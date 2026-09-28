La más reciente inversión de Messi: u$s8 millones pensados más allá del negocio

Una LLC vinculada al crack argentino adquirió la mansión vecina al hogar de la familia Messi en Miami, para sumar privacidad y más espacio

El capitán de la Selección Argentina y estrella del Inter Miami, Lionel Messi, continúa expandiendo su presencia inmobiliaria en el estado de Florida. Según reveló el portal especializado en bienes raíces The Real Deal, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) vinculada directamente al gestor patrimonial del futbolista adquirió una lujosa mansión lindera a su residencia principal en la exclusiva urbanización privada de Bay Colony, en Fort Lauderdale. La operación se cerró por un monto de 8 millones de dólares (a razón de 1.045 dólares por pie cuadrado).

La transacción fue formalizada a través de la firma Sadani LLC, administrada por el banquero español Alfonso Nebot Armisen, quien dirige la oficina de inversiones privadas del jugador desde 2009 y se desempeña como secretario de la Fundación Leo Messi. Se trata del mismo vehículo financiero que el astro rosarino y su esposa, Antonela Roccuzzo, utilizaron en septiembre de 2023 para comprar su mansión principal por 10,8 millones de dólares, apenas dos meses después de desembarcar en la Major League Soccer (MLS).

Messi compró la mansión lindera a su hogar en Miami

Los detalles de la nueva propiedad de Messi y la tendencia del "landmaxxing"

El nuevo inmueble comprado por la sociedad pertenecía al matrimonio integrado por Michael y Michelle Nelson, quienes lo habían adquirido en 2013 por 2,7 millones de dólares. Las características de la finca vecina comprenden:

Superficie y distribución: La vivienda, construida en 1977 sobre un terreno de 0,4 acres, abarca más de 710 metros cuadrados (7.660 pies cuadrados) y cuenta con siete dormitorios, seis baños completos y un toilette.

La vivienda, construida en 1977 sobre un terreno de 0,4 acres, abarca más de 710 metros cuadrados (7.660 pies cuadrados) y cuenta con siete dormitorios, seis baños completos y un toilette. Acceso al agua: Dispone de una piscina frente al canal y 160 pies (casi 49 metros) de frente de agua con salida directa a la bahía.

Dispone de una piscina frente al canal y 160 pies (casi 49 metros) de frente de agua con salida directa a la bahía. Proximidad operativa: La residencia se encuentra a unos ocho kilómetros del centro de entrenamiento Florida Blue y del Chase Stadium, y a corta distancia del nuevo Nu Stadium inaugurado por el club en Miami Freedom Park.

Con esta adquisición, el entorno de Messi se suma a la tendencia inmobiliaria de las celebridades conocida en Estados Unidos como "landmaxxing", consistente en comprar parcelas contiguas para ampliar la privacidad del hogar, emulando los movimientos realizados por personalidades como el magnate Ken Griffin o el cantante Enrique Iglesias.

La abultada cartera inmobiliaria de la familia Messi en Florida

Esta nueva compra consolida un importante portafolio de bienes raíces desarrollado por la familia Messi en el sur de Florida a lo largo de los últimos años. En 2019, el futbolista adquirió un departamento por 5 millones de dólares en la célebre Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Dos años más tarde, desembolsó 7,3 millones de dólares por el piso noveno completo de la torre Regalia en la misma zona, sumado a unidades de inversión en el complejo Trump Royal y contratos previos para unidades residenciales en el desarrollo Cipriani Residences Miami.