La Justicia extendió por 90 días el período de exclusividad para que la firma de insumos agrícolas llegue a un acuerdo con sus acreedores

Esto le otorga tiempo crucial para negociar y estructurar un acuerdo definitivo con sus múltiples acreedores.

La agroempresa santafesina, experta en nanotecnología, enfrenta una seria crisis financiera por su elevada deuda.

Surcos obtuvo prórroga judicial en su concurso preventivo hasta abril de 2027 para acordar con acreedores.

Surcos consiguió más tiempo para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y superar el concurso preventivo que atraviesa desde comienzos de 2025.

Lo logró gracias a que la Justicia de Santa Fe prorrogó por 90 días hábiles el período de exclusividad de la compañía y llevó hasta el 8 de abril de 2027 el plazo para formular propuestas.

La decisión fue adoptada este 22 de septiembre en los autos "Surcos S.A. s/Concurso Preventivo", CUIJ 21-02050877-6, que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe.

El período de exclusividad tenía como vencimiento el 22 de octubre próximo, y ahora el juzgado resolvió computar la extensión a partir de esa fecha como parte de una resolución que también modificó otra fecha relevante del proceso como es la de la audiencia informativa que ahora fue fijada para el 31 de marzo de 2027, a las 11.

Según el fallo, durante el período de exclusividad, Surcos puede formular propuestas de acuerdo preventivo y buscar entre sus acreedores las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras.

Qué productos comercializa la firma Surcos

Detrás de ese expediente se encuentra una empresa santafesina especializada en insumos para el agro y controlada por la familia Calvo.

Surcos desarrolla, fabrica y comercializa productos para protección y nutrición vegetal, con una cartera integrada por herbicidas, insecticidas, fungicidas, tratamientos de semillas, coadyuvantes y fertilizantes.

La compañía es conducida por Sebastián Calvo y construyó parte de su crecimiento alrededor del desarrollo de formulaciones con nanotecnología.

Después de una etapa de expansión y de un uso creciente del mercado de capitales para financiar su actividad, durante el 2024 comenzó a atravesar la crisis financiera que finalmente la llevó a pedir la protección judicial e iniciar un proceso concursal.

La magnitud del proceso quedó expuesta a medida que la sindicatura y el juzgado avanzaron sobre los créditos presentados en el concurso, al punto que el Informe General incorporado al expediente determinó acreencias quirografarias por $27.971 millones, u$s51,4 millones y 5.303 euros.

El mismo trabajo registró alrededor de $28.605 millones correspondientes a créditos quirografarios eventuales, además de créditos privilegiados y otras categorías sometidas a sus respectivos tratamientos concursales.

Los motivos de la crisis de liquidez de Surcos

Es sobre ese universo que Surcos deberá estructurar su propuesta y buscar las conformidades requeridas durante el período que ahora se extiende hasta abril.

El expediente llegó a esa instancia después de una crisis financiera que comenzó a hacerse visible durante 2024 y tuvo al mercado de capitales como uno de sus principales escenarios.

Surcos había recurrido durante años a Obligaciones Negociables (ON), pagarés bursátiles y otros instrumentos para financiar su actividad.

La CNV registra, incluso, fideicomisos financieros de Red Surcos desde 2010, respaldados por créditos comerciales y, posteriormente, por cheques diferidos.

Con los años, la empresa profundizó esa estrategia mediante sucesivas emisiones de obligaciones negociables y en 2017 obtuvo autorización para un programa de ON por hasta u$s100 millones.

Ese financiamiento acompañaba una compañía que buscaba ganar escala, aumentar el peso de sus productos tecnológicos y llevar sus desarrollos hacia otros mercados.

De hecho, en 2022 colocó otros u$s15 millones en ON vinculadas a la sostenibilidad y para entonces, llevaba varias series emitidas y combinaba la búsqueda de recursos financieros con sus planes de expansión.

El origen de los incumplimientos financieros en 2024

Los vencimientos llevaron la crisis al mercado y las dificultades de liquidez y refinanciación fueron ganando peso a medida que se acercaban nuevos compromisos.

En ese contexto, el 4 de noviembre de 2024, Surcos emitió las ON Serie XIV, clases A, B y C con el objetivo de canjear voluntariamente distintas series de ON dólar linked para aliviar vencimientos programados para 2025 y 2026 y obtener fondos para atender deuda de corto plazo.

El canje alcanzó aproximadamente al 31% de los títulos elegibles, equivalentes a u$s4,5 millones, según documentación de la CNV.

Pero poco después comenzaron los incumplimientos de pagarés bursátiles, además de que el cuadro financiero quedó atravesado por inhibiciones y embargos comunicados por la empresa.

La crisis llevó a que el 18 de diciembre de 2024, la CNV decretara la interrupción transitoria de la oferta pública de valores negociables de Surcos.

Luego, el 8 de enero de 2025, el organismo prorrogó esa medida y fundamentó su decisión en la necesidad de contar con información completa sobre la situación financiera de la emisora, las propuestas de reestructuración y las medidas adoptadas en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis.

La ficha actual de la compañía ante la CNV continúa identificando a Surcos Sociedad Anónima como "Suspendida Preventivamente".

Cómo fue el ingreso de Surcos al concurso preventivo

Surcos solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores a comienzos de febrero de 2025 y el juzgado abrió formalmente el proceso dos días después.

La compañía declaró entonces 152 empleados, de los cuales 51 estaban afectados a su planta de formulación.

A partir de ese momento, comenzó el procedimiento de verificación de créditos y el primer calendario estableció abril de 2025 como límite para las presentaciones ante la sindicatura y posteriormente se abrió la instancia de observaciones.

Durante agosto de ese año, el juzgado publicó las resoluciones correspondientes a diferentes grupos de acreedores como parte de un expediente que fue dividido para ordenar los créditos comerciales, financieros y bursátiles, fiscales, de obras sociales y ART, y laborales.

La complejidad del proceso llevó también a modificar el cronograma, por lo cual en agosto de 2025, el juzgado mencionó expresamente la diversidad de los créditos y la ubicación geográfica de quienes se habían presentado a insinuar acreencias al fundamentar una reprogramación de fechas.

En diciembre volvió a modificarse el calendario y se llevó hasta marzo pasado la presentación del Informe General y finalmente, el 27 de marzo de este año, el Poder Judicial registró su presentación dentro del expediente.

Con esa etapa avanzada, el proceso pasó a concentrarse en la negociación de la propuesta preventiva que ahora tendrá como límite abril de 2027.

La historia y fundación de la empresa Surcos

La empresa tiene más de cuatro décadas de trayectoria societaria y antecedentes empresariales todavía anteriores.

Sus orígenes se vinculan con CIAGRO, emprendimiento iniciado en Avellaneda, Santa Fe, en 1974 para comercializar productos veterinarios y agrícolas y, de hecho, fue constituida formalmente en 1985 como CIAGRO Santa Fe SRL.

Posteriormente se transformó en sociedad anónima, adoptó la denominación Red Surcos y finalmente pasó a llamarse Surcos.

En 2008, Carlos Calvo impulsó una nueva etapa orientada hacia la producción y el desarrollo de fitosanitarios y en 2012, Sebastián Calvo asumió la conducción de la compañía.

El desarrollo de nanotecnología para el agro de Surcos

Surcos pasó de una actividad originalmente basada en la distribución hacia otra con mayor peso de la fabricación, las formulaciones propias y la tecnología aplicada a productos agrícolas.

La empresa desarrolló Nanoactive, aplicada inicialmente a insecticidas, y posteriormente Elite, utilizada en herbicidas.

Con el tiempo amplió la cartera hacia fungicidas, tratamientos de semillas, fertilizantes, coadyuvantes y fitorreguladores.

De hecho, los herbicidas se convirtieron en su principal línea comercial y según información correspondiente a 2022, explicaban aproximadamente el 71% de sus ventas, mientras los fertilizantes representaban 17% y los insecticidas cerca de 8%.

En aquel momento, alrededor del 95% de las ventas correspondía al mercado argentino, mientras la compañía avanzaba con operaciones y desarrollos comerciales en otros países de América latina.

La nanotecnología también había ganado participación dentro de la facturación con formulaciones basadas en esas tecnologías que pasaron de representar alrededor de 55% de las ventas en 2019 a más de 75% en 2022.

Entre sus productos aparecen Dédalo Elite, dentro del segmento de herbicidas; Microactive y Nanofos, entre los insecticidas; y Acento Induxor, dentro de los fungicidas.

Surcos extendió además su actividad hacia mercados como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, mientras desarrollaba proyectos vinculados con la internacionalización de sus formulaciones.

La estructura accionaria incorporada al expediente ubica a Sebastián Calvo con 40,28% y Carlos Hugo Calvo con 30,93%, mientras que el capital restante se distribuye entre Surcos International LLC y Luisa María Monsalvo.

La planta de formulación informada por la empresa al ingresar al concurso está ubicada en Recreo, provincia de Santa Fe, donde trabajaban 51 de los 152 empleados declarados ante la Justicia.