse con anticipación para asegurar el acceso al evento de Andreani.