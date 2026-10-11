Qué es Xtract, la plataforma argentina de automatización contable que procesa un millón de facturas al mes y va por una ronda de u$s2,5 millones

Creada por Tomás Marconi, Alejandro Bezdjian y Jesús De Gruttola,Xtract, plataforma a rgentina de automatización contable, se consolidó como una solución tecnológica clave para más de 300 empresas en 25 países, al procesar cerca de un millón de facturas al mes con un modelo determinístico de 98% de precisión.

Así, pasó de ser un proyecto sostenido a contra turno durante las noches a convertirse en una empresa con flujo de caja positivo que facturó u$s1.000.000 en 2025, prevé u$s3.000.000 en 2026 y proyecta superar los u$s7.500.000 en 2027. Sin haber recibido jamás inversión externa ni utilizado capital propio inicial, la firma inicia ahora la búsqueda de su primera ronda Pre-Serie A por u$s2.500.000 para acelerar su expansión en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Cómo nació Xtract

El origen de Xtract se remonta a marzo de 2020, en la antesala de la pandemia de COVID-19. En aquel momento, a Alejandro le presentaron una oferta concreta para radicarse y trabajar en Suecia. Sin embargo, el destino de la startup se definió en apenas dos llamadas telefónicas de tres minutos. "Él tenía sobre la mesa la oferta de Suecia, en plena previa de la pandemia, y la pregunta fue simple: ¿seguimos o no? La conclusión a la que llegamos los tres fue que los clientes ya querían el producto, y que nosotros sabíamos venderlo y desarrollarlo, así que lo que más sentido tenía era apostar", recuerda Tomás.

No fue una decisión estratégica pensada durante meses, fue una definición rápida en un momento en el que, objetivamente, había más motivos para no arriesgarse que para hacerlo.

Los tres cofundadores se conocían del mundo corporativo. Marconi y Bezdjian compartieron casi dos años en una misma compañía en las áreas comercial y de desarrollo, respectivamente, mientras que a De Gruttola lo conocieron en un evento empresarial antes de reencontrarse en un café en Palermo para fundar la empresa. Sin embargo, la primera etapa tuvo un traspié: encargaron la primera versión del software a un desarrollador freelance, y luego de seis meses de trabajo la herramienta no funcionaba. La solución llegó cuando Bezdjian asumió el código y rehizo en menos de una semana la arquitectura base que la plataforma sigue utilizando hasta hoy.

Durante más de un año, la disciplina del equipo fue rigurosa. Marconi y De Gruttola mantuvieron sus empleos formales en simultáneo. "A las seis de la tarde cerrábamos la computadora del empleo formal y abríamos la de Xtract hasta las diez, once de la noche. Los sábados a la mañana nos juntábamos para definir el rumbo, y los domingos a la noche mandábamos a mano un reporte a cada cliente con la cantidad de facturas procesadas y el tiempo ahorrado esa semana", cuentan. Este esquema artesanal se mantuvo firme hasta que alcanzaron los 80 clientes a fines de 2022, punto en el que el volumen operativo exigió dedicación exclusiva.

Hoy más de 300 empresas utilizan a plataforma Xtratc

Todo el crecimiento inicial se financió exclusivamente mediante el modelo de bootstrapping, utilizando los ingresos generados por las cuotas de los propios clientes. "Todo lo que somos hoy salió de lo que nos pagaron y nos siguen pagando los clientes", cuenta Marconi. "Esa disciplina de no tener un colchón externo nos obligó a que todo lo que hacemos dentro de Xtract tiene que funcionar. Desde las ventas, implementaciones, cobranzas, funcionalidades de producto. También contar con recursos limitados te obliga a automatizar puertas adentro todo lo que se pueda antes de gastar en cualquier otra cosa".

Esta cultura de eficiencia operativa permitió que el equipo creciera de 15 a 36 colaboradores en el último año manteniendo la rentabilidad.

Por qué el software de Xtract es más preciso que las herramientas de IA genérica

El problema central que identificó Xtract en la gestión financiera empresarial era la carga manual de comprobantes, un proceso expuesto al error humano y a cuellos de botella administrativos. Mientras que muchas soluciones actuales apuestan por modelos de lenguaje genéricos o inteligencia artificial probabilística, Xtract desarrolló un modelo determinístico enfocado exclusivamente en documentos contables.

Esta arquitectura alcanza un 98% de precisión garantizada, y asegura que, ante las mismas condiciones y documentos, el resultado del procesamiento sea exactamente el mismo. La diferencia conceptual respecto a la inteligencia artificial generativa radica en el margen de error tolerable en el área financiera.

Según explica el fundador, "una factura procesada por una IA genérica siempre va a necesitar que una persona la revise antes de cargarla al sistema, porque algo va a estar mal leído o algún dato va a faltar. En contabilidad no es posible registrar mal una factura; por eso, construimos Xtract para que nadie tenga que volver a revisar una factura que ingresa al ERP".

El valor de la plataforma se potencia mediante su capacidad de integración nativa con más de 50 sistemas ERP del mercado, entre los que figuran plataformas globales como SAP, Oracle, NetSuite y Microsoft Dynamics. Esta conectividad permite la automatización punta a punta del circuito de cuentas por pagar, eliminando el ingreso manual de datos, evitando registros duplicados y actualizando la información financiera en tiempo real.

Tomás Marconi, Alejandro Bezdjian y Jesús De Gruttola se conocían del mundo corporativo

En términos de retorno de inversión, el ahorro de tiempo para las empresas es directo. Un cliente promedio logra reducir cerca de 250 horas de trabajo administrativo al mes, mientras que en las corporaciones de mayor envergadura operativa el impacto positivo supera las 400 horas mensuales ahorradas.

De la Argentina al mundo

La internacionalización de Xtract comenzó casi de manera fortuita a través de un contacto comercial enviado por LinkedIn hacia Uruguay, que se convirtió en su primer mercado fuera de Argentina. A partir de esa primera validación, el equipo probó su propuesta de valor en más de 50 mercados globales, concretando reuniones comerciales en regiones de Oceanía, Asia, África y Europa.

Los testeos demostraron que la problemática del procesamiento de facturas y la gestión de proveedores tiene un dolor especialmente agudo en América Latina.

Hoy en día, Brasil, México y América Central concentran el 40% de la base total de clientes de la startup. Respecto a esta dinámica regional, Marconi detalla: "Brasil y México terminaron siendo mercados clave por el tamaño, la cantidad de empresas enterprise y el nivel de adopción de soluciones de automatización financiera. Al mismo tiempo, son mercados difíciles de adaptar, por la regulación, la moneda de pago y las particularidades culturales de cada país".

Actualmente, Xtract opera con más de 300 grandes cuentas corporativas en 25 países. Entre las firmas que utilizan su tecnología se destacan multinacionales y líderes regionales como Arcos Dorados, Nike, Deloitte, Día, Subway, Pan American Energy, Modo, Pomelo y Banco Galicia.

En qué invertirá Xtract los u$s2,5 M de su primera ronda de inversión

Tras haber alcanzado una facturación de u$s1.000.000 en 2025, la empresa proyecta cerrar 2026 con u$s3.000.000 y superar los u$s7.500.000 en 2027. Para sostener este ritmo de aceleración, Xtract estructuró su estrategia sobre cuatro pilares comerciales operativos: duplicar la tasa de incorporación de clientes, profundizar la presencia internacional, ampliar la oferta de productos y mantener los niveles actuales de retención y rentabilidad.

Con el objetivo de escalar este modelo ya probado, la compañía está abriendo su primera ronda de inversión Pre-Serie A por u$s2.500.000. Según Tomas la captación de capital externo no responde a una necesidad de supervivencia ni a validar la propuesta, sino a acelerar la tasa de crecimiento: "La ronda nos va a permitir pasar de un crecimiento orgánico a una escala mayor sin cambiar los fundamentos que nos trajeron hasta acá: un producto diferenciado, alta retención, eficiencia operativa y una operación que ya es cashflow positiva. El objetivo de la inversión es acelerar un proceso que ya funciona, no financiar la validación del negocio".

De esta manera, los u$s2.500.000 captados se ejecutarán en cuatro áreas estratégicas: expansión comercial, para aumentar la fuerza de ventas y alcanzar una meta de 1.000 clientes enterprise a fines de 2027; producto y tecnología, que permita acelerar el desarrollo del roadmap, que contempla funciones como onboarding automático de proveedores, portales de gestión de facturas y la integración de servicios financieros; despliegue internacional para consolidar la estructura operativa en los mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa; e ifraestructura y capital de trabajo para absorber el incremento en la base de usuarios manteniendo los estándares de soporte e integración.

De cara al futuro, la visión del equipo fundador apunta a la consolidación definitiva en el mercado B2B global. "Nos imaginamos como la infraestructura de automatización de referencia para las grandes empresas de todo el mundo. En el corto plazo eso significa cerrar la ronda pre-Serie A, sumar los nuevos productos financieros a la plataforma y llegar a 2028 con una base de más de 1.000 clientes enterprise", concluye Marconi.