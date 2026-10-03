Puro Hilo, la cadena de indumentaria que se expande en medio de la crisis del sector

Con prendas a precios muy bajos, la empresa encontró la manera de salir airoso en medio de un contexto muy complejo para el sector

Una cadena de indumentaria se expande por Once y el conurbano con precios muy bajos. En medio de una crisis textil histórica, Christian Gorisnic logró encontrar un nicho para salir airoso. Vende remeras desde $3.000, pantalones desde $11.000 y camperas desde $20.000. Su fórmula es un mix entre comprar prendas a reconocidas marcas argentinas que hoy están en crisis, tercerizar la fabricación de prendas e importar mercadería de China.

El primer local lo abrió el 30 de abril de este año en avenida Corrientes 2650 en Once. Desde el primer minuto se convirtió en un influencer que todos los días cuenta las nuevas prendas que ingresan y hasta se anima a dar consejos a los que buscan emprender, ofrece clases gratuitas por YouTube. Sus posteos se volvieron virales y su local explotó. El primer día tenía casi una cuadra de fila, ritual que se repite en cada apertura.

No desaprovechó la oportunidad y decidió expandir su negocio hasta convertirlo en la cadena de tiendas Puro Hilo. Abrió otro local en CABA en Bartolomé Mitre 2.677 y decidió desembarcar en el conurbano con tres locales. En Ciudadela, a 100 metros de Rivadavia y General Paz inauguró una mega tienda de 800 metros cuadrados, la más grande de la cadena.

En la localidad bonaerense de Moreno, instaló un gran local en Libertador 236 y hace pocas semanas, cortó las cintas de otra tienda de 300 metros cuadrados en Rivadavia 18.225 en Morón. Todos son operados por la marca, por ahora no dan franquicias.

Christian Gorisnic contó a iProfesional: "Tenemos el sueño de poder llegar a todo el país y abrir franquicias en todas las provincias, ya tenemos muchos pedidos. No sabemos cómo armarlo, queremos profesionalizarlo y tenerlo listo para 2027. No tenemos fechas de nuevas aperturas, sólo puedo decirte que estamos buscando dos locales de 400 a 600 metros cuadrados. Nos interesa Quilmes o Lomas de Zamora en zona sur y también, La Plata y San Miguel".

La cadena de ropa Puro Hilo se expande con locales en CABA y el conurbano (Foto: iProfesional).

Puro Hilo: lista de precios y productos

El más recomendable para visitar es el de Ciudadela/Liniers porque es gigante, pero todos los locales tienen una gran variedad de productos. Datos a saber: hay probadores y todo se puede probar y se aceptan cambios. La forma de pago es efectivo o transferencia, no aceptan tarjetas de créditos.

Se puede encontrar ropa de hombre, mujer y niño. Desde calzoncillos y ropa interior a jeans, pantalones de vestir, bermudas, shorts, remeras, blusas, camisas, sweaters, camperas y ropa deportiva. Sólo en la tienda de Ciudadela hay sandalias para damas desde $10.000 y hay zapatillas, que están en proceso de prueba. En el resto de las tiendas hay ojotas a $3.000 y simil Crocs desde $8.000.

"La mayor parte de las prendas son de industria nacional, compramos volúmenes importantes a industriales argentinos que tienen grandes marcas y hoy están en crisis. Buscamos los precios más bajos. Le compramos a Gatopardo, Inside, Dogma y Muaa, entre otras marcas. Las camperas, bermudas cargo y pantalones cargo, entre otras prendas son importadas. A mis fabricantes de ropa casual, les pedí que me hagan ropa deportiva. El 50% de las telas son importadas pero se fabrican con mano de obra local. No fabricamos en forma directa, pero mandamos a hacer remeras, camisas, sweaters, joggings, remeras manga largas y buzos de lanilla", explicó Gorisnic.

En varios reels el dueño de Puro Hilo mostró su viaje a China y anunció que varios contenedores estaban en camino con ropa a precios muy bajos. Tras la visita contó: "Nos dimos cuenta que por la versatilidad y la rapidez en la entrega nos conviene comprar en el país. La ropa argentina tiene precios muy competitivos y si compramos mucho volumen conseguimos muy buenos costos. Mis ganancias son ínfimas, el secreto es darle el mejor precio a la gente. En 30.000 remeras, me queda nada el 5%. Con las camperas salgo empatado, en la venta de algunas prendas casi no gano, pero mi negocio es el alto volumen".

Las remeras que vende a $3.000 son remeras sobrantes de recitales de toda clase de grupos musicales; también hay remeras lisas o rayadas en colores y hasta se consiguen remeras deportivas a ese valor. Hay camisas desde $6.000 a $9.000 de manga corta y de vestir para hombre y mujer. Cardigan de hombre a $10.000. Chalecos y prendas caladas de hilo color beige y blanco a $11.000. Camperas símil cuero a $25.000 y sobretodos de simil cuero a $25.000 de todos los colores y tamaños.

Hay que ir con tiempo para recorrer, se encuentra ropa de todos los talles hasta 4 XL. Los que compran mayorista y superan los $250.000 pueden acceder a descuentos del 5% (no incluye remeras, buzos y camperas).

Christian Gorisnic, el dueño de Puro Hilo, que logró expandirse en medio de la crisis del sector (Foto: iProfesional).

Por qué la ropa de Puro Hilo es barata y cómo funciona su modelo de negocio

"Estoy obsesionado con ofrecer los mejores precios. Una remera a $3.000 es un producto gancho, como los cigarrillos para un kiosco. La pago $2.700, tengo $150 de gastos y $150 de ganancia. Tengo la bandera de la gente y es lo único que me importa. Los comercios funcionan sólo si te elige la gente. Si marco con precios más altos no vendo. Necesito vender volumen para poder crecer. No es fácil venderme ropa necesito encontrar oportunidades con muy buen precio y calidad. Estoy buscando locales grandes porque quiero sumar calzado y zapatillas", detalló el dueño de Puro Hilo.

Christian Gorisnic no necesita influencer, él mismo sale todos los días para mostrar y convencer a los consumidores. Ahora sumó a su hijo, que está aprendiendo el oficio de vender cara a cara. "Cambió el consumo radicalmente, la gente compra en Shein y Temu y contra ellos competimos. Ofrecemos precios más baratos y poder acceder a los productos en el acto sin esperar. Si te tengo que vender una remera a $3.500 y no a $3.000 me muero, trato de mantener los precios. Comunico con amor, soy sincero, estoy convencido que tenemos precios y calidad imbatible", explicó a iProfesional.

Puro Hilo lanzó la venta a través de su página online desde donde comercializa a todo el país. Se pueden conseguir las mismas ofertas que en las tiendas.