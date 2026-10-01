La francesa Savencia cierra planta de la ex Ilolay y peligran decenas de empleos

La firma europea fijó fecha definitiva para el cese productivo en El Trébol. La planta procesa 130.000 litros diarios de leche y ya se encuentra a la venta

La crisis que atraviesa la industria láctea sigue ganando profundidad y ahora vuelve a golpear de forma contundente a la producción en Santa Fe. En ese distrito, la francesa Savencia anticipó esta semana que avanzará con el cierre definitivo de su planta ubicada en El Trébol, en el departamento San Martín. La fecha prevista para el cese total de actividades es el 31 de marzo de 2027, por lo que el establecimiento continuará operando durante los próximos meses. El establecimiento pasó a control de Savencia en 2023, cuando la corporación gala concretó la compra de la marca Ilolay y los activos pertenecientes a la firma Sucesores de Alfredo Williner. Actualmente, la planta procesa un volumen cercano a los 130.000 litros de leche diarios.

La decisión fue notificada en el marco de una reunión entre directivos y el personal del establecimiento. La medida, indicaron fuentes gremiales, genera una fuerte incertidumbre sobre el futuro de los 54 trabajadores directos de la fábrica. En la actualidad, la planta procesa un volumen cercano a los 130.000 litros de leche diarios. Dicha producción está volcada de forma casi exclusiva a la elaboración de quesos semiduros, con foco principal en la variedad tybo y también gouda.

Frente al cese proyectado, la compañía puso sobre la mesa diversas alternativas para su plantel de trabajadores. Entre las opciones figuran esquemas de retiros voluntarios e indemnizaciones, además de la posibilidad de trasladar al personal interesado a otras unidades del grupo.

Entre los destinos mencionados aparecen los establecimientos de Las Parejas y Rafaela, aunque podrían habilitarse otras variantes dentro del mapa operativo de la firma.

En paralelo, se confirmó que la planta se encuentra formalmente a la venta. Esta situación abre la expectativa de que un inversor adquiera las instalaciones para dar continuidad a la actividad productiva y preservar las fuentes de trabajo. Por el momento se trata solo de una posibilidad comercial y no de una operación concretada.

Ante el anuncio, la Seccional El Trébol del sindicato ATILRA convocó a sendas asambleas en su sede gremial. El secretario general del gremio, Jorge Álvarez, confirmó la realización de los encuentros tras ser informado sobre la reunión sostenida en la planta, con el objetivo de evaluar el escenario y definir los pasos a seguir.

Reestructuración tras la compra de Williner-Ilolay

El establecimiento de El Trébol pasó a control de Savencia en 2023, cuando la corporación gala concretó la compra de la marca Ilolay y los activos pertenecientes a la firma Sucesores de Alfredo Williner.

En esa transacción, el grupo absorbió tres plantas productivas de la láctea en territorio santafesino: Bella Italia, Arrufó y la fábrica de El Trébol.

Con esa adquisición, la compañía buscó fortalecer su presencia en la Argentina y expandir su escala en el negocio de los lácteos. En la actualidad, el entramado operativo de Savencia en el país suma siete plantas: Franck, San Jerónimo, Las Parejas, Colonia Nueva, Bella Italia, Arrufó y El Trébol, cada una orientada a diferentes segmentos industriales de la leche.

El cierre de El Trébol se enmarca en un contexto complejo para el entramado productivo santafesino. Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la producción manufacturera provincial acumuló una contracción del 3,7% durante el primer semestre de 2026. En el mes de junio, la actividad industrial marcó un retroceso interanual del 1% y cayó 1,6% en la medición mensual.

La sangría también se refleja en el mercado de trabajo: desde fines de 2023 se perdieron 9.686 puestos de trabajo industriales registrados en la provincia. Sin embargo, el cuadro lechero muestra matices: en el mismo período, las exportaciones manufactureras de Santa Fe crecieron un 28,7 por ciento.

Caída de tambos y tensiones en la cuenca láctea

El impacto del cierre adquiere mayor dimensión por el rol estratégico de Santa Fe en la lechería nacional. Datos oficiales basados en registros de Senasa señalan que la provincia alberga unos 3.152 tambos. Representa el 34,9% de los establecimientos tamberos de la Argentina y aporta cerca del 29% de la producción de leche del país.

No obstante, el eslabón primario expone signos severos de desgaste. Informes sectoriales de portales especializados como Aire Agro indicaron que Santa Fe contaba con 3.345 tambos activos en junio de 2025 y pasó a registrar 3.055 establecimientos en junio de 2026. La pérdida de cerca de 300 tambos en solo un año responde a una suma de factores que combinan presión de costos, falta de rentabilidad y problemas de recambio generacional.

A la par de estos cierres, la cuenca láctea santafesina registró movimientos de inversión durante 2026. Diversas obras de ampliación llevaron la capacidad provincial de secado a un nivel equivalente a la producción diaria de leche de toda la provincia.

El caso de El Trébol expone esa doble dinámica: por un lado, una cuenca lechera que mantiene un peso decisivo en la economía santafesina. Por el otro, decisiones corporativas que derivan en cierres y ajustes. Hasta el 31 de marzo de 2027, la fábrica continuará en marcha mientras el gremio negocia y se aguarda la eventual llegada de un comprador que evite el apagado definitivo de su estructura de procesamiento.