Dónde queda y qué es el primer "Business Park integral" del país, a 5’ de un aeropuerto

En el interior del país se está construyendo Unmol, en una superficie de 17 hectáreas que aloja nueve naves comerciales y dos logísticas

El mercado corporativo y logístico nacional suma una infraestructura sin precedentes. En la provincia de Córdoba avanza la construcción de unmol®, presentado como el primer "Business Park Integral" de la Argentina. El proyecto abarca un predio de 17 hectáreas diseñado como un ecosistema que conecta en un mismo espacio actividades de movilidad, comercio especializado, servicios corporativos y logística a gran escala, bajo el concepto del "Efecto Imán" donde la presencia de marcas líderes potencia el tráfico comercial y operativo de todo el complejo.

La ubicación del parque fue uno de los factores determinantes para su desarrollo estratégico. El complejo se levanta en la ciudad de Córdoba, sobre la Avenida La Voz del Interior al 5700, contando con un frente de 330 metros sobre la arteria vial y una conexión directa que lo sitúa a solo 4,5 kilómetros (5 minutos en vehículo) del Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella. Para agilizar la circulación y evitar cuellos de botella, el predio dispone de tres accesos diferenciados: dos de carácter comercial (sobre la mencionada avenida y por la calle Los Moldavos 2800) y uno exclusivo para el tránsito logístico e industrial pesado.

Unmol, en Córdoba: infraestructura, naves flexibles y servicios corporativos

El másterplan de unmol® contempla la ejecución de 68.000 metros cuadrados de obra bajo la modalidad llave en mano. La distribución espacial y operativa de sus 11 naves se estructura de la siguiente manera:

9 naves comerciales: Diseñadas para exhibición, venta y comercio especializado, cuentan con un esquema flexible de subdivisión (de 2, 4 u 8 locales por unidad), una altura de 7,50 metros bajo viga, pisos industriales con capacidad de carga de 6,9 toneladas por metro cuadrado y un sector de estacionamiento exclusivo con 1.072 plazas.

Diseñadas para exhibición, venta y comercio especializado, cuentan con un esquema flexible de subdivisión (de 2, 4 u 8 locales por unidad), una altura de 7,50 metros bajo viga, pisos industriales con capacidad de carga de 6,9 toneladas por metro cuadrado y un sector de estacionamiento exclusivo con 1.072 plazas. 2 naves logísticas Modulables: Destinadas a la operación de depósitos y distribución, ofrecen rangos de superficie que van desde los 577 hasta los 20.000 metros cuadrados, con una altura libre de 10,50 metros bajo viga, pisos de alta resistencia para 12,9 toneladas por metro cuadrado y 150 parcelas de estacionamiento para transporte pesado.

Destinadas a la operación de depósitos y distribución, ofrecen rangos de superficie que van desde los 577 hasta los 20.000 metros cuadrados, con una altura libre de 10,50 metros bajo viga, pisos de alta resistencia para 12,9 toneladas por metro cuadrado y 150 parcelas de estacionamiento para transporte pesado. Área corporativa y servicios: El complejo incluye un edificio con más de 1.900 metros cuadrados cubiertos destinados a oficinas corporativas, centro de administración propio, red de fibra óptica provista por Claro y un sistema de seguridad perimetral con monitoreo las 24 horas.

El complejo incluye un edificio con más de 1.900 metros cuadrados cubiertos destinados a oficinas corporativas, centro de administración propio, red de fibra óptica provista por Claro y un sistema de seguridad perimetral con monitoreo las 24 horas. Comodidades para clientes y personal: Para complementar la jornada laboral y la atención al público, el parque integra áreas de gastronomía, un gimnasio de entrenamiento integral, una estación de lavado vehicular automatizada y una corresponsalía bancaria para efectuar trámites financieros dentro del mismo predio.

El diagrama de unmol, el nuevo centro logístico que están levantando en Córdoba

Ficha técnica y sustentabilidad operacional de Unmol

Cada especificación constructiva fue planeada bajo estándares internacionales de escala. El desarrollo cuenta con suministro eléctrico trifásico de 380V, una red contra incendios ajustada a normativas NFPA con una reserva de agua propia de 500.000 litros y un plan de sustentabilidad que contempla la instalación de paneles solares en las cubiertas de las naves durante una segunda etapa de obra.

El proyecto se encuentra comercializando su primera etapa bajo la figura del "Grupo Fundador", ofreciendo beneficios preferenciales a marcas early movers que buscan consolidar su presencia en un hub logístico y comercial de alcance regional.