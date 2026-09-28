Convocó a una licitación para recuperar y mantener el histórico edificio de Recoleta, cuya explotación ayudará a financiar su funcionamiento

El Gobierno decidió concesionar el Palais de Glace para su puesta en valor, explotación, administración y mantenimiento, bajo un esquema que permitirá incorporar actividades complementarias destinadas a financiar la recuperación y sostenibilidad económica del histórico edificio del barrio porteño de Recoleta.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1106/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación.

La norma le otorga al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, un plazo máximo de 12 meses para convocar una licitación pública nacional e internacional con un amplio alcance.

La concesión comprenderá la puesta en valor, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en el inmueble ubicado en Posadas 1725 y avenida Del Libertador 1248.

También comprenderá "nuevas explotaciones complementarias o accesorias" que contribuyan a su sostenibilidad económica y resulten estrictamente compatibles con el carácter cultural del edificio.

El decreto todavía no establece cuáles serán esas actividades, cuánto deberá invertirse, cuál será el canon, cuánto durará la concesión ni las restantes condiciones económicas, todas variables que deberán quedar definidas en los pliegos y en el modelo de contrato.

¿Cómo se financiará la restauración del Palais de Glace?

La decisión modifica la forma elegida para recuperar y mantener un edificio que lleva casi nueve años fuera de funcionamiento.

Hasta ahora, su restauración había sido encarada mediante sucesivas obras públicas, mientras que el nuevo esquema combina en una misma concesión la recuperación física, administración, explotación, conservación y mantenimiento posterior del inmueble.

El propio Decreto 1106 establece que las actividades de explotación y los servicios complementarios serán instrumentos destinados a asegurar el financiamiento de la restauración y la sostenibilidad económica del proyecto.

La norma fija como objetivo principal la restauración arquitectónica, la puesta en valor funcional, la conservación y la adecuada gestión del edificio.

También plantea recuperar su integridad material, optimizar su funcionalidad cultural y mejorar su eficiencia operativa.

La Secretaría de Obras Públicas tendrá facultades para definir la modalidad de la licitación, aprobar los pliegos generales, particulares y técnicos, elaborar el modelo de contrato, calificar a los interesados, resolver impugnaciones, adjudicar la concesión y suscribir el contrato.

En cuanto a las condiciones económicas todavía pendientes (inversión, canon, plazo contractual y alcance de las explotaciones complementarias), permitirán dimensionar el negocio cuando sean publicados los pliegos.

¿Cuáles son las restricciones patrimoniales del Palais de Glace?

La futura concesión tendrá características particulares por la ubicación, la historia y la protección legal del inmueble.

El Palais de Glace ocupa una propiedad sobre avenida Del Libertador y Posadas, en Recoleta, dentro de un área donde también funcionan el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta.

Por eso, la posibilidad de incorporar explotaciones complementarias estará condicionada por la función del edificio ya que el decreto exige que esas actividades contribuyan a la sostenibilidad económica y sean estrictamente compatibles con su carácter cultural.

A esa condición se suma su protección patrimonial, que limitará las intervenciones físicas que puedan realizarse.

De hecho, la licitación obliga a precisar en los pliegos qué usos estarán autorizados, qué inversiones deberán ejecutarse y cuáles serán las obligaciones del futuro concesionario.

¿Cuándo cerró el Palais de Glace y por qué sigue sin funcionar?

El nuevo modelo llega después de un prolongado proceso de recuperación del Palais de Glace, que cerró su histórica sede el 31 de diciembre de 2017 para iniciar trabajos de restauración, puesta en valor y adecuación tecnológica y desde entonces, continuó desarrollando sus actividades fuera del edificio.

Ese año, el Estado también había convocado una licitación para restaurar el inmueble, con trabajos previstos que alcanzaban fachadas, cubiertas, carpinterías, murales, instalaciones, cúpula, lucernarios, auditorio, sistemas contra incendios y acondicionamiento térmico.

Pero esa intervención no consiguió devolver el Palais de Glace a la actividad, la obra se detuvo y el contrato fue rescindido, mientras el edificio quedó parcialmente desmantelado y con trabajos ya ejecutados.

En el 2023, el Estado puso en marcha otro proyecto integral de restauración que contemplaba la impermeabilización de cubiertas, tratamiento de muros, refuerzos estructurales de la cúpula, renovación de la instalación eléctrica y del sistema de aire acondicionado, iluminación, detección de incendios y recuperación del auditorio, la biblioteca, murales y elementos ornamentales.

¿Cuál es el porcentaje de avance de las obras en el Palais de Glace?

El registro oficial MapaInversiones permite conocer el estado registrado de ese proyecto y la ficha identifica la obra como "Restauración, puesta en valor y adecuación tecnológica" del Palacio Nacional de las Artes y señala a S.E.S. S.A. como contratista.

El proyecto registra un costo estimado de $11.113.851.132 y un avance físico de apenas 8,12%; figura iniciado en 2023, con 2024 como año originalmente previsto para su finalización, mientras su situación actual aparece clasificada bajo la categoría "otras".

El nuevo decreto conocido este lunes no vincula expresamente ese nivel de avance con la decisión de concesionar el edificio sino que establece hacia adelante que la concesión abarcará, entre otras tareas, la puesta en valor, reparación, conservación y mantenimiento del inmueble.

¿Qué nivel de protección patrimonial tiene el Palais de Glace?

El margen de intervención sobre el edificio estará condicionado además por una protección especial que tiene el Palais que de Glace fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 570/2004 y está alcanzado por el régimen de la Ley 12.665 que creó la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que tiene competencias sobre los bienes incluidos dentro de ese régimen de protección.

La protección patrimonial deberá convivir así con las tareas de reparación, ampliación y puesta en valor previstas en la concesión y con las explotaciones complementarias que finalmente autoricen los pliegos.

Historia del Palais de Glace: de pista de patinaje a centro cultural

El Palais de Glace fue inaugurado hacia 1910 como una pista de patinaje sobre hielo como parte de un complejo que contaba con una gran pista circular, palcos y espacios sociales, además de las instalaciones destinadas a producir el hielo.

Aquella actividad duró pocos años y posteriormente se transformó en salón de baile y quedó asociado a la expansión del tango en Buenos Aires.

En 1931 pasó al Estado nacional y comenzó una nueva etapa vinculada con las artes visuales y entre 1932 y 1935, el arquitecto Alejandro Bustillo realizó una profunda remodelación.

Las antiguas instalaciones fueron transformadas en espacios de exposición y el edificio adquirió buena parte de la configuración que conserva actualmente.

Otra intervención relevante llegó en 1980, cuando Clorindo Testa incorporó un entrepiso y recuperó la entrada de luz natural desde la cúpula central.

El inmueble quedó especialmente asociado al Salón Nacional de Artes Visuales y entre 1932 y 1954 el certamen funcionó allí de manera ininterrumpida y, después de distintos cambios de sede, regresó en 1960.

El cierre de 2017 obligó a separar la actividad de la institución de su histórica sede ya que las exposiciones y distintas ediciones del Salón Nacional de Artes Visuales continuaron realizándose en otros espacios culturales.

Actualmente, las oficinas del Palais de Glace funcionan en el Centro Cultural Borges, mientras las reservas patrimoniales se encuentran en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces.

Su acervo reúne más de 1.100 obras de arte argentino, en buena medida incorporadas a través de los premios adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales.