Decathlon abrirá su primer local en Buenos Aires el 17 de octubre. Estará en el Abasto Shopping y tendrá productos para más de 65 deportes

Ofrecerá 2.470m² con productos para más de 65 deportes y todo nivel.

a cadena francesa de artículos deportivos Decathlon abrirá su primer local en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 17 de octubre. La nueva tienda estará ubicada en el segundo piso del Abasto Shopping y contará con una superficie de 2.470 metros cuadrados.

La apertura se realizará de la mano de Grupo One, operador de la marca en el mercado argentino, y se incorpora al proceso de expansión que la compañía desarrolla en el país. Con este nuevo punto de venta, Decathlon tendrá presencia física en territorio porteño por primera vez.

El local estará instalado dentro de uno de los centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y concentrará una oferta que incluye productos y equipamiento para más de 65 deportes. La propuesta estará dirigida tanto a personas que se inician en una actividad como a quienes cuentan con experiencia deportiva.

Decathlon llega al Abasto Shopping

La apertura del nuevo establecimiento está prevista para el viernes 17 de octubre en el segundo piso del Abasto Shopping. El espacio tendrá 2.470 metros cuadrados y funcionará como el primer local de Decathlon dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La compañía francesa especializada en artículos deportivos comercializa productos destinados a distintas disciplinas y niveles de práctica. En el nuevo establecimiento porteño, la oferta abarcará más de 65 deportes, con categorías que incluyen indumentaria, equipamiento y accesorios.

Entre las actividades que tendrán presencia en la tienda se encuentran:

Hiking y trekking

Camping

Musculación

CrossFit

Entrenamiento funcional

Natación

La propuesta también incluirá otras disciplinas que forman parte del catálogo de Decathlon.

La llegada al Abasto Shopping suma un nuevo punto de contacto entre la marca y los consumidores del Área Metropolitana de Buenos Aires. La ubicación dentro de un centro comercial permitirá concentrar en un mismo espacio distintas categorías de productos vinculadas con la actividad deportiva.

Qué deportes y productos ofrecerá Decathlon

La nueva tienda contará con una oferta destinada a diferentes tipos de prácticas deportivas. La propuesta incluirá productos para quienes comienzan una actividad y también para personas que ya cuentan con experiencia en una disciplina determinada.

Entre las categorías que tendrán presencia en el local se encuentran las vinculadas con montaña, fitness y agua. Dentro de ellas estarán las líneas destinadas a hiking, trekking y camping, junto con alternativas para entrenamiento y actividades acuáticas.

En el segmento de fitness se incluirán productos para musculación, CrossFit y entrenamiento funcional. La categoría de agua tendrá entre sus principales disciplinas a la natación.

La oferta se completará con artículos correspondientes a otras actividades deportivas que forman parte del catálogo de la compañía francesa. De esta manera, el espacio reunirá productos para distintas necesidades de entrenamiento, recreación y práctica deportiva.

La amplitud del catálogo constituye uno de los ejes de la propuesta comercial de Decathlon, que desarrolla productos y equipamiento para una amplia variedad de disciplinas. La apertura en Buenos Aires trasladará ese formato a un nuevo punto de venta físico dentro del mercado argentino.

La expansión de Decathlon en Argentina

La llegada al Abasto Shopping forma parte de la estrategia de crecimiento de Decathlon en Argentina. La compañía viene desarrollando un proceso de expansión en el mercado local y la apertura en la Ciudad de Buenos Aires incorpora una nueva ubicación a su red comercial.

El nuevo establecimiento permitirá a la marca avanzar sobre uno de los principales centros de consumo de la capital argentina. A partir del 17 de octubre, los consumidores podrán acceder a la propuesta de Decathlon directamente en el centro comercial ubicado en el barrio de Balvanera.

La operación estará a cargo de Grupo One, que funciona como operador de la marca en el mercado argentino. La apertura porteña se suma así al desarrollo comercial que la compañía lleva adelante en el país.

La elección de un shopping para instalar el primer local de Decathlon en la Ciudad de Buenos Aires también amplía los canales de acceso a sus productos. El centro comercial concentra circulación de consumidores y reúne propuestas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento en un mismo espacio.

En este caso, la tienda estará ubicada en el segundo piso del Abasto Shopping, con una superficie de 2.470 metros cuadrados destinada a la exhibición y comercialización de productos deportivos.

Qué actividades habrá durante la inauguración

La apertura del nuevo local tendrá una programación especial durante el 17 de octubre. Decathlon prepara distintas acciones para acompañar la inauguración de su primer establecimiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los beneficios previstos estará destinado a los primeros 200 visitantes que se acerquen al local durante la jornada de apertura. Estas personas recibirán gift cards que podrán utilizar únicamente durante ese mismo día.

La inauguración también contará con actividades deportivas, música y clases. La programación estará vinculada con distintas disciplinas y tendrá lugar como parte de las acciones previstas para presentar el nuevo espacio comercial.

De esta manera, el evento combinará la apertura de la tienda con actividades relacionadas con el deporte. Los visitantes podrán conocer el nuevo local y participar de las propuestas organizadas por la compañía para la jornada.

Las gift cards destinadas a los primeros 200 visitantes estarán sujetas al uso durante el día de la inauguración. El beneficio se incorporará a las acciones previstas por Decathlon para acompañar su llegada a la Ciudad de Buenos Aires.

El primer local porteño de Decathlon

La apertura del 17 de octubre marcará el desembarco de Decathlon en la Ciudad de Buenos Aires con un establecimiento de 2.470 metros cuadrados. El local estará ubicado en el segundo piso del Abasto Shopping y ofrecerá productos para más de 65 deportes.

La propuesta incluirá categorías relacionadas con montaña, fitness y agua, además de artículos para otras disciplinas. Hiking, trekking, camping, musculación, CrossFit, entrenamiento funcional y natación estarán entre las actividades representadas en el nuevo espacio.

El establecimiento estará operado por Grupo One y formará parte de la red comercial que Decathlon desarrolla en Argentina. La apertura también representará un nuevo paso en el proceso de expansión de la compañía dentro del país.

Con el inicio de operaciones en el Abasto Shopping, la cadena francesa incorporará por primera vez un punto de venta en territorio porteño. La inauguración está prevista para el 17 de octubre y estará acompañada por actividades deportivas, música, clases y beneficios para los primeros visitantes.