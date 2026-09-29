Avex pidió el concurso preventivo y se completó la crisis del grupo Granja Tres Arroyos

El grupo en su totalidad acumula deudas por $536.000 millones. La cartera laboral bonaerense prorrogó la conciliación por despidos en la provincia

El derrumbe de la principal avícola de la Argentina y las sociedades que la integran parece no encontrar fondo y se agrava el panorama laboral en ese nicho de negocios. Avex, la tercera compañía del grupo GTA que aún no solicitaba la apertura de su concurso preventivo —como Granja Tres Arroyos y Wade SA—, acaba de recurrir a la Justicia para iniciar su proceso concursal y frenar su quiebra. La medida coincide con un escenario de máxima tensión con los empleados del grupo: el Ministerio de Trabajo bonaerense viene de prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) tras una audiencia en La Plata. De esa forma, el gobierno provincial frenó al menos de forma temporal unos 1.200 despidos decretados para las plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.

Avex, que emplea a 420 personas de forma directa, fijó su cesación de pagos el 28 de enero al no poder abonar $175,4 millones al Banco Credicoop. La empresa acumula un pasivo de $10.093,4 millones en cheques rechazados y un saldo en rojo de $24.319,5 millones en su balance 2025 tras el cierre de mercados por gripe aviar y la caída del consumo.

La compañía bajo control de Granja Tres Arroyos avanzó en su presentación por separado ante los tribunales argumentando la urgencia de frenar el crecimiento de su deuda postconcursal y evitar que la demora agrave su cuadro patrimonial.

"De perdurar un poco más en el tiempo, esa situación indefectiblemente conducirá a la inminente quiebra de Avex y comprometerá a las restantes sociedades del grupo GTA", advirtió la compañía vía un escrito judicial.

A la par, la liquidez diaria de Avex no ha hecho más que empeorar con 25 órdenes de embargo judiciales que pesan sobre sus cuentas bancarias por un total de $2.871,7 millones. Esto, un contexto signado por la parálisis del financiamiento y el deterioro del mercado comercial interno.

Freno judicial y choque de jurisdicciones

En paralelo, las solicitudes para la apertura de los concursos preventivos de Granja Tres Arroyos SA y Wade sufren demoras operativas en el fuero Comercial. Los pedidos de apertura y la solicitud explícita para que las causas sean tratadas de manera conjunta fueron radicados originalmente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda.

Sin embargo, el juez remitió el expediente al Juzgado Comercial N° 1. El juez Alberto Alemán, titular de este último tribunal, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ante esta indefinición, el expediente retornó a manos de Páez Castañeda, quien ahora deberá decidir la resolución definitiva sobre el trámite de los concursos del grupo.

Durante una audiencia que duró más de cuatro horas en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata, el apoderado legal del grupo empresarial, Walter Carrizo, alertó sobre los graves inconvenientes que genera esta parálisis.

Carrizo remarcó el pedido formulado ante la Justicia Comercial para que las causas de Wade, Granja Tres Arroyos SA y ahora Avex sean tramitadas en conjunto y se dé inicio formal a las mismas.

"Asimismo, se ha requerido la urgente apertura de los procesos concursales, a efectos de avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías", expuso el representante patronal en el acta del encuentro.

En esa misma instancia, el apoderado dio detalles del estrangulamiento de caja que sufren las firmas. "Una parte sustancial de los fondos y cobranzas correspondientes a las empresas se encuentra afectada por las medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados con obligaciones de causa anterior a las presentaciones concursales, alcanzando tanto fondos embargados como cobranzas provenientes de importantes clientes de las compañías", afirmó Carrizo.

En esa línea, el representante de la avícola concluyó que "esta situación genera una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando la disponibilidad de recursos para atender obligaciones corrientes y sostener la actividad".

Recrudece el conflicto gremial

Frente a este marco de parálisis financiera, la cartera laboral bonaerense decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días hábiles.

De esta manera, la medida —que obligó a Granja Tres Arroyos a reincorporar a los trabajadores despedidos en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar— seguirá vigente hasta el viernes, día en que las partes volverán a reunirse para intentar solucionar el conflicto.

Sin embargo, la conciliación se dictó a pesar de que la representación del STIA pidió expresamente durante la audiencia que no se aplicase la prórroga. Desde el gremio argumentaron que el marco normativo impide que los trabajadores cesanteados puedan solicitar el fondo de desempleo para contar con ingresos.

Asimismo, el gremio sostuvo que los operarios no están percibiendo sus salarios, que los despedidos no fueron reincorporados de manera efectiva en las plantas, y que tampoco se les asignaron tareas productivas.

Avex y una continuidad en riesgo

Avex advirtió a los tribunales que la parálisis financiera compromete directamente su continuidad operativa. La empresa señaló que una interrupción en el suministro de servicios básicos como energía eléctrica o gas puede afectar de forma irreversible su producción. A su vez, una suspensión de las operaciones podría generar observaciones sanitarias o la suspensión directa de las habilitaciones oficiales que le permiten exportar.

Por ese motivo, junto al pedido de concurso, la avícola solicitó a la Justicia medidas cautelares urgentes. Exigió que se garantice el suministro de electricidad y gas en sus instalaciones en la provincia de Córdoba. También pidió mantener abiertas sus cuentas bancarias y disponer el levantamiento de los embargos que pesan sobre sus fondos para afrontar los costos operativos diarios.

El activo productivo de Avex en Córdoba está integrado por la planta de faena y la de subproductos del Complejo Río Cuarto, la planta de alimento balanceado, la planta de incubación de General Deheza y las granjas de engorde. Durante el ejercicio 2024, la faena total de la compañía ascendió a 20,7 millones de cabezas de pollos.

El entramado del grupo GTA comprende a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial, esta última controlante del grupo con el 99,9% de las acciones. En el escrito judicial presentado, la compañía expuso que al 31 de diciembre de 2025 la deuda total acumulada alcanzaba los $536.000 millones, a los que se suman los pasivos no detallados generados durante este año.

El desglose de la deuda general indica $199.000 millones en pasivos financieros, $161.000 millones con proveedores comerciales, $78.000 millones en deudas laborales y fiscales, $52.000 millones en impuestos y $46.000 millones en otros compromisos. Además, el grupo suma más de $126.000 millones en cheques rechazados y registra 4.978 acreedores. La empresa atribuyó esta severa crisis patrimonial a una "acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos".