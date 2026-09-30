Los despidos ocurrieron en su centro de distribución de Esteban Echeverría y la empresa los vinculó con la baja de un negocio ligado a la petrolera

Potigian, una de las principales distribuidoras mayoristas de golosinas y productos para comercios, despidió a 53 trabajadores de su centro de distribución de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, en medio de un conflicto que ya llegó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

El sindicato reclama la reincorporación de los empleados y cuestiona el procedimiento utilizado por la compañía. El caso tiene además una dimensión empresarial, ya que la empresa vinculó los despidos con la pérdida de un contrato de distribución para estaciones de servicio, un canal que ocupa un lugar central en su modelo de negocios.

La empresa forma parte del Grupo Goldfarb, el mismo conglomerado que controla Diarco, y cuenta con una red logística que abastece a estaciones de servicio, kioscos, autoservicios y otros comercios.

La respuesta de Potigian ante los despidos

Según explicó la empresa, las desvinculaciones están relacionadas con la cancelación de compromisos de compra por parte de YPF para su red de tiendas Full, baja que se produjo en julio.

El dato es relevante porque las estaciones de servicio constituyen una unidad específica dentro de Potigian. La compañía se presenta como operador logístico y proveedor homologado de las principales cadenas de estaciones de servicio del país, entre ellas Full YPF, Shell, Axion y Puma.

Según información pública, Potigian abastece semanalmente a 1.700 estaciones de servicio y lleva más de dos décadas trabajando en ese canal. En su presentación institucional también señala que ofrece compra centralizada, distribución nacional y logística para los productos que comercializan los shops.

La compañía había profundizado esa actividad durante los últimos años. En una publicación de 2024, el Grupo Goldfarb señaló que Potigian llegaba semanalmente a más de 1.700 bocas y que había sumado más de 120 estaciones a su servicio durante los dos años anteriores. El grupo describió entonces a la empresa como un aliado estratégico de la red Full de YPF.

Qué tamaño tiene Potigian dentro del Grupo Goldfarb

Potigian no es una distribuidora independiente de escala pequeña, sino que forma parte del Grupo Goldfarb, un conglomerado creado en 1980 que también incluye a Diarco y otras empresas vinculadas con el agro, el consumo masivo y los bienes raíces.

El grupo identifica a Potigian como una compañía dedicada a la distribución mayorista y los servicios logísticos, con llegada a kioscos, almacenes, autoservicios, estaciones de servicio y pequeños mayoristas. La integración con Diarco le permite además formar parte de un conglomerado con presencia nacional en el negocio de consumo masivo.

En el caso de Potigian cuenta con 90 años de trayectoria, ya que su actividad comenzó en 1934 con la distribución de cigarrillos. Con el paso de las décadas amplió el negocio hacia golosinas, alimentos, logística y abastecimiento de comercios.

El canal de estaciones de servicio se convirtió en una pieza importante de esa expansión. La compañía comenzó a distribuir productos en la cadena YPF en 1995 y creó entonces una división específica para atender los locales comerciales de las estaciones.

El conflicto se concentra en el centro de distribución de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, donde trabajan los empleados alcanzados por los despidos. La instalación forma parte de una expansión reciente de la estructura logística de Potigian.

En 2025, la compañía comunicó que se había trasladado a un nuevo centro de distribución de 17.000 metros cuadrados, presentado como una infraestructura destinada a acompañar la expansión del negocio. En esa comunicación informó que desde allí abastecía a más de 2.200 tiendas de conveniencia de todo el país.

Por qué el artículo 247 quedó en el centro de la discusión

Según informó el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Potigian comunicó los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual contempla una indemnización equivalente a la mitad de la prevista para un despido común cuando existe fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y esa situación está fehacientemente justificada.

La propia normativa establece además criterios sobre el orden en que deben comenzar los despidos cuando se utiliza esa causal. Según el Ministerio de Trabajo, la empresa que invoca falta o disminución de trabajo tiene la carga de probar esa situación y que el trabajador puede impugnar la causal si considera que no corresponde.

Además, la Ley de Empleo establece que, antes de comunicar despidos o suspensiones por causas económicas, debe tramitarse un Procedimiento Preventivo de Crisis cuando las medidas alcanzan determinados porcentajes de la dotación.

En concreto, se aplica cuando se despide a más del 15% en empresas de menos de 400 trabajadores, más del 10% entre 400 y 1.000 y más del 5% en empresas de más de 1.000. Según el secretario general Rubén Crosta, la empresa no inició dicho procedimiento, por lo que no pueden reducir el pago de las indemnizaciones.

Los telegramas fueron recibidos el lunes 28 de septiembre, feriado por el Día del Empleado de Comercio, y el sindicato se movilizó frente al centro de distribución para reclamar las reincorporaciones. La organización gremial sostuvo que los despidos debían dejarse sin efecto y pidió la intervención de la autoridad laboral.

Durante la jornada del 29 de septiembre, la situación pasó a una instancia administrativa. Según informó el sindicato, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, por lo que el conflicto entra ahora en un período de negociación entre la empresa y la organización gremial.