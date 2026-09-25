Nuevo parque de diversiones en Argentina de la mano de un grupo inversor chino

El intendente de una localidad del interior con enorme crecimiento reveló que está negociando con gente de China para traer el revolucionario parque

El dinámico ecosistema de inversiones del Gran Rosario suma una iniciativa que promete revolucionar el turismo y el entretenimiento en el país. El municipio de Funes, ubicado estratégicamente en el corredor oeste santafesino, se encuentra en conversaciones con un encumbrado grupo inversor de China para evaluar la llegada de un parque de diversiones con un concepto inédito para la Argentina. Las negociaciones son encabezadas de manera personal por el propio intendente local, Roly Santacroce, con la participación de un agente inmobiliario de la región como nexo articulador.

La novedad se dio a conocer durante una entrevista brindada por el mandatario municipal a Cadena 3 Rosario, donde confirmó el inicio de las gestiones tras tomar contacto con el proyecto. "Nos trajeron un parque de diversiones muy innovador. Hay uno en Chile y uno en Estados Unidos", adelantó el funcionario, ratificando su interés personal en lograr que el desarrollo privado elija a la ciudad de Funes para concretar su desembarco en América del Sur.

Parque de Diversiones en Funes: una propuesta inédita para la provincia y el país

Por el momento, las partes mantienen en reserva detalles sensibles como la ubicación exacta del predio, la superficie cubierta que requerirá el complejo o el monto total de la inversión. Asimismo, las autoridades evitaron dar especificaciones técnicas sobre el tipo de atracciones que integrarán el parque, argumentando que se trata de un concepto "difícil de explicar" sin el soporte gráfico correspondiente.

Sin embargo, desde el gobierno municipal enfatizan el potencial impacto que generaría un emprendimiento de esta magnitud en la región: