Crisis de Lácteos Verónica: 10 meses sin sueldos, 3.400 cheques rebotados y deuda sideral

Con un acumulado de salarios impagos, pasivo multimillonario y miles de cheques rebotados, la firma Verónica agrava su parálisis productiva

El derrumbe de uno de los nombres de mayor peso en la escena de la lechería nacional sigue ganando intensidad y los incumplimientos por parte de su cúpula mantiene a la marca al borde de la desaparición productiva y comercial. El colapso financiero y operativo de Lácteos Verónica continúa alcanzando niveles críticos en la cuenca lechera santafesina. Según datos de la base de datos del Banco Central (BCRA) a los que accedió iProfesional, la compañía acumula 3.476 cheques emitidos sin fondos por una cifra astronómica de 12.683 millones de pesos

A ese agujero se le suma una deuda bancaria que supera los $4.500 millones repartida entre entidades como los bancos Galicia, Santa Fe, Nación y Macro. La empresa viene de ingresar en la instancia de concurso preventivo de acreedores tras acumular un pasivo total de $118.496 millones —un rojo equivalente a unos u$s80 millones de dólares—.

Mientras el rojo financiero roza guarismos dramáticos, la parálisis pega de lleno en el ámbito laboral. Los trabajadores de la empresa cumplen diez meses sin percibir sus haberes y continúan sin respuestas oficiales sobre la continuidad de la firma.

En línea con eso, Ángel Villarroel, empleado de la planta de Lehmann desde hace 36 años, graficó el escenario de incertidumbre y ahogo económico que atraviesan las familias del personal.

"Diez meses terribles", declaró el operario al describir la falta de datos concretos sobre una reactivación del establecimiento.

Vllarroel señaló que en la localidad de Suardi comenzó a operar una cooperativa dedicada a la elaboración a fasón de leche en polvo y suero en polvo, mientras que en Clason existiría un proyecto similar.

Sin embargo, aclaró que los trabajadores de Lehmann no tienen novedades firmes sobre esas iniciativas ni sobre el destino de su propia unidad productiva.

Qué pasa en la planta de Lehmann de Lácteos Verónica

Los operarios realizaron recientemente una recorrida por las instalaciones de Lehmann y constataron que el sector de quesería presenta un marcado deterioro. En contraste, estiman que el área dedicada a la producción de leche en polvo podría volver a operar en el corto plazo tras tareas de acondicionamiento.

"En 15 días, ponele, que esté para limpiarla y reacomodarla", dijo Villarroel. La planta dispone de una capacidad instalada para procesar cerca de 500.000 litros diarios de leche, por lo que el personal mantenía la expectativa de iniciar esquemas de producción a fasón, sobre todo de cara al período de mayor ordeñe.

En ese marco, trascendió que existieron conversaciones con la empresa Punta de Agua, que habría manifestado contar con capacidad para absorber unos 300.000 litros. No obstante, los trabajadores confirmaron que no recibieron precisiones ni confirmaciones sobre una eventual operación comercial de ese tipo.

Cuántos meses de sueldo debe Lácteos Verónica

La situación del personal expone una irregularidad operativa singular: pese a cumplir diez meses sin cobrar sus haberes, la empresa continúa emitiendo la documentación contable correspondiente. "Recibimos los recibos, pero no recibimos ningún peso", afirmó Villarroel.

A esta falta de liquidación se suma la ausencia de interlocutores. El personal no mantiene contacto directo con los directivos de la láctea, quienes no volvieron a presentarse en el predio desde que estalló el conflicto.

Al mismo tiempo, y en cuanto al rol del gremio, los empleados manifestaron su malestar por la falta de respuestas y la ausencia de información sobre posibles gestiones ante las autoridades.

El impacto social de la parálisis genera un cuadro severo. A los 61 años y con 44 años de aportes al sistema previsional, Villarroel explicó que no reúne los requisitos para acceder a la jubilación y debe subsistir gracias al auxilio familiar. "Con eso sobrevivimos", expresó, y coto que su esposa comenzó a vender pan casero en la puerta de la planta para generar ingresos diarios.

Dentro del colectivo de trabajadores, una parte logró reinsertarse de manera informal o mediante changas. Alrededor de 20 empleados optaron por el autodespido o la renuncia formal, mientras que cerca de 100 operarios continúan a la espera de una resolución.

Asimismo, quienes permanecen ligados a la empresa deben seguir asistiendo al establecimiento a registrar su ingreso. Esto, pese a no recibir el pago de salarios ni contar con certezas sobre su futuro laboral.

Concurso de acreedores y reclamo al gobierno provincial

Frente al avance de la crisis, Lácteos Verónica solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

Los trabajadores confían en que el trámite judicial permita echar luz sobre el estado real de las cuentas y fijar un cronograma de respuestas. En paralelo, los empleados buscan organizarse para requerir la intervención directa del Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Mientras tanto, en la planta de Lehmann la actividad permanece detenida.

Sin información sobre la llegada de inversores, la firma dueña de una de las marcas históricas de la lechería nacional acumula demandas financieras por miles de millones y mantiene a un centenar de empleados sin cobrar sus sueldos.