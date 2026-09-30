El Presidente llevó la estabilización a Francia, mientras en Mar del Plata los empresarias analizán la agenda de reclamos para invertir que sigue abierta.

La Argentina intentará convencer esta semana a grandes compañías internacionales de que volvió a ser un destino atractivo para invertir.

En realidad, lo tratará de hacer directamente Javier Milei, quien llevará ese mensaje a París acompañado por funcionarios, gobernadores y algunos de los empresarios más influyentes del país a partir de este miércoles 30 de septiembre.

"Argentina Week": Javier Milei busca inversiones en París

El Presidente encabezará esa importante delegación que llega a la capital francesa para participar de la "Argentina Week", que se desarrollará durante tres días y en la que se exhibirán proyectos de petróleo, gas, minería, agro y tecnología.

Mientras tanto, en Mar del Plata, otra discusión empresaria pondrá el foco en una pregunta menos promocional teniendo en cuenta que los organizadores del 62 Coloquio de IDEA buscarán saber qué condiciones faltan para que invertir más en la Argentina cierre como negocio, para lo cual convocaron a otra parte del empresariado local y expertos y analistas internacionales de varios de de los sectores que Milei ofrecerá a inversores internacionales, como energía, minería, agro, tecnología.

Además, la coincidencia de fechas tendrá una consecuencia concreta en Mar del Plata ya que la primera línea económica del Gobierno estará en París mientras IDEA discuta impuestos, competitividad, inversión, empleo y seguridad jurídica.

Por eso, Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad, será la figura de La Libertad Avanza con participación presencial confirmada en el programa del Coloquio, donde tendrá una exposición sobre "La agenda del Senado de la Nación".

En el caso del Jefe de Estado, estará presente de manera virtual a las 18.30, mediante una transmisión desde París que tendrá el mismo esquema que usará Luis Caputo, quien dejó un mensaje ya grabado para ser escuchado por los más de 900 participantes del Coloquio de IDEA.

Ocurre que el ministro estará en Francia, donde compartirá con Santiago Bausili, presidente del Banco Central, una presentación dedicada a la transformación macroeconómica argentina.

También participarán en París Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Pablo Quirno, canciller, además del propio Milei.

La superposición importa por los asuntos que estarán sobre la mesa en Mar del Plata en donde la economía concentra varios de ellos: estructura tributaria, reglas fiscales y monetarias, competitividad e inversión.

Mientras IDEA desarrolle esos planteos, el Gobierno estará presentando en Francia su política económica y proyectos que necesitan nuevos desembolsos de capital.

Coloquio IDEA: la estabilidad abre una agenda más amplia

El lema de esta edición del evento local será "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia" como plataforma del planteo de IDEA sobre qué condiciones necesita el país para sostener durante dos décadas un proceso de crecimiento basado en inversión privada.

En ese sentido, Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia, director de IDEA y presidente del encuentro, ubicó la estabilidad macroeconómica como punto de partida de una agenda que incorpora inversión, productividad, empleo formal, talento e instituciones.

La organización dividió esa discusión en cuatro ejes como son los de megatendencias globales; pilares para una Argentina estable; competitividad; y educación y trabajo.

De allí surgen 10 planteos que incluyen institucionalizar reglas fiscales y monetarias, abordar los desequilibrios previsionales y las distorsiones tributarias, preservar la estabilidad monetaria, asegurar sustentabilidad externa, mejorar infraestructura, aumentar productividad, elevar la calidad educativa y reducir la informalidad laboral.

En este caso, la encuesta de IDEA realizada entre 218 ejecutivos aporta una referencia sobre el clima empresario, teniendo en cuenta que el 80% de los consultados considera que la situación económica será mejor dentro de un año.

Al mismo tiempo, el porcentaje de inversión anual sobre facturación de las compañías relevadas cayó del 14% en 2025 al 10% en 2026, y el 72% señaló la carga impositiva como uno de los principales obstáculos para crecer.

La discusión de IDEA comenzará justamente después de ese diagnóstico para analizar qué condiciones deben consolidarse para que una mejora de expectativas termine generando más inversión.

Cómo mirar fuera de la coyuntura

La primera jornada de este miércoles ampliará la discusión hacia el escenario internacional, con Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins, quien analizará el nuevo mapa geopolítico.

También Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing, inversor privado y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant, Pampa Energía y DayOne, abordará el escenario financiero internacional.

Por su parte, Mark Esposito, profesor de Tech Policy de Northeastern University, expondrá sobre inteligencia artificial, innovación y aceleración tecnológica.

Luego, Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, analizará los recursos estratégicos, mientras Hernán Kazah, cofundador y Managing Partner de Kaszek, tendrá a su cargo el espacio denominado "capitales en disputa".

La agenda coloca así a la Argentina dentro de una competencia internacional por inversiones en donde los proyectos locales deben disputar financiamiento con alternativas disponibles en otros países.

Impuestos, infraestructura, regulaciones, recursos humanos, estabilidad y seguridad jurídica intervienen en esa decisión y varios de ellos son los mismos que el Gobierno deberá explicar cuando presente proyectos argentinos en París.

La experiencia uruguaya incorpora el largo plazo

Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, tendrá una participación propia dentro del primer eje del Coloquio de IDEA, que lo convocó para presentar la experiencia uruguaya en materia de estabilidad.

El caso se incorpora a una discusión que tiene un horizonte explícito de 20 veinte años para saber qué reglas permiten que determinadas condiciones económicas sobrevivan a diferentes ciclos políticos.

La segunda jornada llevará esa discusión hacia los pilares de una Argentina estable de la mano de Pablo Goldberg, Managing Director de BlackRock, quien expondrá sobre las condiciones para invertir en la Argentina y activar su potencial.

El capítulo institucional incluirá a Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, y Diego Luciani, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal.

IDEA incorpora allí reglas claras y previsibles, respeto por la propiedad privada, división de poderes y una Justicia más eficaz, digital y transparente.

Para una empresa que compromete capital durante largo plazo, esas condiciones forman parte de la evaluación del proyecto junto con su rentabilidad.

Competir exige resolver costos internos

La competitividad ocupará otro tramo central del Coloquio, teniendo en cuenta que IDEA coloca especial atención en impuestos e infraestructura, dos factores que afectan los costos de producir, transportar y exportar desde la Argentina.

La agenda tributaria comprende distorsiones nacionales, provinciales y municipales. Infraestructura incorpora rutas, ferrocarriles, puertos, energía y logística.

La entidad también lleva la discusión dentro de las compañías para analizar productividad, transformación de procesos, innovación e incorporación de tecnología.

Ryan McInerney, CEO de Visa, expondrá sobre innovación desde los mercados globales y luego llegará la experiencia de compañías que operan en sectores diferentes de la cual participarán Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano's, y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

Tecpetrol y Newmont introducen además dos actividades que también estarán en el centro de Argentina Week de París como son energía y minería.

El crecimiento también necesita trabajadores

El cuarto eje del Coloquio estará concentrado en educación y empleo a partir de comprender que los sectores que concentran algunas de las mayores inversiones necesitan ingenieros, técnicos, geólogos, programadores y otros trabajadores especializados.

IDEA plantea mejorar la educación básica, acercarla a estándares internacionales y vincular la formación con las necesidades productivas.

Participarán Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, especialista en educación, y Ricardo Torres, entre otros.

En materia laboral, la entidad incorpora la informalidad y las reformas necesarias para modernizar las relaciones de trabajo mediante una agenda que reunirá, entre otros, a Luciano Laspina, Diego García, Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity, y Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina.

La discusión agrega así otra condición a las decisiones de inversión ya que, además del capital y la infraestructura, los nuevos proyectos necesitan trabajadores con las capacidades requeridas para operar.

Reclamo de reformas que se repite

Los capítulos tributario y laboral tienen un antecedente inmediato si se recuerda que en octubre de 2025, Caputo participó virtualmente del 61° Coloquio de IDEA desde Washington y anunció una segunda etapa del programa económico vinculada con reformas de "segunda generación", entre las cuales mencionó específicamente cambios laborales y tributarios.

Un año después, ambos asuntos continúan en la agenda empresaria, ahora junto con infraestructura, productividad, educación, instituciones y reglas de largo plazo.

Un debate "espejo" desde Europa

Pero, mientras en Mar del Plata se analicen las condiciones generales para aumentar la inversión, en Francia estarán sentados funcionarios y empresarios vinculados con algunos de los mayores proyectos que necesitan ese capital.

Entre los empresarios argentinos incluidos en la programación de París estarán Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; Alejandro Elsztain, CEO de Cresud, y Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant.

Sus compañías operan en petróleo y gas, energía, agro y tecnología, sectores atravesados por varios de los asuntos que IDEA discutirá en Mar del Plata.

También participarán gobernadores porque una parte de las inversiones depende de recursos naturales y decisiones provinciales.

En este sentido, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, integrarán el bloque energético.

La presencia de esos ejecutivos y mandatarios permite pasar de la discusión sobre las condiciones para invertir a los proyectos que efectivamente necesitarán financiamiento.

Una agenda para presentar la oferta argentina

En el caso de la Argentina Week, comienza este miércoles 30 de septiembre con un cóctel y cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia para ministros, gobernadores y empresarios.

En tanto, el jueves concentrará la jornada principal en la sede de la OCDE, con Caputo y Bausili como protagonistas del bloque económico con una conversación denominada "The Macroeconomic Transformation of Argentina".

Después, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, expondrá sobre la oportunidad argentina frente a los cambios del escenario energético mundial.

Milei tendrá su propia intervención dentro de la jornada y luego comenzarán los bloques sectoriales sobre energía, minería, agro, salud y biotecnología, escenario internacional, política exterior y desregulación.

El viernes la programación se distribuirá entre distintas sedes y la Embajada argentina recibirá una actividad sobre tecnología e inteligencia artificial.

De hecho, la Agencia Internacional de Energía tendrá otra sobre energía, minerales críticos y sector nuclear.

La Cámara de Comercio Internacional será sede de una reunión sobre comercio internacional y seguridad jurídica, con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, agroindustria, infraestructura y Estado de derecho entre sus asuntos.

La programación sumará además un encuentro dedicado a pesca, organizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con una ronda de negocios.

La macro da paso a los proyectos

La jornada de la OCDE permitirá identificar cuáles son algunas de las inversiones que el Gobierno llevará a la reunión.

Horacio Marín, de YPF, expondrá sobre Argentina LNG junto con Sultan Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, y Claudio Descalzi, CEO de ENI.

Patrick Pouyanné, presidente y CEO de TotalEnergies, tendrá una intervención propia.

Después participarán Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy; Egbert Laege, CEO de SEFE; Figueroa y Weretilneck en el capítulo energético.

La agenda sumará el proyecto de producción de urea que presentarán Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y Fabrizio Di Amato, presidente de MAIRE.

El programa coloca así la presentación macroeconómica antes de las exposiciones sobre inversiones sectoriales.

Minería y agro completan la oferta sectorial

La minería tendrá un bloque propio en donde Christel Bories, presidenta y CEO de Eramet, expondrá sobre litio y el proyecto Centenario.

Jérôme Pécresse, CEO de Aluminium & Lithium de Rio Tinto, abordará los proyectos Rincón, Fénix, Sal de Vida y Olaroz.

Gary Nagle, CEO de Glencore, presentará los proyectos de cobre MARA y El Pachón.

En agro participarán Mariano Bosch, de Adecoagro; Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone; Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company; Mustafa Terrab, presidente y CEO de OCP, y Alejandro Elsztain, de Cresud.

Salud y biotecnología tendrán otro bloque, con Mario Lugones, ministro de Salud; representantes de Roche y Sanofi, y Juan Pablo Bagó.

La discusión internacional reunirá a Mathias Cormann, secretario general de la OCDE; John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional; Héctor Grisi, CEO global de Santander; Martín Migoya, de Globant, y Martín Varsavsky.

En el caso del canciller Quirno, tendrá una intervención sobre política exterior y Sturzenegger expondrá sobre desregulación y transformación.

Las reglas que cruzan las dos agendas

El viernes aparecerá una coincidencia explícita entre los programas de Mar del Plata y París, teniendo en cuenta que el Coloquio de IDEA incorpora entre sus planteos reglas previsibles, respeto por la propiedad privada, funcionamiento institucional y una Justicia más eficaz.

Argentina Week llevará ese mismo asunto a la Cámara de Comercio Internacional, donde se desarrollará una actividad sobre comercio internacional y seguridad jurídica.

La programación incluye el acuerdo Mercosur-Unión Europea, agroindustria, infraestructura y Estado de derecho como condición para la inversión.

El asunto alcanza directamente a los proyectos presentados el día anterior como son los de Argentina LNG, MARA, El Pachón y los desarrollos de litio requieren desembolsos elevados y plazos prolongados de construcción y operación.

La actividad de la Cámara de Comercio Internacional está prevista para el viernes 2 de octubre, entre las 11.15 y las 14, después de las reuniones de tecnología e inteligencia artificial y de energía, minerales críticos y sector nuclear.