Agro y ACA formalizaron el proyecto que sumará una planta de soja de 15.000 toneladas diarias junto al puerto de la cooperativa en Santa Fe

Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) dieron un nuevo paso en el proyecto industrial que ambas entidades desarrollarán en Timbúes, Santa Fe. La iniciativa contempla una inversión superior a u$s500 millones y permitirá instalar una planta con capacidad para procesar 15.000 toneladas de soja por día.

La documentación que formaliza el emprendimiento fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 24 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por Diario Síntesis. Los acuerdos establecen las bases para avanzar con la inversión, aunque por ahora las compañías no comunicaron cuándo comenzará la construcción.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su ubicación. La planta será construida sobre un terreno de ACA y estará vinculada con el complejo portuario que la cooperativa ya opera sobre el río Paraná.

Molinos Agro ampliará 50% su capacidad de molienda de soja hasta 30.000 toneladas diarias

El impacto del emprendimiento no se limita a la nueva planta. Para Molinos Agro, parte de la capacidad será incorporada a su esquema productivo actual.

La compañía calcula utilizar inicialmente alrededor de 10.000 toneladas diarias de las 15.000 que podrá procesar la futura instalación. Esa cantidad se agregará a las 20.000 toneladas por día que actualmente tiene disponibles en su complejo de San Lorenzo.

El resultado será una capacidad propia cercana a las 30.000 toneladas diarias, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 50% frente al nivel actual.

La operación permitirá ampliar la participación industrial de Molinos Agro en el principal corredor agroexportador santafesino y, al mismo tiempo, aprovechar la infraestructura logística de ACA en Timbúes.

Cómo funcionará el vínculo con el puerto

El diseño del complejo parte de una infraestructura que ya existe. ACA dispone en el predio de instalaciones para recibir granos y despachar mercadería por el Paraná, que pasarán a formar parte del esquema logístico asociado con la nueva planta.

La incorporación de la actividad industrial requerirá conexiones específicas entre esas instalaciones y los sectores destinados al procesamiento y almacenamiento.

El proyecto contempla capacidad para guardar poroto de soja, harina y aceite, de modo que la operatoria pueda articular el ingreso de la materia prima con las distintas etapas posteriores al procesamiento.

Así, la ubicación permitirá reunir en un mismo desarrollo las operaciones de recepción, molienda, almacenamiento y embarque, con el puerto como parte de la planificación desde el comienzo.

Molinos Agro tendrá el 65% de la asociación

La estructura societaria también quedó definida en los instrumentos recientemente suscriptos. Molinos Agro tendrá una participación del 65% en la asociación que llevará adelante el emprendimiento junto con ACA.

El directorio de Molinos Agro aprobó por unanimidad la firma de los acuerdos el 24 de septiembre, según la comunicación realizada al mercado. Los documentos permiten avanzar desde el entendimiento inicial anunciado en julio hacia una etapa de implementación concreta, al establecer los aspectos vinculados con la inversión, la ejecución y la futura operación de la planta.

El proyecto pasó a una etapa de implementación

La firma de los Acuerdos de Implementación marca un cambio respecto del entendimiento que Molinos Agro y ACA habían anunciado en julio. Con estos documentos, ambas partes avanzaron en la definición formal de las condiciones bajo las cuales se desarrollará la asociación para construir y operar el nuevo complejo industrial.

El paso societario también permite encuadrar la inversión dentro de una estructura conjunta, con Molinos Agro como socio mayoritario con el 65%. La documentación establece las pautas para avanzar con la ejecución del emprendimiento y deja atrás la etapa inicial de definición del proyecto.

La iniciativa todavía tiene por delante el comienzo de las obras. Las compañías no informaron una fecha de inicio, por lo que el proyecto continúa a la espera del comienzo de su etapa de construcción.

De esta manera, los acuerdos dejaron formalmente encuadrada la asociación que llevará adelante la inversión.

Una construcción de tres años con posibles ampliaciones

La obra tiene un tiempo estimado de ejecución de aproximadamente tres años. Ese plazo todavía no puede asociarse a una fecha de finalización determinada porque el comienzo de los trabajos aún no fue informado.

El desarrollo, además, fue planteado con posibilidades de ampliación. En una etapa posterior podrían incorporarse:

Nuevas líneas de molienda.

Mayor capacidad de almacenamiento.

Un segundo muelle sobre el Paraná.

La concreción de esas alternativas quedará condicionada por la evolución de las variables económicas, financieras y productivas.

Por ahora, el inicio de las obras es el próximo hito del proyecto, que combinará una nueva capacidad de procesamiento de soja con la infraestructura portuaria existente de ACA en Timbúes.