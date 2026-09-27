Con noticias de cerca de 80 medios, Lisa IA arma audios a medida, superó los 10.000 usuarios y busca crecer en Chile, Paraguay y Uruguay

La startup, con +10K usuarios, busca potenciar a los medios existentes, sin competir con ellos.

No son periodistas ni trabajan en una redacción. Tampoco salen a entrevistar ni contrastan datos por su cuenta, pero crearon una aplicación para informar. Valentín Virasoro e Iván Schahovskoy desarrollaron Lisa IA, una aplicación que toma las noticias publicadas por cerca de 80 medios, las ordena según los intereses de cada usuario y las convierte en un informativo diario en audio. Desde su lanzamiento, hace un mes, superó los 10.000 usuarios y ya y recibió propuestas para expandirse a Chile, Paraguay y Uruguay, según detallaron sus fundadores a iProfesional.

Lisa, que está disponible en Android, iOS y web, nació en Córdoba, pero no es un medio ni produce noticias propias. La plataforma trabaja con artículos publicados por cerca de 80 medios que comparten sus contenidos de manera gratuita. Cada persona selecciona entre doce categorías, como economía, política, tecnología, deportes o campo, y les asigna un nivel de interés del cero al cuatro. Con esa información, la aplicación procesa y resume los artículos y arma un audio informativo de diez minutos que se renueva por la mañana y por la tarde.

No es el único formato. También tiene un feed de noticias para deslizar según los intereses de cada persona, titulares que se actualizan durante el día y un asistente para consultar temas puntuales. Al preguntar por la evolución del dólar o por un sector de la economía, Lisa elabora la respuesta a partir de los artículos incorporados a su base de medios.

Cómo funciona Lisa IA y de dónde toma las noticias

"El asistente ofrece una experiencia parecida a ChatGPT o Gemini, pero Lisa fue pensada para no emitir opiniones ni razonamientos. Busca las citas de los artículos que hablan sobre esa pregunta y responde con lo que dicen los medios, con los enlaces para ir a las notas", explica Virasoro. El equipo también trabaja en un modelo propio de inteligencia artificial. "Ahora estamos entrenándolo", adelanta.

La plataforma es gratuita y no cobra ni a sus usuarios ni a los medios que integran su base digital (Gentileza Lisa IA)

Esa apuesta parte de un criterio definido para evitar respuestas sin respaldo. "Preferimos que, si alguien le pregunta algo a Lisa, no responda antes que inventarle algo que no esté respaldado por las noticias de los medios. Ese es justamente el problema que tienen los modelos de chatbot más conocidos y es lo que nos diferencia", asegura Schahovskoy.

La preocupación por los errores de los chatbots cobra relevancia en un contexto en el que la IA puede fallar en respuestas sobre salud, según un estudio citado por este medio.

Lisa no publica notas completas. Resume la cobertura, identifica el medio de origen y deja disponible el enlace para abrir el artículo original. La próxima versión permitirá, además, que cada usuario elija directamente qué medios quiere seguir.

"Queremos que la tecnología ayude a llevar el trabajo de los periodistas a personas que hoy se informan de manera accidental en redes sociales. Nosotros no hacemos las noticias, las hacen los medios", plantea Virasoro.

Cómo se financia Lisa IA y cuáles son sus próximos pasos

Por ahora, Lisa IA es gratuita y no cobra ni a usuarios ni a medios. Sus fundadores aseguran que están enfocados en validar el producto, sumar fuentes y definir qué lugar puede ocupar la herramienta dentro del ecosistema informativo.

La idea nació cuando Virasoro trabajaba en Autocity, una concesionaria de autos de Córdoba. El director comercial enviaba cada mañana a un grupo de empleados un audio de cinco a ocho minutos con las novedades políticas y económicas que podían afectar al negocio.

Virasoro lo escuchaba camino al trabajo. Después, en la facultad, encontraba una diferencia con sus compañeros. "Empecé a sentir una superioridad informativa muy fuerte con relación a mis compañeros. Entendía perfectamente el contexto político, cómo estaba afectando el consumo, qué industrias estaban siendo perjudicadas", cuenta.

Matías Brandts, exdirector de L'Oréal y Colgate, apostó por Lisa IA en su etapa inicial (Gentileza Lisa IA)

Cuando cambió de empleo, perdió ese hábito y empezó a preguntarse cómo, existiendo Spotify, no había una plataforma similar, pero para noticias y sobre los temas que le interesan a cada persona.

Virasoro compartió la idea con Schahovskoy, su compañero de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Córdoba. Tienen 23 años, se recibieron en febrero de este año y ambos dejaron sus trabajos para concentrarse en el proyecto.

El caso se suma al de otras startups argentinas que aplican IA a problemas concretos como la automatización de tareas administrativas.

Detrás de Lisa hay un equipo de siete personas y dos inversores ángeles que también funcionan como asesores. El principal es Matías Brandts, cordobés y exdirector de L’Oréal y Colgate. Según contó Schahovskoy, Brandts fue quien apostó por el proyecto cuando todavía era "apenas un PowerPoint" y luego sumó otro ejecutivo, que pidió mantener el anonimato y que tiene experiencia en producto en Mercado Libre, Mercado Pago, Ualá y Clip.

Los fundadores prefirieron no precisar cuánto dinero demandó el desarrollo inicial ni el aporte de los inversores. "El desembolso no fue solo económico. También hubo muchas horas de trabajo, renuncias a empleos y un equipo que resignó comodidades para desarrollar el producto", señala Virasoro.

Schahovskoy suma otro factor. "El apoyo más grande que tenemos es el de nuestras familias. Sin ellos no podríamos estar haciendo nada de lo que estamos haciendo".

La meta inmediata es sumar medios, mejorar la personalización y definir tanto el modelo de negocio como la función que puede ocupar Lisa dentro del ecosistema informativo. "No somos un medio y no queremos competir con los medios. Queremos que esta tecnología juegue a favor de la industria y no en contra. Nosotros llevamos al lector hasta la nota, y la nota es de ellos", resume Schahovskoy.