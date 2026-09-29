Un proyecto para llevar conectividad a 32 barrios de Mendoza pasó de $266 millones a $1.180 millones tras quedar desactualizado por la suba de costos

El Gobierno recalculó una inversión destinada a llevar Internet a barrios populares de Mendoza después de que la suba de costos dejara desactualizados los presupuestos de un proyecto adjudicado en 2023.

La revisión determinó una variación del 578,28% sobre los trabajos que todavía estaban pendientes de ejecución y llevó el aporte estatal total a $1.180,6 millones.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 942/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), publicada este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial.

El proyecto había sido presentado por Cable Televisora Color S.A. (CTC) y comprende infraestructura de acceso a Internet para 32 barrios populares de Mendoza inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABP), que identifica y ubica las villas, los asentamientos y las urbanizaciones informales del país.

Sobre una nueva base de cálculo, el Gobierno aprobó una adecuación de $914,4 millones para esos trabajos que, sumada al financiamiento original, el Aporte No Reembolsable (ANR) actualizado quedó establecido en $1.180,6 millones.

En términos nominales, el financiamiento total quedó así en unas 4,4 veces el monto inicialmente adjudicado.

Por qué aumentó el costo de las obras de Internet en Mendoza

La historia comenzó en marzo de 2023, cuando el Gobierno aprobó el proyecto presentado por CTC y le adjudicó $266,2 millones mediante el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Pocos meses después comenzaron los pedidos para revisar las cifras al punto que en noviembre de ese año, la empresa presentó presupuestos actualizados correspondientes a los componentes que todavía no habían sido ejecutados.

El ENACOM aceptó una primera adecuación del 79,41%, por $125,6 millones, pero el proyecto siguió atravesando un escenario de aumento de costos y, dos años después, aquella corrección también quedó cuestionada.

En diciembre de 2025, CTC reclamó una nueva revisión y pidió extender el plazo de ejecución, establecer un nuevo cronograma y reemplazar el ajuste anterior porque consideraba que había resultado insuficiente frente al incremento del costo de insumos, logística, productos y servicios necesarios para completar el despliegue.

Las áreas técnicas del Estado terminaron aceptando el argumento económico y los informes incorporados al expediente señalaron el tiempo transcurrido y los aumentos que habían afectado costos tanto en moneda nacional como extranjera.

La empresa presentó entonces nuevos presupuestos para los componentes todavía pendientes y el Gobierno volvió a hacer las cuentas.

De ese procedimiento surgió el 578,28% de variación que ahora quedó reconocido oficialmente.

Cuáles son los 32 barrios mendocinos que recibirán conectividad

El alcance territorial permite dimensionar por qué el proyecto supera ahora los $1.180 millones si se tiene en cuenta que la iniciativa de CTC comprende 32 barrios populares mendocinos, según el procedimiento público realizado antes de su adjudicación.

En el listado aparecen Cuadro de la Estación, Luz del Futuro, Las Tablitas, La Unión, Valle Hermoso, Coronel Videla, Sarmiento, Costa Canal Singaretti, Costa Canal Anchayuyo, Carbo Metal, Costa Esperanza, Punta Diamante, Callejón Las Rosas, Barrio de los Niños, Las Vías Cuadro Nacional y Costa Canal El Toledano.

También están incluidos Cruce del Parque, Colonia Hípica, La Esperanza, Urquiza, Veinticinco de Noviembre, El Progreso, Milagros de Tunuyán, Nueva Esperanza, Arco Iris, El Cristo, Isla Río Diamante, El Molino, Loteo La Celia y Medalla Milagrosa, además de dos asentamientos registrados sin nombre.

El programa apunta a financiar infraestructura para que prestadores de telecomunicaciones puedan extender redes de banda ancha hacia barrios populares donde las condiciones económicas y territoriales dificultan el despliegue convencional.

Por eso, el dinero no está destinado a subsidiar las facturas mensuales de Internet de los usuarios, sino al desarrollo y mejora de las redes necesarias para prestar el servicio.

Qué es Cable Televisora Color S.A. y qué servicios ofrece

Detrás del proyecto aparece una empresa que tiene antecedentes regulatorios que se remontan a la televisión por suscripción.

Los registros oficiales de CTC muestran que originalmente funcionó como sociedad de responsabilidad limitada y luego pasó a ser sociedad anónima.

Ya en 2016, el organismo regulador reconocía que la compañía poseía licencias de radiodifusión por suscripción mediante vínculos físicos y radioeléctricos y que, bajo el nuevo marco legal, era considerada titular de una Licencia Única Argentina Digital.

La empresa desarrolló posteriormente su negocio de conectividad bajo CTC, con servicios de Internet y televisión en Mendoza.

Qué pasó con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal de ENACOM

De manera similar a la empresa, el proyecto para los barrios populares también atravesó una transformación en la forma en que el Estado administra los recursos destinados a ampliar el acceso a las telecomunicaciones.

Los ANR habían sido concebidos dentro del esquema del Servicio Universal, financiado mediante aportes realizados por las empresas del sector TIC para sostener programas de conectividad.

En enero de 2025, el Gobierno dispuso la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, aunque mantuvo tanto la política pública como la obligación de las compañías de continuar realizando los aportes.

Posteriormente, la administración y recaudación de esos recursos quedó en manos del ENACOM que no canceló los proyectos que estaban en marcha.

El de CTC continuó bajo las reglas correspondientes a su adjudicación y atravesó las sucesivas adecuaciones necesarias para intentar completar el despliegue originalmente aprobado.

Cuánto tiempo demorará la instalación de banda ancha en los barrios populares

El caso mendocino expone además la duración que puede adquirir una inversión de infraestructura financiada mediante este mecanismo.

El procedimiento para el proyecto de CTC ya estaba en marcha a comienzos de 2023 cuando la empresa publicó el listado de los 32 barrios comprendidos y se abrió el mecanismo de oposición previsto antes de otorgar el ANR.

La adjudicación por $266,2 millones llegó en marzo del mismo año y ocho meses después, CTC ya había pedido la primera actualización de los componentes todavía pendientes.

La nueva resolución lleva ese recorrido hasta febrero pasado para calcular la variación de costos y, finalmente, hasta septiembre para aprobarla.