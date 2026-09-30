La startup argentina combina análisis genéticos y software. Cómo nació el proyecto familiar que ya trabaja con productores de Argentina y Uruguay

Con una inversión inicial de u$s5.000, los hermanos Santiago y Benjamín Scanlan pusieron en marcha Bulltrack, una plataforma que ayuda a los ganaderos a decidir qué toros usar y qué vacas conservar a partir de sus datos genéticos. Lanzada en febrero de este año, la startup combina análisis de laboratorio, software propio y asesoramiento para orientar la selección de animales según los objetivos de cada establecimiento.

El proyecto reúne la experiencia de los dos socios. Benjamín es productor ganadero y responsable de la cabaña Mis Amores de Carmen de Areco, dedicada a Aberdeen Angus. Santiago creó dos startups de software con clientes en Estados Unidos y es el gerente de Operaciones de Bulltrack. En el equipo también participan John Scanlan, primo de ambos, ingeniero agrónomo con veinte años de trayectoria en genética, y Adolfo Custidiano, cuñado de Santiago y responsable tecnológico, con dos décadas como programador en empresas internacionales.

"Empezamos Bulltrack sin levantar inversión, dedicando muchas horas de trabajo en paralelo a nuestros trabajos anteriores, hasta que el negocio fue creciendo como para permitir que el equipo fuera migrando de a poco a trabajar full time en Bulltrack", cuenta Santiago Scanlan a iProfesional.

La necesidad que identificaron estaba en los corrales. Según explica, la selección visual deja afuera características que pueden influir en la producción y que no se reconocen por el aspecto de un toro o una vaca. "Bulltrack ayuda al productor ganadero a elegir con datos qué toros usar y qué animales retener, cuáles destinar a reproducción y cuáles reemplazar.", explica Scanlan.

El punto de partida es una muestra de pelo de cada animal, que analiza el laboratorio Zoetis. La plataforma procesa los resultados y los presenta en una aplicación.

Scanlan señala que los análisis aportan información sobre más de 24 características productivas, entre ellas facilidad de parto, potencial de crecimiento, fertilidad, eficiencia de conversión del alimento y calidad de carne.

Las prioridades cambian según el establecimiento. Un productor de cría no necesariamente busca lo mismo que uno de ciclo completo, y abastecer al mercado interno puede requerir una selección distinta de la que apunta a determinados estándares de exportación.

¿Qué cambia en los resultados? Scanlan asegura que tuvieron casos de productores que redujeron a cero las muertes de sus vacas durante las pariciones, otros que aumentaron un 54% la ganancia diaria de peso de los novillos y otros que mejoraron un 43% la eficiencia de conversión.

También sostiene que el avance genético que permite la herramienta genera, en promedio, u$s57 adicionales por animal al año, a medida que mejora el rodeo.

Sin embargo, el propio Scanlan reconoce que "la genómica no puede garantizar un resultado productivo". Explica que la genética determina el potencial del animal, mientras que el clima, la alimentación, el manejo y la sanidad definen cuánto llega a expresarse.

La muestra de pelo permite reunir datos genéticos para decidir qué toros usar y qué vacas conservar (Gentileza Bulltrack)

Cuánto cuesta Bulltrack y cómo busca crecer fuera de la Argentina

El servicio cuesta u$s49 por animal analizado, según el precio informado por Scanlan para esta nota en septiembre de 2026. Es un pago por única vez que incluye el análisis de laboratorio, la carga de los resultados en la aplicación y dos sesiones personalizadas de asesoramiento. "Una vez hecho el pago, el productor conserva los datos de sus genomas en la plataforma, sin ningún costo de mantenimiento", aclara.

El ejecutivo afirma que no se necesitan conocimientos técnicos para usarla y que el acompañamiento incluye definir una estrategia genética de largo plazo. "La plataforma está pensada para productores de absolutamente todos los tamaños, desde el que tiene 10 vacas hasta el que tiene 10 mil", señala. "Solo varía la cantidad de animales que se analizan, pero la calidad de la selección y el asesoramiento es exactamente la misma para todos los productores".

La oferta incluye un catálogo de semen de toros genotipados. Scanlan asegura que trabajan con centros de inseminación que ofrecen sus reproductores para que los usuarios puedan "consultarlos gratuitamente y comprar semen online, todo en un solo lugar".

En el balance de sus primeros seis meses, Scanlan afirma que Bulltrack llegó a 53 productores, más de 5.000 animales analizados y más de 55.000 cabezas bajo asesoramiento. El equipo tiene seis integrantes y trabaja en Argentina y Uruguay, donde, según el ejecutivo, asesora a uno de los mayores frigoríficos exportadores del país, cuyo nombre no precisó.

El servicio cuesta u$s 49 por animal e incluye un análisis genético y dos sesiones de asesoramiento (Gentileza Bulltrack)

"La facturación objetivo para 2026 es de u$s300.000 y para 2027 apuntamos a u$s800.000", señala Scanlan. Sobre la situación actual, sostiene que "el punto de equilibrio ya se alcanzó y la empresa ya es rentable".

El crecimiento inicial, sostiene, llegó por las recomendaciones entre productores. "Ahora llegó el momento de empezar a pisar el acelerador", dice sobre ampliar esa base de clientes y considera la posibilidad de buscar inversión en el mediano plazo.

Bulltrack está incorporando un espacio de compraventa de ganado reproductor con información genética y prepara una función para agrupar vacas y vaquillonas con características similares y recomendar qué toro utilizar con cada grupo.

"Por ahora estamos con ganadería de carne, pero tenemos planes para avanzar a lechería y a otras especies en el mediano plazo", anticipa. Brasil y Estados Unidos también figuran entre los próximos mercados. "El mercado norteamericano es muy grande y abierto a la adopción de tecnología, por lo que confiamos que un desembarco ahí es muy factible en el mediano plazo", plantea.