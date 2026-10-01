La agenda llevará el debate hacia la macroeconomía, las instituciones, la Justicia, la educación y la política como factores para sostener nuevos proyectos

Se busca estabilidad y desarrollo a largo plazo, conectando capital financiero y humano.

La agenda aborda macroeconomía, instituciones, justicia, educación y política, destacando la participación de BlackRock.

El Coloquio IDEA cambia su foco a las condiciones internas para la inversión.

El 62° Coloquio de IDEA entrará este jueves en una segunda etapa que cambiará el eje de la discusión empresaria.

Después de una primera jornada atravesada por la geopolítica, la tecnología, los recursos estratégicos, la disputa por los capitales y el mensaje de Javier Milei desde París, el encuentro pondrá ahora el foco en las condiciones internas para transformar esas oportunidades en inversiones.

La secuencia surge del programa preparado por IDEA: inversión, estabilidad macroeconómica, instituciones, Justicia, educación y política concentrarán la segunda jornada del encuentro que reúne a más de 1.000 empresarios, ejecutivos y dirigentes.

La apertura conservará además una característica particular de esta edición: la superposición con Argentina Week en París ya que Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, figura en la agenda con una intervención prevista para las 9 y es probable que lo haga por videollamada ya que se encuentra participando del evento organizado por el Gobierno en la capital francesa.

Diez minutos después está previsto el bloque dedicado al capital internacional del que participará Pablo Goldberg, Managing Director, jefe de Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes de BlackRock, figura como protagonista del segmento "Invertir en Argentina para activar su potencial".

La secuencia concentra la pregunta que atravesará buena parte del jueves: qué condiciones encuentra el capital cuando analiza proyectos argentinos.

Del potencial a las condiciones

La presencia de BlackRock incorpora al programa la mirada de una administradora global de inversiones con actividad en mercados desarrollados y emergentes.

La compañía estadounidense, fundada en 1988 y conducida globalmente por Larry Fink, administra inversiones para clientes institucionales y particulares.

En IDEA está previsto que sea entrevistado por Anna Cohen, tesorera de la entidad y presidente y managing partner de Grupo Cohen.

El título elegido para el segmento —"Invertir en Argentina para activar su potencial"— anticipa el eje del bloque sin adjudicarle al ejecutivo una posición antes de su exposición.

Después, según el programa, la discusión pasará a la macroeconomía con Matías Surt, socio-director de Invecq y profesor de Macroeconomía en UBA, UCEMA y CIAS, quien tiene a su cargo "De promesa a potencia: las claves para la estabilidad macroeconómica".

IDEA conecta así dos dimensiones que intervienen en una decisión de inversión: la disponibilidad de capital y las condiciones económicas sobre las cuales se evalúa comprometerlo en proyectos de largo plazo.

La estabilidad sale de la macro

El programa ampliará después esa discusión hacia las instituciones de la que participará Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI, al frente del segmento "Estabilidad institucional para el desarrollo".

Luego está prevista la charla "La Justicia desde adentro", con Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados, y Diego Luciani, fiscal general.

El enfoque amplía una discusión empresaria que durante años estuvo concentrada en inflación, déficit fiscal, restricciones cambiarias, presión tributaria y regulaciones.

En esta edición, la organización incorporó explícitamente instituciones y Justicia dentro de su agenda sobre estabilidad y desarrollo.

Después llegará, según el programa, la mirada de quienes conducen empresas del que participarán:

Verónica Andreani, directora de IDEA, directora de Grupo Logístico Andreani y presidenta de HOP

Santiago Nicholson, director de IDEA y managing partner de Nicholson y Cano Abogados

Claudio Rodriguez, director de IDEA y socio director de Sinteplast

En el segmento "Los pilares para una Argentina estable", el recorrido previsto lleva así desde el capital internacional hacia la macroeconomía, después a las instituciones y finalmente a los empresarios que toman decisiones sobre proyectos e inversiones.

El capital humano entra en la ecuación

La segunda parte de la jornada incorporará educación y formación como parte del programa que incluye a:

Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe

Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella

Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA

La incorporación de la educación conecta con el horizonte elegido para esta edición como es el de discutir las condiciones necesarias para sostener un proceso de crecimiento durante los próximos 20 años.

Para las empresas, el tema se vincula con formación, productividad, disponibilidad de trabajadores y capacidad para cubrir puestos que requieren nuevas habilidades.

Desde el capital financiero hasta el capital humano, la agenda prevista para el jueves incorpora de esa manera distintas condiciones alrededor de una misma discusión sobre desarrollo.

La política entra en la discusión

El último tramo previsto trasladará el debate hacia el sistema político y arranca con el bloque "El futuro en tiempo presente: jóvenes y política", que tiene anunciados a:

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional

Gastón Granados, intendente de Ezeiza

Juan Manuel López, abogado y exdiputado nacional por la Coalición Cívica

Nicolás Pakgojz, legislador porteño de La Libertad Avanza

Luego está prevista la participación de Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, con una exposición anunciada bajo el título "La agenda del Senado de la Nación".

Mientras parte de la primera línea del Gobierno se encuentra en Francia por Argentina Week, Bullrich figura en la agenda presencial de Mar del Plata.

El mundo y las oportunidades

Ese cambio de agenda tiene un antecedente inmediato en lo ocurrido durante la primera jornada del miércoles que el Coloquio de IDEA dedicó a identificar transformaciones internacionales capaces de modificar los negocios argentinos durante las próximas décadas.

Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University, analizó el nuevo escenario geopolítico y el peso de China.

Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y actual integrante de los directorios de Mercado Libre, Globant, Pampa Energía y DayOne, abordó mercados, competencia y capacidad de las empresas para alcanzar escala.

Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends, expuso sobre los cambios demográficos que modificarán la composición de la población y los consumidores argentinos.

Luego, Mark Esposito, profesor de Política Tecnológica de Northeastern University y Faculty Associate del Berkman Klein Center de Harvard University, abordó inteligencia artificial y transformación tecnológica.

Por su parte, Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, llevó el debate hacia energía y recursos estratégicos.

Y Hernán Kaszek, cofundador y managing partner de Kaszek, analizó capital e inversiones.

Antes del cierre, Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, participó para analizar la experiencia de estabilidad de su país y la continuidad de políticas entre distintos gobiernos.

Finalmente, Milei habló ante IDEA mediante una conexión desde París durante la cual defendió su programa económico y vinculó la continuidad del proceso de reformas con los próximos años de su administración y una eventual segunda presidencia.

Ese recorrido dejó planteadas durante el miércoles las oportunidades y transformaciones externas. El jueves la discusión se trasladará hacia las condiciones internas.

Del diagnóstico a la competitividad

El programa continuará el viernes con empleo y competitividad y con una agenda que incluye a Santiago Bulat, economista jefe de IDEA; Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Christian Otero, cofundador de Lucciano's; María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina; y Ryan McInerney, CEO global de Visa.

También figuran previstas intervenciones de Luis Caputo, ministro de Economía, y Diego Santilli, jefe de Gabinete, antes del cierre institucional anunciado de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.