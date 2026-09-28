Aerolíneas Argentinas acelera su expansión para el verano con nuevas rutas y más vuelos

La compañía apuesta a una temporada de mayor demanda con un despliegue que combina expansión internacional con más conectividad dentro del país

El plan busca mayor conectividad directa federal y eficiencia operativa en el marco del sector.

Aerolíneas ampliará 13% su oferta en enero 2027 con más de 1,5 millones de asientos.

Aerolíneas Argentinas prepara para el verano de 2027 una expansión de su oferta que llevará a 1.508.834 la cantidad de asientos disponibles durante enero, un 13% por encima del mismo mes de este 2026, con nuevas rutas internacionales, más frecuencias hacia Brasil y el Caribe y un refuerzo de los principales destinos turísticos dentro del país.

La compañía aérea de bandera emitió un comunicado para informar sobre los cambios en el cual también aclara que el crecimiento será diferente según el mercado.

Para enero proyecta un aumento del 13% en la oferta de cabotaje y del 16% en los vuelos regionales, el segmento que tendrá la mayor expansión porcentual dentro de la programación anunciada para la temporada.

El esquema incorpora además tres movimientos que amplían el mapa de destinos: Curazao y Cartagena de Indias desde Buenos Aires y Cabo Frío desde Córdoba.

Las dos primeras rutas comenzarán a operar en enero, mientras que la conexión cordobesa con el destino brasileño arrancará el 26 de diciembre.

La programación fue presentada por la empresa durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolla en La Rural entre el 26 y el 29 de septiembre.

Cuáles son los nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas al Caribe

En el caso de Curazao, comenzará a operar el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales de las cuales dos serán directas y otras dos se realizarán vía Aruba.

La incorporación de este destino agrega un nuevo destino a la red vacacional internacional de Aerolíneas con un mercado que quedó además alcanzado por el proceso de apertura aerocomercial que la Argentina firmó con ese país en diciembre de 2024 que estableció un régimen de frecuencias ilimitadas para vuelos de pasajeros y cargas.

Cartagena de Indias, en tanto, contará desde el 1 de enero con cinco vuelos por semana que se sumarán a una operación hacia el Caribe que tendrá a Aruba con un vuelo diario, Punta Cana con siete frecuencias semanales y Cancún con cinco.

Cartagena también se incorpora a la programación regular anunciada para la temporada con sus cinco frecuencias semanales.

Cuántos vuelos de Aerolíneas Argentinas habrá a Brasil este verano

Pero dentro del plan de expansión internacional, Brasil ocupará una parte importante de la programación regional del verano.

Por ejemplo, Florianópolis tendrá 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro tanto desde Tucumán como desde Salta.

El destino quedará así conectado directamente con cinco ciudades argentinas durante la temporada.

En el caso de Río de Janeiro, tendrá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de vuelos desde Córdoba y Rosario, en tanto que la red brasileña se completará con San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

A ese esquema se agregará Cabo Frío ya que desde el 26 de diciembre comenzará la nueva ruta desde Córdoba con dos frecuencias semanales, mientras que el destino también contará con operaciones desde Buenos Aires y Rosario.

Qué rutas aéreas nacionales de cabotaje no pasan por Buenos Aires

La programación también amplía las alternativas para moverse entre destinos argentinos sin conectarse a través de Buenos Aires.

Durante el verano estarán disponibles, entre otras, las rutas Tucumán-Mar del Plata; Córdoba-Mar del Plata; Córdoba-Bariloche y Mendoza-Bariloche.

Al mismo tiempo, la mayor cantidad de frecuencias desde Buenos Aires seguirá concentrándose en varios de los principales destinos turísticos y centros urbanos del país con Bariloche y Córdoba que tendrán 70 frecuencias semanales cada uno desde Buenos Aires.

Mendoza e Iguazú contarán con 56; Ushuaia, con 55; Salta, con 45; El Calafate y Neuquén, con 42 cada uno; Tucumán, con 40; Mar del Plata, con 31; y Jujuy, con 26.

En el corredor rioplatense, la compañía programó además 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este y 14 hacia Montevideo.

En el caso de los servicios de mayor alcance, Aerolíneas mantendrá 10 frecuencias semanales hacia Madrid y cuatro hacia Roma durante la temporada, en tanto, Miami tendrá 16 frecuencias semanales.

Un mercado con más pasajeros y conexiones

El plan de la empresa estatal se basa en parte en el escenario que ofrece el mercado aerocomercial en los últimos meses.

De hecho, entre enero y junio de este año pasaron por los aeropuertos argentinos 24.565.836 pasajeros, según cifras oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Fue el mayor registro histórico para un primer semestre y quedó un 1% por encima de los 24.355.308 pasajeros contabilizados durante el mismo período de 2025, en tanto que, frente al primer semestre de 2024, el crecimiento alcanzó el 15%.

La expansión también apareció en la cantidad de operaciones ya que durante esos seis meses se registraron 193.900 movimientos aéreos, un 10% más que en igual período de 2024.

Ese crecimiento se produjo en paralelo con una transformación del marco regulatorio aerocomercial que lidera el Gobierno.

La administración del presidente Javier Milei avanzó desde 2024 con la desregulación del sector, nuevos acuerdos bilaterales y memorandos de Cielos Abiertos y cambios en las condiciones para el ingreso de operadores y la apertura de rutas.

Ese escenario amplió la oferta disponible y la cantidad de conexiones en distintos mercados, el mismo espacio en el que Aerolíneas proyecta ahora aumentar 13% sus asientos durante enero.

Una empresa estatal en una etapa diferente

La expansión de la programación encuentra a Aerolíneas Argentinas bajo la conducción de Fabián Lombardo, quien preside la compañía desde fines de 2023 y encabezó la presentación de la oferta de verano en FIT.

La empresa continúa bajo control estatal y actúa en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Para este 2026, el Ministerio de Economía aprobó mediante la Resolución 263/2026 un presupuesto que proyecta una ganancia operativa y un resultado financiero superavitario para el ejercicio.

El dato forma parte del cambio que atravesó la administración de la línea aérea en los últimos años, en paralelo con la discusión sobre su estructura societaria y su eventual transferencia al sector privado.

Una privatización sin definición

El Poder Ejecutivo declaró en octubre de 2024 a Aerolíneas Argentinas "sujeta a privatización" mediante el Decreto 873/2024.

La declaración, sin embargo, constituye una etapa del procedimiento y no la privatización de la compañía y el propio decreto cita el artículo 9° de la Ley 23.696, que establece que una declaración de este tipo realizada por el Poder Ejecutivo debe ser posteriormente aprobada por una ley del Congreso de la Nación.

Pero cabe tener en cuenta que la Ley Bases había dejado a Aerolíneas fuera de la lista de empresas estatales cuya privatización fue autorizada por el Congreso en 2024.

El Decreto 873 abrió posteriormente un procedimiento específico para la compañía, sujeto a esa aprobación legislativa.