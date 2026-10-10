Con Rodrigo De Paul como socio, Sh! busca ser una de las bebidas energizantes líderes

En exclusiva con iProfesional, Marcos Guevara Lynch cuenta cómo nació la marca y el plan para crecer con producción local y el acuerdo con Falasco

La bebida energizante Sh! tiene un campeón del mundo entre sus socios y una meta que obliga a pelear por cada lata vendida. La bebida energizante creada por Marcos Guevara Lynch y Santiago Parodi, amigos desde el colegio, sumó a Rodrigo De Paul y busca llegar al tercer puesto del mercado argentino por volumen en cinco años. El próximo paso es ampliar su distribución con Grupo Falasco y relanzar el producto a un precio más competitivo.

Antes de compartir una empresa, Marcos y Santiago compartieron las aulas del colegio San Martín de Tours. Son íntimos desde los 13 años. "Es mi socio, mi mejor amigo, mi hermano", dice Guevara Lynch en una entrevista exclusiva con iProfesional.

Los dos tenían un negocio familiar al que podían incorporarse. Marcos probó en el corralón de materiales de su abuelo, en La Plata. Santiago viajó a Italia para trabajar en Parodi Group Food & Health, la compañía de su familia especializada en miel. Pero ninguno terminaba de encontrar su lugar.

Durante la pandemia, Marcos se sumó a Lemon Cash, la plataforma de criptomonedas, que en ese momento logró una ronda de inversión histórica para el sector fintech, convocado por otro amigo del colegio, Borja Martel. Pasó tres años allí. Según recuerda, la empresa había conseguido u$s40 millones y tenía 300 personas cuando empezó a sentir que quería construir algo propio. "Ahí me enamoré de la locura de ser iniciador de cosas. Yo tengo una idea, la contextualizo, veo el impacto, la pongo en común con mi equipo y, bueno, vamos a conquistarlo", recuerda.

Se fue a principios de 2023 y trabajó en proyectos de inteligencia artificial. Santiago había regresado de Italia con experiencia en alimentos y el mérito de haber desarrollado una bebida energizante en la empresa familiar. Tenían un producto sobre el cual trabajar.

Marcos, además, venía observando negocios como Kylie Cosmetics, la marca de maquillaje de la modelo estadounidense Kylie Jenner, y PRIME, las bebidas de los creadores de contenido y ex rivales de boxeo Logan Paul y KSI. Le interesaba cómo convertían a sus seguidores en compradores.

"Dijimos, ‘Che, el producto lo tenemos’", recuerda. Faltaba construir una marca, conseguir capital y sumar una figura que ayudara a hacerla conocida.

De Paul no fue el primer nombre. Hablaron con Santiago Maratea y después pensaron en Tini. Una conocida que había trabajado con la cantante les sugirió al futbolista y sin dudarlo le hicieron llegar unas latas. "Cuando la probó, flasheó", cuenta Guevara Lynch.

Según el empresario, el campeón de Qatar 2022 encontró en Sh! un plan B para cuando termine su carrera futbolística. Se incorporó como socio estratégico, sin aportar capital. Participa en campañas, decisiones de crecimiento y contactos con inversores, y tiene acceso a la información cotidiana del negocio.

Por ahora, su prioridad sigue siendo el fútbol. "Cuando él sienta que es el momento de venirse, yo creo que, conociéndolo y su mentalidad competitiva, va a querer estar y ganar", dice Guevara Lynch. "No le gusta perder a nada, ni al truco ni a los jueguitos".

Sh! empezó a producir en Italia y ya trabaja con dos proveedores locales, en Buenos Aires y Mendoza (Gentileza Sh!)

Sh! se pronuncia "ese ache". El lanzamiento de Sh! con proyecciones de ventas de 6 millones de dólares fue a comienzos de marzo de 2025. Su fórmula original combina miel, jalea real, cafeína natural, ginseng y vitaminas.

Cómo planea la bebida Sh! de Rodrigo De Paul ganar mercado por precio y distribución

Según las estimaciones de Guevara Lynch, el mercado formal de bebidas energizantes en la Argentina mueve u$s400 millones y crece un 4,5% anual. En el país se venden unos 5 millones de litros por mes, equivalentes a entre 16 y 20 millones de latas, según su tamaño.

En su lectura del negocio, Monster ocupa el primer puesto, seguido por Speed, Rockstar y Red Bull. Ubica a Sh! quinta y se propone avanzar dos posiciones. "Apuntamos a, en cinco años, en Argentina ser la tercera bebida energética en volumen", afirma.

El precio fue uno de los primeros aprendizajes. Salieron al mercado con una lata de 250 mililitros a $3.5000, convencidos de que la miel y De Paul justificarían la diferencia. "Rebotamos contra esa creencia, aprendimos", admite. Ajustaron el precio y resignaron margen. Ahora proyectan un valor de entre $2.800 y $3.000 por lata para el relanzamiento, según el canal.

También cambiaron la producción. Empezaron en Italia y ahora trabajan con dos socios productores argentinos, uno en Buenos Aires y otro en Mendoza. Decidieron tercerizar la elaboración para concentrarse en otras áreas del negocio. "Tenemos que ser los mejores haciendo algo y no hacer todo a medias", sostiene. "Nuestro foco es ventas, marketing e innovación".

La marca ya está en Coto, Carrefour, La Anónima, Cencosud e YPF, entre otros canales. Pero necesita llegar a más comercios.

Para dar a conocer Sh! en redes sociales, convocaron a figuras como Guille Aquino, Gerónimo "Momo" Benavides, Oscar Ruggeri, Joaquín Levinton y Martín Cirio. Según Guevara Lynch, son campañas pagas, con contenidos pensados para respetar el humor y el estilo de cada uno. Al contar cómo consiguieron sumarlos, el empresario explica la actitud con la que encara esas gestiones. "No creo que existan los no; sí creo que existen las barreras y las dificultades. El trabajo de uno es sortearlas y encontrar el cómo".

En redes, Guevara Lynch menciona meses de 8 millones de visualizaciones y otros de 20 millones. "El desafío ahora es que esa curva digital se ponga paralela con la del mundo físico".

Ahí entra Falasco, una de las tres bodegas más grandes del país con presencia en el 90% de los autoservicios y almacenes. La propuesta es que el vendedor que ya ofrece sus vinos también lleve Sh!. "Tenemos un contrato anual con un compromiso de volumen especifico a lograr", asegura.

Falasco también comercializa en más de 50 países, según el Guevara Lynch, y podría facilitar la expansión internacional. Argentina, Chile y México son los tres mercados prioritarios de Sh!. Para financiar su crecimiento, la empresa concretó tres rondas de capital y prepara otra para 2027.

La próxima etapa contempla tres lanzamientos en energizantes y el ingreso a otra categoría hacia fines de 2027. "Empezamos con el producto de bebida energética como una punta de lanza para una compañía multiproducto", explica.

Los socios quieren desarrollar alimentos y bebidas con ingredientes que aporten un beneficio nutricional adicional, sin pedirle al consumidor que cambie sus costumbres.

"Nuestra tesis es que, sin hacer que la gente se dé cuenta, vamos a construir una comunidad que realmente se alimenta mejor por haber puesto de moda una marca", sostiene. Esos futuros productos llegarían a los comercios a través de la misma red de distribución que Sh! está construyendo para sus energizantes.