La marca estadounidense de denim apunta a construir en el país una red de 30 tiendas y extender su presencia mediante franquicias y locales multimarca

Lucky Brand dio un nuevo paso en su plan de desembarco en el mercado argentino de la indumentaria.

Después de comenzar sus operaciones mediante la venta por comercio electrónico hace tres meses, la marca estadounidense inauguró su primer local físico en el país, en el DOT Baires Shopping, y puso en marcha la etapa presencial de un proyecto que contempla una red de 30 tiendas exclusivas.

El establecimiento ocupa 100 metros cuadrados; demandó una inversión de u$s150.000 y reúne más de 300 productos para hombres y mujeres.

La apertura se suma al desarrollo del canal mayorista, que fue parte de la primera etapa de su plan de expansión en el mercado local, y que la llevó a cerrar acuerdos con más de 30 locales multimarca de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Catamarca.

Ahora, el objetivo informado por la empresa es duplicar esa presencia durante el próximo año.

Lucky Brand: de una tienda online a una red nacional

Para lograrlo, la estrategia que puso en marcha la empresa combina distintos canales ya que al e-commerce con el que Lucky Brand inició sus operaciones en el país se agregó la distribución mayorista y, ahora, el primer establecimiento exclusivo.

El próximo paso previsto es desarrollar franquicias para ampliar la cobertura territorial, al punto que la marca ya abrió formalmente la búsqueda de operadores interesados en ese formato.

Su propuesta contempla asistencia para la apertura y operación, soporte comercial y exclusividad territorial de acuerdo con la zona asignada.

El proyecto de alcanzar 30 tiendas exclusivas había sido presentado cuando Lucky Brand anunció su llegada a la Argentina, en mayo pasado.

En aquel momento se comunicó una inversión inicial de u$s1 millón destinada al desarrollo del negocio local.

Qué productos ofrece Lucky Brand en Argentina y cómo se compone su catálogo

Lucky Brand nació en Los Ángeles en 1990 y desarrolló su identidad alrededor del denim premium, el estilo californiano y su vinculación con la música y la cultura estadounidense.

A partir de los jeans amplió posteriormente su catálogo hacia otras categorías de indumentaria para hombres y mujeres.

Teniendo en cuenta que el denim continúa siendo uno de los ejes de la marca, en la Argentina, la colección masculina incluye más de 15 fits de jeans, diferentes lavados y talles intermedios como 31 y 33.

Para mujeres, la propuesta supera los 20 fits y se completa con vestidos, tops, tejidos, camperas, camisas y shorts.

Otro componente de su catálogo son las remeras estampadas vinculadas con la música y el entretenimiento, con una oferta que incluye productos con licencias de The Rolling Stones, The Beatles, Guns N' Roses, Fender, Corona, Guinness, Woodstock y Grateful Dead.

Según la compañía, la selección comercializada en la Argentina forma parte de su catálogo internacional y mantiene las mismas líneas que ofrece en Estados Unidos.

El precio como estrategia comercial de la empresa

La llegada de ese catálogo está acompañada por una política de precios con la que Lucky Brand busca posicionarse frente a otras etiquetas internacionales: la empresa asegura que mantiene en la Argentina valores equivalentes a los que aplica en Estados Unidos.

Al respecto, Laura Itzkovici, diseñadora textil y responsable de marketing de la operación local, explica que la propuesta "pretende que el consumidor argentino viva la misma experiencia que tendría en una tienda de Lucky Brand en Estados Unidos, con la misma calidad, los mismos productos y los mismos precios".

La ejecutiva sostiene además que sus valores se ubican aproximadamente 30% por debajo de competidores internacionales presentes en el país.

De hecho, la empresa asegura que en el mercado argentino, los jeans se ofrecen entre $120.000 y $170.000, mientras que las remeras se ubican entre $45.000 y $80.000, de acuerdo con los precios informados para el desembarco y la oferta local.

Cuál es el grupo que está detrás del negocio local

La operación argentina está a cargo de Oxford Polo Club, el grupo conducido por los hermanos Alejo, Julián y Laura Itzkovici y que tiene la comercialización exclusiva de Lucky Brand en el país.

La relación entre ambas compañías es comercial ya que Oxford desarrolla la operación argentina, mientras que la propiedad de Lucky Brand corresponde a su grupo internacional.

La propia página argentina de la etiqueta identifica a Oxford Polo Club S.A. como comercializador exclusivo de sus productos en el mercado local.

Los registros societarios permiten precisar la estructura de la empresa mediante una documentación publicada en el Boletín Oficial en donde se identifica a Alejo Hernán Itzkovici como presidente de Oxford Polo Club S.A. y a Julián Esteban Itzkovici como director suplente.

El grupo argentino acumula más de 15 años de actividad en el negocio de la indumentaria y su desarrollo incluyó el trabajo con licencias y la construcción de Oxford Polo Club como marca propia, con presencia mediante locales exclusivos y comercios multimarca.

La incorporación de Lucky Brand agregó a esa estructura la operación local de una etiqueta estadounidense mediante comercio electrónico, distribución mayorista, una tienda exclusiva y el desarrollo de franquicias.

Quién es el dueño de Lucky Brand a nivel internacional

La historia corporativa de Lucky Brand tuvo un punto de inflexión en 2020, cuando la compañía atravesó un proceso de reestructuración en Estados Unidos y sus activos fueron adquiridos por Authentic Brands Group y SPARC Group.

La operación estableció que Authentic Brands Group quedara como propietario de la propiedad intelectual de Lucky Brand, mientras SPARC asumió funciones operativas vinculadas con el negocio estadounidense, entre ellas abastecimiento, diseño y desarrollo de productos, venta mayorista, tiendas y comercio electrónico.

Ese modelo permite a Authentic extender sus marcas mediante acuerdos con operadores y licenciatarios en diferentes mercados.

Lucky Brand forma parte de una cartera que incluye, entre otras, Reebok, Champion, Brooks Brothers, Nautica, Aéropostale, Nine West, Quiksilver, Billabong, Roxy y Volcom.

Authentic informa una red de más de 1.700 licenciatarios y socios estratégicos en 150 países y un portafolio superior a 50 marcas. Según datos de la propia compañía, esas marcas generan en conjunto más de u$s36.000 millones anuales en ventas minoristas globales.