El grupo industrial quedó al margen de la Argentina Week en París y envió a sus principales directivos al Coloquio de IDEA en Mar del Plata

A pesar de la disputa, el gobierno aprobó una gran inversión de Tecpetrol (filial de Techint) en Vaca Muerta, manteniendo la relación económica.

Esto refleja el conflicto público entre Milei y Paolo Rocca por la apertura económica y los precios. La tensión persiste.

Techint estuvo ausente en la Argentina Week de París, pese a sus negocios clave. Sus ejecutivos, sin embargo, participan del Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Techint, el principal conglomerado industrial de origen argentino, no aparece entre los grupos empresarios identificados en la convocatoria que el Gobierno organizó en París para buscar inversiones.

A modo de contraste con esta foto, varios de sus principales ejecutivos participan del 62 Coloquio de IDEA que se realiza durante los mismos días en Mar del Plata y que también finaliza este viernes 2 de octubre.

La coincidencia se produce en medio de la pelea que Javier Milei mantiene desde comienzos de año con Paolo Rocca, el máximo referente del principal holding industrial de la Argentina, que se mantiene "sin cambios" al punto que ningún representante del grupo viajó a París a participar de la Argentina Week.

En tanto, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, será uno de los expositores de esta jornada del Coloquio de IDEA, mientras que Martín Berardi, presidente del directorio de Ternium Argentina, integra el comité ampliado del encuentro; y Javier Martínez Álvarez, responsable global de asuntos corporativos de Techint, forma parte del Directorio 2026 de IDEA.

Las agendas de París y Mar del Plata concentran, además, discusiones que afectan directamente al grupo como son las de inversiones, energía, minería, infraestructura, competitividad, costos y apertura económica.

Qué empresas de Techint faltaron a la misión en París

La dimensión del "faltazo" a París se puede observar a partir de los datos del grupo. Techint reúne a seis compañías que durante el 2025 emplearon en conjunto a unas 89.000 personas y generaron ingresos por u$s32.900 millones, la cuales son:

Tenaris

Ternium

Tecpetrol

Techint Ingeniería y Construcción,

Tenova

Humanitas

También se puede dimensionar el poder del holding a partir de la fortuna del propio Rocca quien posee u$s7.800 millones, según el ranking global de millonarios que publica la revista norteamericana Forbes.

Pero su peso empresario excede el patrimonio: durante décadas fue uno de los principales interlocutores privados de presidentes, ministros de Economía y gobernadores y encabezó la expansión internacional del holding fundado por Agostino Rocca en 1945.

Pero la relación con la agenda de París aparece, sobre todo, cuando se observa dónde están sus negocios.

Tenaris fabrica tubos para la industria petrolera y gasífera; Ternium produce acero; Tecpetrol desarrolla petróleo y gas; y Techint Ingeniería y Construcción participa de grandes proyectos de infraestructura.

Cuatro de sus principales empresas operan así en sectores que forman parte de la presentación que el Gobierno lleva esta semana ante inversores internacionales.

De hecho, la Argentina continúa siendo uno de los centros de esa estructura si se tiene en cuenta que el grupo informó alrededor de 25.000 empleos directos en el país y mantiene además una extensa cadena de proveedores y clientes industriales vinculados con ProPymes.

En energía, su presencia creció de la mano de Vaca Muerta en donde Tecpetrol convirtió a Fortín de Piedra en uno de los principales yacimientos de gas no convencional y ahora avanza con un nuevo desarrollo petrolero, Los Toldos II Este.

A pesar de ese contexto, nadie de Tecpetrol viajó a la Argentina Week Paris, que comenzó el miércoles 30 de septiembre y continua hasta este viernes 2 de octubre con una agenda que incluye energía, minería, agro, infraestructura, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica.

También habrá una mesa de alto nivel en la Agencia Internacional de Energía dedicada a energía, minerales críticos y sector nuclear, actividades relacionadas con negocios en los que Techint participa como productor, proveedor, constructor o inversor.

La agenda de competitividad y RIGI de Tecpetrol en IDEA

En tanto en Mar del Plata, Markous participará del panel "Asumir el desafío de competir: empresas en primera persona", donde se discutirán las condiciones que necesitan las compañías argentinas para aumentar su productividad, invertir y competir en los mercados internacionales.

El CEO de Tecpetrol llegará a esa discusión desde una empresa que consiguió este año laaprobación del RIGI para Los Toldos II Este, una inversión de u$s6.400 millones destinada a desarrollar petróleo no convencional en Vaca Muerta.

La compañía proyecta alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios hacia mediados de 2027 y llevar el total de Tecpetrol en Vaca Muerta a cerca de 100.000 barriles por día. Unas 800 empresas nacionales participan de las tareas vinculadas con el proyecto.

En el caso de Berardi llega desde otro negocio atravesado directamente por la discusión sobre competitividad si se tiene en cuenta que Ternium Argentina produce acero para sectores como automóviles, construcción y electrodomésticos y está expuesta a la competencia de productos importados.

En cuanto a la participación de Martínez Álvarez completa la presencia institucional del conglomerado ya que, como responsable global de asuntos corporativos de Techint integra el Directorio de IDEA.

El grupo estará así representado en Mar del Plata desde dos de los negocios que concentran buena parte de sus inversiones y de sus diferencias con el Gobierno: energía e industria.

Por qué se pelearon Javier Milei y Paolo Rocca

Techint comparte con el Gobierno buena parte del diagnóstico sobre los problemas que encarecen la producción argentina.

De hecho, el grupo viene reclamando una reducción de impuestos, cambios laborales, mayor infraestructura y menores costos para producir.

Las diferencias se profundizaron con la velocidad de la apertura comercial y las condiciones en las que las empresas locales deben competir frente a productores de China y otros países.

Durante el último Seminario ProPymes, Rocca sintetizó esa posición al reclamar una "apertura inteligente", acompañada por reformas laborales e impositivas que permitieran reducir parte del costo argentino.

La discusión tomó otra dimensión alrededor de una licitación para la provisión de tubos destinados a infraestructura energética a partir de la cual el presidente Milei cuestionó los precios de Tenaris y comenzó a referirse públicamente a Rocca como "Don Chatarrín de los Tubitos Caros", haciendo que el conflicto dejara de ser solamente una discusión sobre política industrial.

Fue el 10 de marzo, cuando Milei estaba en Nueva York para inaugurar Argentina Week en esa ciudadcuando llevó la pelea frente a los inversores internacionales que el Gobierno buscaba atraer.

"Todos saben que, en las últimas semanas, tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca", afirmó.

Luego incluyó a Rocca y a Javier Madanes Quintanilla entre los empresarios que calificó como "prebendarios" y defendió la apertura comercial como herramienta para aumentar la competencia.

Seis meses después de esas frases, el Gobierno volvió a organizar el encuentro, ahora en París y, si bien no hubo nuevas acusaciones contra el grupo, Techint no aparece entre los grupos empresarios identificados.

Sin embargo, el enfrentamiento no interrumpió la relación económica entre el grupo y el Gobierno si se recuerda que el Poder Ejecutivo aprobó el ingreso al RIGI de Los Toldos II Este, el proyecto de u$s6.400 millones de Tecpetrol, que tendrá una participación del 90% en el desarrollo junto con Gas y Petróleo del Neuquén.

La decisión incorporó una de las mayores inversiones del conglomerado al principal régimen de promoción creado por Milei para atraer grandes proyectos.

Techint ya venía aumentando sus desembolsos en el país al punto que para este año se espera un desembolso final de u$s2.400 millones.

La continuidad de esas inversiones convive así con las diferencias que el grupo mantiene con el Gobierno sobre la apertura y las condiciones de competencia para la industria argentina, el mismo debate que tendrá un lugar central en la participación de Markous en IDEA.