La compañía destinará a una sociedad específica su negocio de ingeniería y construcción enfocado en proyectos de petróleo, gas, minería y electricidad

La operación incluye activos, personal y contratos en ejecución, con diferentes plazos para cada componente.

Pecom separa su negocio de Ingeniería y Construcciones, transfiriéndolo a una filial creada para ello.

Pecom Servicios Energía resolvió separar de su estructura directa la totalidad de su negocio de Ingeniería y Construcciones y transferirlo a Pecom Ingeniería y Construcciones S.A., la sociedad controlada que hasta este año llevaba el nombre de TEL 3.

La decisión fue aprobada este 30 de septiembre por el directorio que preside Luis Perez Companc y comprende prácticamente toda la estructura necesaria para continuar la actividad.

Es decir, un inmueble, maquinarias, equipos, rodados, herramientas, materiales, repuestos y contenedores; el personal destinado al negocio y los contratos actualmente en ejecución.

Los tiempos, sin embargo, son diferentes para cada componente ya que los bienes serán aportados a la sociedad receptora mediante una operación de capital; los trabajadores pasarán desde el 1° de octubre de 2026; y los contratos se cederán a medida que Pecom consiga la aceptación de los respectivos clientes.

El movimiento coloca así bajo una estructura societaria específica la actividad con la que Pecom presta servicios de ingeniería, construcción, montaje y trabajos asociados para proyectos destinados principalmente al petróleo y gas, minería y electricidad.

La operación ocurre dentro del mismo grupo económico y la compañía informó que no modifica su perímetro de consolidación ni altera las obligaciones asumidas en contratos de financiamiento y obligaciones negociables.

Cuáles son las grandes obras que ejecuta Pecom

Ingeniería y Construcciones es la actividad con la que Pecom participa directamente en la ejecución de parte de la infraestructura que requieren las industrias energética y minera.

La compañía informa una capacidad de 300.000 horas-hombre anuales de ingeniería de detalle y una operación de 5,4 millones de horas-hombre por año.

En petróleo y gas, la unidad desarrolla ingeniería y construcción de plantas de tratamiento y bombeo de crudo, instalaciones para tratamiento e inyección de agua, plantas de tratamiento y compresión de gas, facilidades de producción, ductos y otras instalaciones vinculadas con los yacimientos.

En electricidad participa en proyectos de generación, transporte y distribución y sus capacidades incluyen líneas eléctricas y estaciones transformadoras de hasta 500 kV.

El tercer frente es la minería, donde Pecom ofrece servicios de ingeniería, construcción y montaje para infraestructura e instalaciones vinculadas con el desarrollo de los proyectos.

La decisión societaria, por lo tanto, alcanza una actividad que conecta a Pecom con tres sectores que demandan obras de gran escala y que requieren desde ingeniería hasta construcción, montaje y puesta en funcionamiento de instalaciones.

Cómo se transferirán los activos y el personal de Pecom

Los activos serán transferidos mediante un aporte de capital en especie de Pecom Servicios Energía a Pecom Ingeniería y Construcciones, operación que también incluye un inmueble y el conjunto de maquinaria, equipos, vehículos, herramientas, materiales, repuestos, contenedores y otros bienes afectados al negocio.

Para instrumentarlo, Pecom realizó un inventario y una valuación de los activos y como contraprestación, la sociedad receptora deberá emitir acciones representativas de su capital por un valor equivalente, según las condiciones de la oferta aprobada por el directorio.

Al mismo tiempo, Pecom buscará ceder a la nueva estructura su posición contractual en las obras actualmente en ejecución, pero cada transferencia quedará condicionada a obtener la aceptación del correspondiente comitente.

El tercer movimiento involucra al personal y, desde este 1° de octubre, los trabajadores afectados al negocio pasarán a Pecom Ingeniería y Construcciones, que asumirá el carácter de empleadora con reconocimiento de antigüedad, categorías y las restantes condiciones laborales.

La combinación de esos tres mecanismos es la que, según el directorio, permitirá que la sociedad receptora continúe el negocio sin interrupciones.

Qué es TEL 3, la firma que recibe el negocio de Pecom

La sociedad elegida para recibir el negocio es la antigua TEL 3, una compañía que ya pertenecía a Pecom y cuya historia dentro del grupo está directamente relacionada con las actividades que ahora volverá a concentrar.

Pecom compró TEL 3 en 2018, en un movimiento con el que sumó capacidades de ingeniería, construcción y servicios vinculados con energía eléctrica y telecomunicaciones.

Casi 20 años después, una asamblea extraordinaria celebrada el 15 de julio pasado resolvió cambiar la denominación TEL 3 S.A. por Pecom Ingeniería y Construcciones S.A. y modificar el estatuto para reflejar la nueva denominación que fue publicada formalmente el 15 de septiembre.

La cronología adquiere relevancia con la decisión conocida ahora ya que apenas 15 días después de aquella publicación, el directorio de Pecom Servicios Energía resolvió transferir a esa sociedad la totalidad de su negocio de Ingeniería y Construcciones.

En ese sentido, los documentos presentados ahora al mercado definen a Pecom Ingeniería y Construcciones como una sociedad controlada 100% por Pecom Servicios Energía, mientras que el acta de directorio consigna una tenencia de 99,35% del capital y de los votos.

Este proceso de reorganización también debe leerse dentro de la estructura actual de una compañía que combina producción energética, servicios e infraestructura.

Pecom forma parte del grupo empresario de la familia Perez Companc y tiene su origen en una extensa trayectoria vinculada con el negocio energético argentino.

Desarrolla actividades relacionadas con petróleo, gas, electricidad y minería, desde operaciones y servicios especializados hasta ingeniería y construcción de infraestructura.

Su estructura incluye bases operativas, instalaciones industriales, talleres, equipamiento y maquinaria pesada que utiliza para atender proyectos distribuidos en diferentes regiones productivas.

Dentro de ese esquema, Ingeniería y Construcciones funciona como la pata encargada de transformar los proyectos en instalaciones y obras: realiza ingeniería, procura, construcción, montaje y puesta en marcha para clientes de los sectores en los que participa.

Luis Perez Companc preside el directorio de Pecom Servicios Energía, mientras que Horacio Bustillo integra el directorio y ocupa la conducción ejecutiva de la compañía, en tanto que Alejandro Luis Dugo está vinculado directamente con la actividad de Ingeniería y Construcciones.