Lejos del deporte y los medios, el nuevo negocio en sociedad de Ibai Llanos y Piqué

El popular streamer español se unió con el exjugador y empresario para un lanzamiento que promete ser competitivo e instalarse en el mundo de las golosinas

El streamer Ibai Llanos y el exfutbolista y empresario Gerard Piqué volvieron a asociarse en el ámbito de los negocios, esta vez lejos de la Kings League y la industria del entretenimiento en directo. La dupla de creadores anunció oficialmente su desembarco en el sector de la alimentación y la foodtech tras liderar una ronda de financiación de 3,75 millones de euros en Plesh, una marca de snacks saludables de chocolate en la que ambos pasan a desempeñarse como socios, cofundadores e impulsores globales del proyecto.

La propuesta comercial se enfoca en competir en la categoría de los tentempiés tradicionales ofreciendo alternativas aptas para celíacos (gluten-free) y sin azúcares añadidos. Para lograr el dulzor característico sin recurrir al azúcar común ni a edulcorantes del tipo polioles (como el eritritol o el sorbitol), la marca desarrolló ZeroUp, una fórmula propia a base de una combinación de fibras vegetales con un toque de estevia que aporta textura crujiente, bajo índice glucémico y beneficios para la microbiota. Los únicos azúcares presentes en el producto son los que aportan naturalmente ingredientes como la almendra, la soja y las fibras.

Qué productos tiene Plesh, la nueva marca de Ibai Llanos y Piqué

A través de sus canales oficiales, los creadores mostraron el catálogo inicial de la marca compuesto por cuatro variedades principales:

Milk Choco Hazelnut Crunch: Bolitas de proteína de soja crujiente cubiertas de chocolate con leche y avellana.

Milk Choco Salted Caramel: Almendras tostadas cubiertas de chocolate con leche y un toque de caramelo salado.

Milk Choco Biscuit Crunch: Bolitas de proteína de soja crujiente cubiertas de chocolate con leche con sabor a galleta.

Dark Choco Sea Salt: Almendras tostadas cubiertas de chocolate negro y sal marina.

Qué es Plesh: de startup emergente a proyección internacional con Ibai y Piqué

Fundada en 2024 por Jaume Betrian, Juan Umbert y Adrià Colominas en Barcelona, Plesh nació con el objetivo de ganarse un espacio en el consumo masivo saludable atrayendo previamente inversiones de deportistas como Marc Gasol y Rudy Fernández. Tras una etapa inicial en la que Piqué ya había participado a título individual, la firma logró posicionar sus productos en más de 3.000 puntos de venta y grandes cadenas de supermercados europeas como Carrefour, Alcampo y Bonpreu.

Con la incorporación activa de Llanos y Piqué al equipo directivo, los nuevos fondos recaudados estarán destinados a potenciar el marketing, acelerar la presencia en góndolas e iniciar la fase de expansión internacional fuera de España. "Nuestro objetivo era formar parte desde el principio y ayudar a construir productos más allá de colaborar únicamente con nuestro nombre", remarcó Ibai respecto de su rol operativo en la compañía. En esa misma línea, el exdefensor del Barcelona valoró el potencial del emprendimiento al destacar que "Plesh tiene un gran producto, una categoría enorme por delante y un equipo con mucha ambición".