Aterrizó el primer avión de la aerolínea que conecta una ciudad del interior con Madrid

En un hecho histórico, esta tarde tocó tierra la aeronave de World2Fly en el aeropuerto de Rosario, inaugurando así la nueva ruta directa a Europa

El mapa de la conectividad aérea argentina sumó este jueves un hito histórico para el interior del país. A las 17:21 de la tarde, aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario el vuelo inaugural de la compañía española World2Fly procedente de Madrid-Barajas. La operación se concretó a bordo de un moderno Airbus A350-900, una aeronave de 432 plazas que se convirtió formalmente en el avión comercial de mayor capacidad de pasajeros en operar dentro del mercado argentino.

El arribo sin escalas marcó el regreso de una conexión directa entre la ciudad de Rosario y el continente europeo tras más de 40 años de ausencia. La concreción de esta ruta intercontinental se planificó durante más de un año y requirió previamente la finalización de las obras de reconstrucción de la pista del aeropuerto santafesino, ejecutadas con fondos provinciales. Con esta incorporación, Rosario se transformó en la tercera ciudad del país en quedar enlazada de forma directa con la capital española, detrás de Buenos Aires y Córdoba.

Vuelo de World2Fly Rosario-Madrid: frecuencias semanales y el impacto en la región

La compañía española estableció un esquema regular de dos frecuencias semanales, operando los días martes y jueves con niveles de ocupación cercanos al tope en sus primeros servicios:

Operación de los martes: El vuelo despega de Madrid a las 13:30 y aterriza en Rosario a las 21:10. El tramo de regreso hacia Europa parte a las 23:10 para tocar suelo español a las 15:45 del día siguiente.

El vuelo despega de Madrid a las 13:30 y aterriza en Rosario a las 21:10. El tramo de regreso hacia Europa parte a las 23:10 para tocar suelo español a las 15:45 del día siguiente. Operación de los jueves: El despegue desde Barajas se inicia a las 10:25, llega a la terminal santafesina a las 18:00 (el vuelo inaugural tocó pista a las 17:21) y emprende la vuelta a las 20:00, con arribo programado a Madrid para las 12:35 del viernes.

El despegue desde Barajas se inicia a las 10:25, llega a la terminal santafesina a las 18:00 (el vuelo inaugural tocó pista a las 17:21) y emprende la vuelta a las 20:00, con arribo programado a Madrid para las 12:35 del viernes. Alcance territorial: Por su perfil agroindustrial y empresarial, la conexión busca captar la demanda de pasajeros no solo de Santa Fe, sino también del norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.

Por su perfil agroindustrial y empresarial, la conexión busca captar la demanda de pasajeros no solo de Santa Fe, sino también del norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Red internacional ampliada: Madrid se consolida como el sexto destino internacional regular operado todo el año desde Rosario, sumándose a las conexiones ya existentes con Panamá (Copa Airlines), San Pablo y Lima (LATAM), Río de Janeiro (GOL) y Punta Cana (Arajet).

Acto oficial por la nueva aerolínea en Rosario y desarrollo productivo para la provincia

Tras el bautismo de la aeronave y el desembarco de los primeros pasajeros, las autoridades provinciales y los directivos de la aerolínea realizaron un acto institucional en la terminal aérea que incluyó el tradicional corte de cintas previo a la partida del primer vuelo de regreso a España.

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, destacó el impacto integral de la nueva ruta para el mapa económico local: "El vuelo Rosario-Madrid abre las puertas a toda la provincia sin escalas de Europa pero también al público cordobés, bonaerense o del norte argentino. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costes y tiempos de traslado, fortaleciendo el turismo, la hotelería, la gastronomía y las oportunidades comerciales de nuestra región".