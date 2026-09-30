La extensión de la licencia despeja una definición central para el cambio de control que avanza hacia su tramo final y se completaría antes de diciembre

El desembarco de Edenor en Metrogas quedó más cerca de concretarse antes de fin de año, luego de que distribuidora de gas firmó con el Ministerio de Economía el acuerdo para extender por otros 20 años su licencia, que vencía el 28 de diciembre de 2027.

Con ese camino despejado, se acelera el proceso para que la distribuidora eléctrica controlada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti complete la compra del 70% que hoy pertenece a YPF por u$s780 millones.

Fuentes del gobierno nacional consultadas por iProfesional durante el 62 Coloquio de IDEA que se está llevando a cabo en Mar del Plata, señalaron que la expectativa es que la operación pueda completarse antes de que termine el 2026.

También describieron los pasos que quedan como esencialmente burocráticos como la publicación de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para ratificar la prórroga de la licencia que ahora será ampliada hasta el 2047.

Si bien en el encuentro empresario no hubo voceros de Metrogas ni de YPF que pudieran aportar precisiones adicionales sobre la fecha exacta del cierre, las fuentes oficiales cercanas al área de energía aseguraron que la prórroga cambia una variable central de la operación.

Explicaron que si completan las instancias que todavía tiene pendientes, Metrogas podrá continuar prestando el servicio hasta diciembre de 2047, con lo cual Edenor ahora avanza hacia un horizonte regulatorio de otras dos décadas.

Cabe aclarar que el acuerdo todavía no está definitivamente vigente, que fue firmado ad referéndum del Poder Ejecutivo y que antes también deberá ser ratificado por los accionistas de Metrogas durante una asamblea general extraordinaria convocada para el próximo 29 de octubre a las 10.

En los pasillos del Coloquio de IDEA la operación fue comentada como un "mensaje positivo" sobre las señales de largo plazo que los empresarios buscan para la Argentina como marco para generar nuevos negocios con un horizonte de estabilidad que sea creíble para los potenciales inversores tanto locales como internacionales.

En este sentido, lo que resta para que el deal se concrete es que, después de esa asamblea se complete la ratificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), mediante un decreto que será publicado en los próximos meses.

En paralelo, el cambio de control continúa sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes de la compraventa, incluidas las aprobaciones regulatorias aplicables y el aval del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

Una definición que cambia el negocio

La licencia constituye el activo regulatorio central sobre el que funciona Metrogas desde que recibió, en 1992 la habilitación para distribuir gas natural por redes durante 35 años, como parte de la privatización de Gas del Estado.

Ese plazo termina el 28 de diciembre de 2027 pero el marco regulatorio fue modificado por la Ley Bases que, en el artículo 155 llevó a 20 años el período adicional por el cual pueden renovarse las licencias y estableció el procedimiento para hacerlo.

Metrogas había iniciado ese camino antes de que YPF resolviera vender su participación si se tiene en cuenta que en agosto de 2024 solicitó formalmente la extensión de su licencia.

El entonces ENARGAS abrió después el proceso de evaluación junto con los pedidos de otras distribuidoras y convocó a una audiencia pública realizada el 20 de mayo de 2025.

Ahora, la extensión otorgada por Economía comenzará a correr desde el 28 de diciembre de 2027 y llevará la licencia hasta diciembre de 2047, siempre que se completen las ratificaciones previstas.

Octubre concentra el próximo paso

La siguiente fecha del proceso será el 29 de octubre cuando se llevará a cabo una asamblea extraordinaria de Metrogas en su sede de Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, en la Ciudad de Buenos Aires.

El orden del día concentra prácticamente toda la reunión en una decisión como es la de ratificar el Acuerdo de Prórroga de la Licencia, además de la conformidad con los desistimientos y renuncias previstos en el acuerdo.

Después de la asamblea quedará pendiente la ratificación del acuerdo por parte del Poder Ejecutivo y recién entonces quedará completado el recorrido previsto para la extensión que llevará el horizonte de la licencia dos décadas más allá de su vencimiento original.

Una decisión marcada por el cambio de rumbo

YPF abrió una compulsa para desprenderse de sus participaciones en Metrogas y de su subsidiaria MetroENERGÍA con el objetivo de concentrar cada vez más su negocio en el core business de la petrolera estatal que está en Vaca Muerta, principalmente.

En ese contexto, Edenor comunicó el 23 de julio pasado su participación en ese proceso y el 10 de agosto, YPF aceptó la oferta presentada por la distribuidora eléctrica.

El acuerdo comprende la compra del 70% del capital y los derechos de voto de Metrogas, integrado por 290.277.316 acciones Clase A y 108.142.529 acciones Clase B, a lo que se suma suma otro 5% de MetroENERGÍA.

El precio establecido para el paquete completo es de u$s780 millones y, cuando se perfeccione la operación, YPF habrá vendido la totalidad de sus participaciones directas en las dos compañías.

Pero Edenor informó expresamente que el cierre estaba condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos previos como las aprobaciones regulatorias aplicables, incluido el aval del ENRGE.

Sumar el negocio de gas al eléctrico

Una vez que el proceso se complete, Edenor dejará de estar concentrada exclusivamente en la distribución eléctrica para incorporar uno de los principales activos de distribución de gas de la Argentina.

En la actualidad, la empresa presta electricidad en el norte y noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires y parte de la Ciudad, con alrededor de 3,4 millones de clientes y opera una de las mayores redes de distribución eléctrica del país.

En el caso de Metrogas, aporta una escala comparable dentro del mercado gasífero, con un área de servicio que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del sur y sudoeste del conurbano bonaerense en donde atiende a más de 2,4 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales.

La operación incorpora así al perímetro empresario de Edenor un segundo servicio público regulado, con otra licencia y una extensa red de infraestructura.

Un cambio de escala

Edenor está controlada por Empresa de Energía del Cono Sur (EDELCOS), titular de las acciones Clase A que representan el 51% del capital de la distribuidora.

El grupo ingresó en 2021, cuando Pampa Energía vendió su participación en Edenor y, desde entonces, la distribuidora quedó vinculada al grupo empresario encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Además de ampliar esa plataforma hacia el negocio del gas natural, la compra de Metrogas tiene una diferencia sustancial respecto de una adquisición convencional.

En el caso de YPF, la relación con Metrogas arrastra además un antecedente regulatorio de larga data y que se basa en la Ley 24.076 que estableció restricciones a la integración entre distintos segmentos de la industria gasífera.

YPF, como productor de gas y accionista controlante de una distribuidora, quedó alcanzada por esos límites regulatorios.

Pero el Ministerio de Economía dictó la Resolución 1469/2026, que suspendió los efectos de esa decisión regulatoria