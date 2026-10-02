Minera bajo control chino extraerá más litio en Jujuy para venderlo fuera de Argentina

El extractivismo minero en torno a materiales estratégicos como el litio que se viene llevando a cabo en la Puna jujeña se prepara para subir otro escalón. Sucede que la firma Lithium Argentina presentó los resultados del estudio de alcance para la Fase 2 de expansión del proyecto Cauchari-Olaroz, una iniciativa que contempla incorporar 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio a la capacidad operativa actual. Con esta ampliación, el yacimiento elevará su volumen total de producción hasta alcanzar cerca de 85.000 toneladas por año. Lithium Argentina cuenta con predominio accionario de la china Ganfeng, y precisamente ese mercado asiático es el principal destino del mineral que se extrae en el norte del país.

El yacimiento es operado a través de Minera Exar, un consorcio integrado por la gigante china Ganfeng Lithium (46,7%), Lithium Argentina (44,8%, también participada por Ganfeng) y la empresa estatal provincial jujeña JEMSE (8,5%). La operación se especializa en la obtención de carbonato de litio grado batería y aparece como una de las principales apuestas a nivel exportación que lleva adelante el gobierno provincial de Jujuy.

En términos de destino comercial, la totalidad del recurso extraído en el salar se vuelca a los mercados internacionales. El material producido en Cauchari-Olaroz se exporta principalmente a China, plaza que absorbe cerca del 80% del volumen total.

Esta colocación responde a la participación mayoritaria de Ganfeng Lithium, que procesa el insumo dentro de la cadena industrial de baterías y vehículos eléctricos. El 20% restante se envía a Tailandia y otros compradores internacionales bajo acuerdos de comercialización suscritos con entidades financieras y corporativas de la región asiática.

Extracción directa, plazos y el aval del RIGI

De manera paralela a la planificación general, Lithium Argentina decidió acelerar la denominada Fase 1 dentro del esquema de expansión.

Se trata de un módulo inicial diseñado para aportar 10.000 toneladas anuales mediante la tecnología de extracción directa de litio (DLE) basada en adsorción. La meta corporativa apunta a que esta unidad modular entre en fase de producción durante 2028.

El desarrollo completo de la Fase 2 contempla un horizonte operativo de 40 años de vida útil y requerirá una inversión de capital de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

A partir de un precio de referencia estimado en u$s18.000 la tonelada de carbonato de litio, los cálculos económicos de la firma proyectan un valor presente neto descontando impuestos de u$s3.100 millones y una tasa interna de retorno del 28,5 por ciento.

Al evaluar la proyección del yacimiento, el CEO de Lithium Argentina, Sam Piggot, afirmó que el estudio preliminar "confirma el valor significativo de ampliar Cauchari-Olaroz", al tiempo que remarcó que se adoptará "un enfoque flexible y modular" para ejecutar la infraestructura.

En línea con lo anterior, Piggot fundamentó la urgencia por poner en marcha la unidad de adsorción al señalar que "se trata de la vía más rápida y eficiente en términos de capital para aumentar la producción, aprovechando la infraestructura y los permisos existentes, con el objetivo de iniciar la producción en un plazo de dos años".

El ejecutivo también destacó el marco normativo que ampara el desembolso en la provincia del norte. "A partir de la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) asegurada y múltiples vías de financiación disponibles, contamos con una gran flexibilidad a la hora de impulsar Cauchari-Olaroz", añadió.

Ingeniería asiática y trámites regulatorios

El circuito técnico del módulo ya puso en marcha sus primeras etapas. La ingeniería de la planta comenzó a ejecutarse en China, país donde se fabricará el equipamiento para luego ser trasladado y ensamblado sobre el terreno en suelo jujeño.

Para concretar el despliegue, la operación debe atravesar un proceso de validación administrativa en ambos extremos del mapa. Por un lado, indicó el diario Río Negro, la exportación de la tecnología requiere la autorización regulatoria correspondiente del gobierno chino. Por el otro, en la Argentina la empresa debe completar la obtención de los permisos ambientales y operativos locales.

De acuerdo con las estimaciones formalizadas por la compañía, el objetivo estratégico es conseguir la totalidad de las aprobaciones requeridas durante el primer semestre de 2027. Se trata de un paso indispensable para avanzar en el montaje y consolidar la salida del mineral hacia las plantas del exterior.