La constructora de Lázaro Báez todavía posee activos en el país tras casi una década de liquidaciones judiciales. Se subastan diez nuevos lotes.

La Justicia volverá a vender bienes de Austral Construcciones, la principal empresa de Lázaro Báez, ocho años después de que fuera declarada en quiebra y cuando el empresario cumple una condena en el penal de Ezeiza.

Esta vez se trata de vehículos y módulos habitacionales que quedaron distribuidos en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina de distintas provincias.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28, a cargo de Pedro Manuel Crespo, dispuso subastar 10 lotes cuyas bases suman $39,8 millones.

Lo hizo mediante la publicación de un edicto en el Anexo 2 del Boletín Oficial de este lunes 5 de octubre y en el cual se aclara admás que las ofertas podrán realizarse desde el 4 de noviembre a las 9 hasta el 20 del mismo mes a la misma hora mediante el sistema de Subastas Electrónicas Judiciales.

El remate agrega otra pieza al desarme de la estructura que Báez construyó alrededor de Austral si se tiene en cuenta que durante los últimos años salieron a la venta inmuebles, maquinaria vial, camiones, vehículos y equipamiento, mientras la quiebra avanzó con sucesivos proyectos de distribución del dinero obtenido.

Cuáles son los bienes de Austral Construcciones que salen a remate

En el caso de los 10 lotes que acaban de salir a la venta pertenecen al expediente "Austral Construcciones S.A. s/Quiebra s/Incidente de restitución de bienes en poder de la Fuerza Aérea Argentina", derivado de la causa comercial principal.

El inventario muestra hasta dónde quedó disperso parte del patrimonio que llega incluso hasta la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, pen donde permanece una Chevrolet S10 modelo 2010 en buen estado, que saldrá con una base de $3,9 millones.

También la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia conserva otras dos camionetas, como una S10 4x4 modelo 2010 que tendrá una base de $5 millones y otra modelo 2012, consignada en mal estado, partirá de $2,4 millones.

En la II Brigada Aérea de Paraná se encuentran una Chevrolet S10 modelo 2007, con una base de $4,5 millones, y una Renault Master modelo 2008 utilizada como ambulancia, que partirá de $5,1 millones.

Otras dos S10 están en la IV Brigada Aérea de El Plumerillo, Mendoza. Sus bases serán de $4 millones y $2,2 millones.

La lista incluye además cuatro módulos habitacionales ubicados en la Base Aérea Militar Resistencia, Chaco, que serán ofrecidos en conjunto desde $2 millones, y otros siete módulos instalados en la Estación Radar Ingeniero Juárez, Formosa, con una base de $3,5 millones.

El lote individual con mayor precio de partida es un Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI modelo 2009, ubicado en San Carlos de Bariloche.

La documentación judicial indica que se encuentra en buen estado, aunque requiere el armado del motor, que está fuera del vehículo. La base será de $7,2 millones.

Para participar del proceso será necesario estar empadronado en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales e inscribirse antes del 30 de octubre a las 9.

El juzgado aclara que los bienes serán vendidos en el estado en que se encuentran, al contado y al mejor postor y que al precio deberán agregarse IVA del 10,5%, una comisión del 10% para la martillera (más IVA cuando corresponda), y el arancel judicial del 0,25%.

Si bien la nueva tanda tiene un valor económico menor frente a la dimensión que llegó a alcanzar Austral, permite reconstruir qué ocurrió con la compañía que Báez levantó durante los años de mayor expansión de la obra pública en Santa Cruz y cuyo patrimonio todavía sigue bajo liquidación.

Cómo se fundó Austral Construcciones y qué obras públicas recibió

Antes de convertirse en empresario, Lázaro Báez desarrolló parte de su carrera laboral en el Banco de Santa Cruz.

Su transformación en uno de los principales contratistas de obra pública de la provincia llegaría años después.

Austral Construcciones fue constituida en 2003 e inscripta ante la Inspección General de Justicia y quedó inscripta ante la Inspección General de Justicia el 19 de mayo de ese año, días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia.

La constructora se convirtió en el eje del grupo empresario que Báez desarrolló principalmente en Santa Cruz y acumuló una estructura destinada a ejecutar obras viales que incluía maquinaria pesada, camiones, vehículos, terrenos, inmuebles, plantas y obradores.

La dimensión de ese crecimiento quedó registrada posteriormente en expedientes oficiales y judiciales como en un informe remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso en donde se consignó que Austral Construcciones había recibido 31 obras de la Dirección Nacional de Vialidad, sin incluir las uniones transitorias de empresas en las que participó.

El presupuesto vigente de esas obras alcanzaba entonces los $11.937 millones, además de que se registraban 73 obras adjudicadas a compañías vinculadas con el grupo empresario, de las cuales 54 estaban localizadas en Santa Cruz.

Austral terminó así convertida en la empresa emblemática de Báez y en el principal vehículo de una expansión empresaria que posteriormente quedaría bajo investigación judicial.

Cuándo se decretó la quiebra de Austral Construcciones

La situación cambió después de 2015, con la llegada del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, quien ordenó investigar a Baéz y al resto de los empresarios vinculados con el kirchnerismo.

A partir de ese momento, la actividad de Austral se redujo, la empresa atravesó dificultades financieras y Báez quedó alcanzado por investigaciones penales que avanzaban sobre el origen y movimiento de fondos de su grupo empresario y sobre las adjudicaciones de obra pública.

En abril de 2016, fue detenido en la investigación que después derivaría en su condena por lavado de activos, conocida como la Ruta del Dinero K y mientras el empresario comenzaba un recorrido por los tribunales penales, Austral intentaba resolver su crisis por la vía comercial.

La compañía se presentó en concurso preventivo, pero el proceso terminó en quiebra.

El 27 de junio de 2018, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 decretó la quiebra de Austral Construcciones.

A partir de entonces comenzaron a avanzar en paralelo dos historias diferentes pero conectadas por los bienes del grupo.

Por un lado, la Justicia penal continuó investigando y juzgando a Báez, mientras el fuero comercial tuvo que identificar, recuperar, tasar y vender el patrimonio de Austral para atender el proceso concursal.

Cuáles son las causas penales contra Lázaro Báez

El recorrido penal del empresario kirchnerista terminó produciendo condenas en dos de las causas de mayor impacto vinculadas con operaciones ilegales.

En la Ruta del Dinero K, Báez fue condenado por lavado de activos y después de las revisiones posteriores, la pena quedó fijada en 10 años de prisión, al punto que el 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos pendientes y dejó firme esa condena.

El empresario también fue juzgado en la causa Vialidad, que analizó irregularidades en la adjudicación y ejecución de obra pública vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Ese expediente tuvo una relación directa con Austral porque comprendió obras otorgadas a compañías del grupo de Báez y el Tribunal Oral Federal N°2 emitió la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La condena fue revisada por Casación y quedó firme después de la intervención de la Corte Suprema en junio de 2025.

Los procesos penales tuvieron además consecuencias patrimoniales ya que en Vialidad se ordenó el decomiso de los efectos del delito, una cuestión que abrió nuevas discusiones sobre bienes y fondos alcanzados por decisiones de distintos tribunales.

Dónde cumple condena Lázaro Báez por lavado de dinero

Después de quedar firmes las condenas, la Justicia tuvo que resolver cómo se computaban las distintas penas impuestas a Báez.

El 11 de julio de 2025, el Tribunal Oral Federal N°4 unificó las condenas y estableció una pena única de 15 años de prisión, además de multa y accesorias legales.

Casación confirmó por mayoría esa decisión el 17 de diciembre de 2025 y una resolución posterior de la propia Cámara, dictada en junio pasado, dejó asentado que la unificación todavía no se encontraba firme en ese momento.

Durante este año, la defensa de Báez intentó además que el empresario volviera a cumplir la pena bajo prisión domiciliaria.

En junio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar una primera negativa para que fueran considerados nuevos elementos relacionados con su situación.

El planteo volvió a ser rechazado y en julio Casación confirmó por mayoría que Báez debía continuar detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Cómo es la liquidación judicial de los bienes de Lázaro Báez

Mientras esa discusión transcurría en el fuero penal, la empresa que había encabezado su grupo continuaba siendo liquidada en el fuero comercial.

Después de la quiebra de 2018, la sindicatura debió reconstruir un patrimonio distribuido en distintas jurisdicciones.

Documentación oficial incorporada a un expediente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recogió información según la cual llegaron a tramitar alrededor de 45 incidentes de venta vinculados con activos de Austral.

Había bienes en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut, además de averiguaciones sobre activos localizados en Chaco.

Pero la mayor parte se ubicó en Río Gallegos, donde se encontraba el antiguo Obrador Central de Austral, y en donde habían quedado máquinas, vehículos y equipos utilizados durante los años de actividad de la constructora.

Una de esas derivaciones fue el incidente correspondiente a los bienes en poder de la Fuerza Aérea Argentina.

En abril de 2024, la Justicia ya había llevado a remate dentro de ese expediente otra tanda de activos pertenecientes a Austral con un inventario que incluía motoniveladoras, palas cargadoras, una excavadora, una ambulancia, un minibús, un tractor de carretera, un semirremolque y otros vehículos.

En septiembre de 2025 se convocó a una nueva subasta de 28 lotes ubicados en el antiguo Obrador Central de Río Gallegos y también avanzaron procedimientos correspondientes a inmuebles de Austral.

La liquidación llevaba entonces siete años y todavía quedaba patrimonio pendiente que derivó en una nueva presentación en diciembre de 2025 y luego durante este 2026, como la de febrero de este año, cuando el juzgado abrió un procedimiento de mejora sobre una oferta de u$s200.000 por un inmueble de Austral en Río Gallegos, otro movimiento dentro de la realización del patrimonio.

Lo mismo ocurrió meses después cuando la justicia convocó a mejorar una oferta de $76,9 millones presentada por otro conjunto de bienes comprendidos en ese expediente.