Quiénes son los actuales dueños de Flybondi y qué conflicto mantienen

La compañía pidió iniciar el proceso judicial para reordenar compromisos millonarios, mientras negocia una reestructuración ante la Justicia

La presentación se produjo después de una serie de reclamos por deudas fiscales, comerciales y laborales, además de ejecuciones, embargos y pedidos de quiebra. El concurso permite concentrar esos reclamos dentro de un mismo proceso y establece un procedimiento para que la compañía negocie con sus acreedores.

El proceso judicial se desarrolla mientras la estructura accionaria de Flybondi mantiene como protagonistas a Cartesian Capital Group y COC Global Enterprise, el grupo encabezado por el empresario argentino Leonardo Scatturice.

La situación requiere distinguir entre la titularidad formal de las acciones y el papel que cada grupo asumió en la conducción y el financiamiento de la aerolínea.

Quiénes son los accionistas de Flybondi

Cartesian Capital Group es el fondo estadounidense que fue uno de los principales inversores de Flybondi desde sus primeros años y que continúa figurando formalmente como accionista mayoritario de la compañía.

En 2025 ingresó COC Global Enterprise, encabezado por Leonardo Scatturice, mediante una inversión informada en aproximadamente u$s70 millones. A partir de ese desembolso, COC pasó a ocupar un papel central en la conducción de la empresa y fue presentado como el nuevo inversor principal.

La transferencia de las acciones que debía consolidar el cambio de control, sin embargo, no llegó a completarse formalmente. Por ese motivo, Cartesian mantiene la posición accionaria mayoritaria que figura en la sociedad, mientras COC participa de la conducción y aportó capital para la nueva etapa de la aerolínea.

La composición también incluye otros inversores que participaron de distintas etapas de la compañía, aunque Cartesian y COC son los grupos que quedaron vinculados con la actual estructura de propiedad y conducción.

Qué aportó COC Global Enterprise

La llegada de COC estuvo acompañada por una revisión de la situación financiera, operativa y comercial de Flybondi.

Según informó la nueva administración, durante ese proceso se detectaron diferencias entre la información recibida al momento de la inversión y la situación encontrada posteriormente. A partir de esa revisión se produjeron cambios en la conducción de la compañía y se inició una reorganización de distintas áreas.

COC también planteó una estrategia que vincula a Flybondi con otras empresas relacionadas con el grupo, entre ellas OCA y Flecha Log, con el objetivo de desarrollar actividades vinculadas con transporte y logística.

Cómo llegó Flybondi al concurso preventivo

El concurso preventivo fue solicitado por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad titular de la operación de Flybondi, después de acumular obligaciones que derivaron en reclamos judiciales.

Entre los acreedores que iniciaron acciones se encuentra ARCA, que promovió ejecuciones fiscales y embargos por obligaciones tributarias. Según información vinculada con esos expedientes, el monto de esas ejecuciones se aproximó a $1.500 millones con intereses.

También hubo reclamos comerciales. Uno de ellos fue presentado por el Hotel Presidente, que solicitó la quiebra de FB Líneas Aéreas por una deuda de $660.721.114,03, correspondiente a 49 facturas emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

El pedido de quiebra fue rechazado en primera instancia y posteriormente apelado. Por lo tanto, ese expediente no derivó en una declaración de quiebra contra Flybondi.

A estos reclamos se sumaron obligaciones laborales y cheques rechazados registrados durante el período de dificultades financieras.

Qué implica el concurso para Flybondi

El concurso preventivo no significa que la empresa haya sido declarada en quiebra.

Se trata de un procedimiento previsto por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras para que una empresa que atraviesa dificultades para cumplir regularmente sus obligaciones pueda negociar con sus acreedores dentro de un proceso judicial.

La apertura del concurso produce, entre otros efectos, la concentración de los reclamos correspondientes a las obligaciones alcanzadas por el proceso y establece las etapas para determinar los créditos y negociar una propuesta de acuerdo.

Las deudas no desaparecen por la presentación. La compañía deberá avanzar con la verificación de los créditos, mantener la administración de la sociedad bajo las condiciones previstas por la legislación concursal y presentar una propuesta a sus acreedores.

Los créditos laborales, además, cuentan con privilegios específicos y mecanismos de pronto pago previstos por la legislación.

La situación de la operación

El proceso concursal se inició después de un período de fuerte reducción de la actividad de Flybondi y de dificultades para mantener disponible su flota.

La aerolínea opera con aeronaves alquiladas, por lo que su actividad depende de los contratos con los propietarios de los aviones y del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con esos contratos.

La reducción de la disponibilidad de aeronaves produjo cancelaciones y modificaciones de vuelos. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también inició actuaciones por cancelaciones y requirió medidas destinadas a mejorar la regularidad de los servicios.

En este contexto, la continuidad de la actividad resulta relevante para la conservación del negocio. Una eventual reorganización requiere mantener elementos como aeronaves disponibles, personal, permisos, relaciones con aeropuertos y proveedores y capacidad de comercializar pasajes.

Qué es OCA Air y qué relación tiene con Flybondi

En paralelo con la reorganización de Flybondi aparecieron movimientos relacionados con OCA Air, una denominación vinculada con el grupo empresario que controla COC.

OCP Tech S.A., holding relacionado con las empresas, registró en julio de 2026 los dominios vinculados con las denominaciones "oca-air" y "ocaair". También se produjeron movimientos de personal desde FB Líneas Aéreas hacia OC Support S.A., otra sociedad relacionada.

Estos movimientos no significan que OCA Air sea actualmente una aerolínea habilitada para operar.

Las autorizaciones, rutas y certificados correspondientes a Flybondi pertenecen a FB Líneas Aéreas S.A. y no pueden trasladarse automáticamente a otra sociedad.

El Código Aeronáutico establece que las autorizaciones no pueden cederse libremente y contempla una excepción cuando el Estado aprueba la operación y verifica que el receptor cumple las condiciones exigidas.

Por lo tanto, una eventual nueva aerolínea vinculada con el grupo debería obtener las autorizaciones y certificaciones correspondientes para comenzar a operar.

La posible relación con OCA Log

Otro de los elementos que aparece en el escenario de reorganización es la situación de OCA Log, empresa que ya atraviesa un concurso preventivo.

La sociedad obtuvo la apertura de su concurso el 10 de junio de 2025, en el expediente COM 1463/2025, radicado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44.

En ese proceso, la compañía informó un pasivo cercano a $100.000 millones, compuesto principalmente por obligaciones fiscales.

La eventual vinculación entre ambos procesos requiere, sin embargo, una evaluación judicial. La Ley de Concursos y Quiebras contempla procedimientos para concursos de agrupamientos, pero establece requisitos específicos para determinar cuándo distintas sociedades pueden ser consideradas integrantes de un mismo grupo a efectos concursales.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que haya dispuesto un agrupamiento entre OCA Log y FB Líneas Aéreas.

Qué lugar ocupan Cartesian y COC durante el concurso

La presentación en concurso preventivo no modifica por sí misma la composición accionaria de Flybondi.

El expediente corresponde a FB Líneas Aéreas S.A., mientras que la situación de sus accionistas se mantiene como una cuestión societaria diferenciada.

Por un lado, Cartesian Capital Group continúa figurando formalmente como accionista mayoritario. Por otro, COC Global Enterprise, encabezado por Leonardo Scatturice, ingresó como inversor, aportó aproximadamente u$s70 millones y asumió un papel central en la conducción de la compañía.

La empresa deberá atravesar ahora el procedimiento concursal con esa estructura accionaria y negociar con sus acreedores las condiciones para reestructurar las obligaciones incluidas en el proceso.

El resultado del concurso dependerá de las distintas etapas previstas por la Ley de Concursos y Quiebras, entre ellas la determinación de los créditos, la propuesta que presente la sociedad y las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo con los acreedores.