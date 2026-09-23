Caminos del Río Uruguay administró uno de los principales corredores del país, pero tras vencer el contrato y la quiebra, avanza la venta de sus bienes

La liquidación de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), la empresa que durante más de tres décadas administró el corredor de las rutas nacionales 12 y 14, sigue avanzando como parte del proceso judicial que decretó su quiebra.

Por lo menos así surge de analizar una resolución del Juzgado Nacional en lo Comercial N°9, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi, que tramita el proceso y que acaba de abrir un procedimiento para vender un inmueble rural de tres hectáreas y un lote integrado por casillas rodantes y un generador.

Las bases fueron fijadas en u$s100.000 para el terreno y las construcciones y en u$s1.000 para los bienes muebles, como parte de un expediente abierto tras la quiebra de la compañía, decretada el 29 de abril de 2025.

CRUSA había ingresado en concurso preventivo en 2023 y dejó de operar el Corredor Vial 18 el 9 de abril de 2025, cuando venció la última prórroga de su contrato que el gobierno del presidente Javier MIlei rechazó extender.

Caminos del Río Uruguay subasta activos: el obrador que llegó a subasta

El inmueble está ubicado en Colonia Villa Libertad, dentro del ejido de Chajarí, y tiene frente sobre la prolongación de la avenida Belgrano.

Según el plano de mensura incorporado al expediente, posee una superficie de tres hectáreas y cuenta con acceso por un camino de ripio.

El terreno conserva vegetación nativa, cercos de postes y alambre y vestigios de la actividad desarrollada anteriormente, entre ellos bases de construcciones, restos de maquinaria y materiales.

Dentro del predio existen dos edificaciones en estado regular: una es una vivienda de ladrillo visto cuya construcción quedó inconclusa y la otra, una estructura precaria de chapa metálica. La propiedad dispone de electricidad y agua, mientras que el camino interno presenta un mantenimiento deficiente.

El lugar está desocupado como vivienda habitual y permanece bajo el cuidado de una persona identificada durante la constatación judicial.

El informe incorporado al expediente señala que, por la superficie y el perfil de las actividades predominantes en la zona, el terreno presenta condiciones para un posible destino industrial.

El juzgado fijó una base de u$s100.000, pagadera en dólares o en pesos según la cotización del Banco Nación al cierre de la jornada anterior al remate.

Sobre el inmueble fue informada una deuda por impuesto inmobiliario de $17.329,74, calculada al 11 de noviembre de 2025 y de acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal, el adquirente quedará exceptuado de las obligaciones generadas antes de la toma de posesión.

Los gastos de transferencia, en cambio, deberán ser afrontados por el comprador, mientras que la escrituración se realizará únicamente si el adquirente la solicita y quedará a cargo del escribano que proponga.

Las máquinas que también vende la ex concesionaria de la Ruta del Mercosur

El proceso incluye una segunda subasta destinada a los bienes muebles localizados dentro del establecimiento, con un lote compuesto por tres casillas rodantes Agrocabina, identificadas internamente como E054, E055 y E057; una casilla de menor tamaño y un generador eléctrico diésel Deutz de 16 cilindros en V.

La base conjunta para esos elementos será de u$s1.000 y, aunque permanecen dentro del inmueble, se venderán mediante una puja diferente de la correspondiente al terreno y sus construcciones.

Las dos subastas se realizarán a través del Portal de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema, comenzarán el 27 de octubre de este 2026 a las 12 y finalizarán el 9 de noviembre a la misma hora, aunque podrá extenderse cuando se presenten ofertas sobre el cierre, según el mecanismo contemplado en el reglamento de subastas electrónicas.

Tres décadas sobre las rutas del litoral

CRUSA recibió en 1990 la concesión del Corredor Vial 18, integrado principalmente por tramos de las rutas nacionales 12 y 14, mediante un contrato que le otorgó la explotación, administración, conservación y mantenimiento de una red que vinculaba Buenos Aires con Entre Ríos y Corrientes.

Con el tiempo se incorporaron sectores de las rutas 117, 135 y A015, además de la conexión física Rosario-Victoria sobre la Ruta Nacional 174.

La traza quedó identificada como la Ruta del Mercosur por su papel dentro del transporte de cargas y pasajeros entre la Argentina, Brasil y Uruguay, ya que conecta pasos fronterizos, puertos, zonas industriales y áreas productivas del litoral.

El contrato original atravesó diferentes reformulaciones, al punto que en 1996 se aprobaron cambios en las condiciones de la concesión y en el 2006 ste año se ratificó una nueva renegociación.

En 2014 se incorporaron rutas y obras adicionales y se extendió el vínculo hasta el 31 de octubre de 2023.

Para entonces, la compañía ya había recurrido a la Justicia comercial para solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores

La disputa por el final del contrato

La cercanía entre el concurso y el vencimiento de la concesión abrió una disputa por la continuidad del servicio.

Una medida cautelar dictada en octubre de 2023 sostuvo transitoriamente el contrato, pero la Sala A de la Cámara Comercial resolvió en febrero de 2024 que ese resguardo terminara y que las partes realizaran los trámites necesarios para cerrar el vínculo.

En abril de ese mismo año, Vialidad Nacional otorgó una extensión de 12 meses a la operación de CRUSA y la última prórroga llevó el vencimiento hasta el 9 de abril de 2025, fecha en la que el organismo nacional recibió los tramos, las estaciones de peaje y los bienes afectados a la prestación vial.

El final del contrato estuvo precedido por numerosos expedientes administrativos vinculados con el estado de las calzadas, las tareas de conservación, el mantenimiento de alcantarillas, las obligaciones tributarias y las condiciones de los bienes utilizados para atender el corredor.

En esas actuaciones, CRUSA había planteado atrasos tarifarios y compromisos estatales relacionados con el financiamiento de determinadas obras.

La controversia se extendió durante varios años y la empresa relacionó parte de sus dificultades para ejecutar los trabajos con las condiciones económicas del contrato, las tarifas y los aportes previstos para algunas obras.

El camino a la quiebra

A pesar de los reclamos ante la justicia y de la presentación de una millonaria demanda contra el Estado Nacional, CRUSA finalmente dejó de operar las rutas y estaciones de peaje el 9 de abril de 2025 y 20 días después, el mismo juzgado que tramitaba el concurso decretó la quiebra de la sociedad.

A partir de esa decisión comenzaron a abrirse incidentes para tratar los distintos bienes identificados dentro de su patrimonio.

Después de la salida de CRUSA, el Gobierno asumió transitoriamente la administración de los tramos que formaban el Corredor Vial 18, que luego se incorporó a la primera etapa del nuevo sistema de concesiones privadas.

El esquema dividió los 741,71 kilómetros del antiguo corredor en dos unidades dentro de los cuales el Tramo Oriental reunió principalmente las rutas nacionales 12 y 14, mientras que el Tramo Conexión comprendió el enlace Rosario-Victoria y sus accesos.

En noviembre de 2025, la Secretaría de Transporte adjudicó ese tramo a Autovía Construcciones y Servicios, mientras que la concesión del Tramo Conexión quedó en manos de la unión transitoria integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.

Los nuevos operadores tomaron posesión el 7 de enero pasado y el corredor principal del litoral adoptó la denominación Autovía del Mercosur, mientras que el enlace Rosario-Victoria pasó a llamarse Conexión Alto Delta.