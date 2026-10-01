Longvie reorganiza fábricas para bajar costos y concentra producción en Catamarca

La histórica fabricante de electrodomésteicos especializará sus tres plantas y completará en noviembre próximo el traslado de dos líneas productivas

Longvie puso en marcha una reorganización de su estructura industrial que cambiará el reparto de la producción entre sus tres fábricas en la Argentina.

La compañía trasladará a Catamarca todos los calefones que actualmente fabrica en Paraná y los anafes que produce en Villa Martelli, en una decisión con la que busca reducir costos, ganar escala y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

A partir de noviembre próximo, la empresa tendrá un esquema de producción diferente al que mantuvo durante décadas y Catamarca pasaará a concentrar la totalidad de la fabricación de calefones y anafes.

En tanto, Paraná quedará enfocada en la producción a gran escala de termotanques y calefactores y Villa Martelli se especializará en cocinas y hornos.

La decisión, comunicada por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este jueves 1 de octubre mediante un hecho relevante, implica algo más que trasladar maquinaria entre establecimientos.

De esta forma, Longvie está redefiniendo el papel de cada una de sus tres fábricas y concentrando procesos que hasta ahora estaban separados geográficamente.

Longvie va tras su objetivo de reducir costos

La propia empresa puso el costo en el centro de la explicación al explicar que concentra en Catamarca procesos que actualmente se desarrollan en Paraná y Villa Martelli, para poder ganar escala, reducir el costo unitario de fabricación y disminuir sus costos fijos de estructura.

A eso suma la necesidad de utilizar plenamente la infraestructura disponible en la fábrica catamarqueña y aumentar su capacidad instalada para responder a mayores volúmenes.

La especialización también alcanzará a las plantas que ceden producción ya que Paraná dejará de fabricar calefones para concentrarse en termotanques y calefactores, mientras Villa Martelli dejará los anafes y mantendrá cocinas y hornos.

Según Longvie, el nuevo reparto permitirá mejorar también la eficiencia de esos dos establecimientos, además de asegurar que realizará el traslado gradualmente para sostener el abastecimiento a sus clientes mientras se produce el cambio.

Una decisión en medio de números en rojo

La reorganización llega mientras Longvie atraviesa un escenario financiero que agrega contexto a la búsqueda de eficiencia, aunque la empresa no vinculó expresamente sus resultados con la decisión de trasladar las líneas productivas.

Los últimos estados contables disponibles corresponden al cierre del 30 de junio pasado y fueron presentados ante la CNV el 11 de agosto.

En el segundo trimestre, Longvie registró ventas por $21.155 millones, frente a $23.802 millones del mismo período del año anterior.

Además, el resultado atribuible a sus accionistas fue negativo en aproximadamente $6.036 millones.

El dato cobra relevancia frente a la decisión que acaba de adoptar la empresa porque el objetivo formal comunicado ahora es precisamente reducir costos productivos y de estructura.

De todos modos, Longvie ya venía trabajando sobre precios relativos, gastos y estructura productiva, al mismo tiempo que ampliaba su oferta comercial con productos importados como complemento de los fabricados localmente.

En abril comunicó a la CNV un acuerdo para utilizar en la Argentina la marca Universal, perteneciente a Cabosch.

Un mapa fabril que empieza a cambiar

La magnitud del movimiento aparece con mayor claridad cuando se observa cómo se construyó la estructura industrial de Longvie que comenzó a producir en Paraná en 1978, cuando abrió allí una planta destinada a calefones, termotanques y calefactores.

Una década después, en 1988, Longvie construyó su tercera planta en Catamarca, originalmente destinada a fabricar lavarropas y lavasecarropas.

Villa Martelli quedó históricamente vinculada con las líneas de cocción.

Allí se concentraron cocinas, hornos y anafes, además de distintas funciones centrales de la compañía.

El nuevo esquema modifica esas fronteras ya que Catamarca incorporará dos líneas completas que hasta ahora estaban distribuidas entre Buenos Aires y Entre Ríos.

En el caso de Paraná, conservará dos de sus productos históricos como son los termotanques y calefactores, y Villa Martelli mantendrá cocinas y hornos.

Catamarca gana peso industrial

La decisión tampoco aparece de manera aislada para la fábrica catamarqueña en donde Longvie ya había avanzado sobre una reconversión de ese establecimiento y ahora termina de darle un nuevo perfil dentro del grupo.

La incorporación de los calefones y anafes aumenta el peso de Catamarca en el esquema industrial de la compañía y permite concentrar allí dos familias de productos completas.

La fábrica dispone de distintos procesos industriales, entre ellos inyección de plástico, pintura, plegado y troquelado, que permiten integrar diferentes etapas de producción.

Con el traslado anunciado, su función cambia de manera sustancial respecto de aquella planta concebida originalmente para el negocio de lavado.

La compañía, fundada en 1918, conserva de esta manera sus tres establecimientos industriales, pero con funciones más delimitadas entre sí.

Una estrategia que ya había comenzado

El traslado se suma a otras decisiones adoptadas por Longvie para modificar su estructura productiva y comercial, teniendo en cuenta que en los últimos años, realizó inversiones destinadas a ampliar capacidad y reducir costos.

Entre ellas estuvo el desembolso anunciado para su planta de Paraná con el objetivo de incrementar la producción de termotanques y modernizar procesos.

En abril de este año, Longvie informó oficialmente a la CNV el acuerdo con Cabosch para utilizar la marca Universal en la Argentina, una operación que definió como parte de su estrategia para ampliar productos y fortalecer su posición comercial.

La reorganización anunciada ahora actúa sobre otro frente: la propia distribución geográfica de la fabricación.