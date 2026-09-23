La productora de papel más grande de argentina debe la mitad de los sueldos

La empresa atraviesa un concurso preventivo y acumula pérdidas por más de $127.000 millones, mientras negocia con sus trabajadores el pago de los haberes

La crisis financiera de Celulosa Argentina sumó un nuevo capítulo: los trabajadores de la planta de Capitán Bermúdez cobraron apenas el 50% de los salarios correspondientes a agosto, mientras la empresa continúa atravesando un escenario de fuerte deterioro financiero y operativo.

El pago parcial se concretó luego de que los empleados rechazaran una propuesta inicial de la compañía, que contemplaba abonar solamente el 30% de los haberes debido a la falta de liquidez. La situación derivó en audiencias ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde finalmente se acordó avanzar con el pago de la mitad de los salarios, aunque todavía resta definir cuándo se cancelará el porcentaje pendiente.

Celulosa Argetina: una planta paralizada y otra busca retomar la actividad

La planta de Capitán Bermúdez, Santa Fe, especializada en la fabricación de papel tissue, permanece paralizada desde hace casi dos meses. La compañía atribuye la interrupción de las operaciones a una combinación de restricciones en el suministro de gas, falta de materias primas e insumos y la delicada situación financiera que atraviesa.

Entre los problemas operativos aparecen las restricciones en el suministro de gas dispuestas por Litoral Gas y la falta de insumos esenciales, entre ellos madera y productos químicos necesarios para el proceso productivo.

En paralelo, la planta de Zárate, dedicada a la elaboración de papeles de impresión y escritura, retomó la producción durante este fin de semana después de permanecer casi dos meses detenida.

Sin embargo, la reactivación no despejó las dudas sobre la continuidad de las operaciones. Los trabajadores esperan que las negociaciones ante el Ministerio de Trabajo permitan determinar cuándo cobrarán el 50% restante de los salarios de agosto y cuáles serán las condiciones para sostener la actividad.

Una crisis financiera que se profundizó

El conflicto salarial se produce en medio de una situación financiera crítica para la compañía. Celulosa Argentina se encuentra atravesando un concurso preventivo, en el marco de un proceso de reestructuración de sus obligaciones financieras.

Según los últimos estados financieros difundidos, al 31 de mayo la empresa acumulaba pérdidas por $127.393,6 millones, mientras que sus ventas registraban una fuerte contracción.

La situación actual se produjo después de un cambio en el control accionario. Hace aproximadamente un año, el financista Esteban Nofal, a través de Cima Investments, adquirió el 45,5% de las acciones de la compañía por un valor simbólico de un dólar y asumió deudas financieras superiores a los u$s128 millones.

Como parte de aquella operación, Nofal realizó un aporte inicial cercano a los u$s15 millones, que permitió reactivar las plantas entre octubre y noviembre de 2025, después de tres meses de inactividad.

El alivio, sin embargo, resultó transitorio. Desde marzo de 2026 comenzaron a reaparecer las dificultades operativas y financieras, que terminaron profundizando el deterioro de la compañía.

El impacto sobre el mercado del papel

La situación de Celulosa Argentina también adquiere relevancia por el peso de la compañía dentro de la industria local. Según sus propios directivos, la empresa produce casi la mitad del papel que se fabrica en el país.

Por ese motivo, una interrupción prolongada de sus operaciones no solo impactaría sobre sus trabajadores y proveedores, sino también sobre el abastecimiento del mercado argentino.

En ese escenario, la evolución del conflicto salarial y la capacidad de la compañía para normalizar la producción serán dos de los principales factores a seguir durante las próximas semanas.

La prioridad inmediata para los trabajadores pasa por cobrar el 50% de los salarios de agosto que todavía permanece pendiente, mientras la empresa busca atravesar el concurso preventivo y recuperar niveles de actividad que permitan sostener sus operaciones.