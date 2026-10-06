Con apoyo de Colombia, ya tiene fecha el arribo de los helicópteros Black Hawk al país

Defensa confirmó que los helicópteros Black Hawk llegarán en diciembre de 2026. Cómo es el plan de pago de u$s28 millones y el entrenamiento técnico

El personal se capacitará en Estados Unidos y Colombia para su operación y mantenimiento.

Estos helicópteros reemplazarán a los Bell UH-1H, y se planea una flota total de 20 unidades.

La apuesta por la compra de helicópteros de combate Black Hawk que viene llevando adelante el gobierno que lidera Javier Milei prevé un cierre de año con otra novedad de peso.

Ocurre que la Dirección de Aviación del Ejército Argentino (EA) ultima los preparativos para iniciar una de las etapas más trascendentes de su historia reciente: la próxima incorporación de los primeros helicópteros UH-60L Black Hawk. Según la información oficial, el Poder Ejecutivo desembolsará u$s28 millones para la incorporación de 4 helicópteros usados y provenientes del aparato castrense norteamericano. Esto, en continuidad con el proceso de adquisición cerrado semanas atrás con la mediación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Los Black Hawk comenzarán a jubilar a los longevos Bell UH-1H, mientras el EA busca recuperar la capacidad perdida tras la baja sin reemplazo directo de los modelos SA-330 Puma y Super Puma. En línea con el apuro por sumar más equipamiento militar, se prevé que las aeronaves arriben al país en diciembre próximo.

En relación con la operación de compra, el ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó recientemente que "la autorización estadounidense se estructuró inicialmente sobre un paquete integral de hasta u$s140 millones, que contemplaba aeronaves, motores, repuestos, herramientas, entrenamiento, mantenimiento, asistencia técnica y otros componentes".

Cuánto costarán los helicópteros Black Hawk y cómo se pagarán

A partir de datos detallados por plataformas especializadas como Zona Militar, el funcionario precisó que en "junio (pasado), una comisión argentina viajó a los Estados Unidos para inspeccionar las aeronaves y definir qué configuración, repuestos, herramientas y apoyos eran realmente necesarios".

"Ese trabajo permitió llevar el costo de los cuatro helicópteros a aproximadamente u$s28 millones, incluyendo repuestos e insumos para unas 480 horas iniciales de vuelo", precisó.

En esa misma línea, el titular de la cartera castrense agregó: "A eso se suman aproximadamente u$s10 millones correspondientes a la primera LOA —Letter of Offer and Acceptance—, el documento formal mediante el cual se instrumentan las condiciones de una operación FMS".

Esta alternativa emula la estrategia aplicada con el Programa VCBR 8x8 para los blindados Stryker que también fueron incorporados en meses recientes. De este modo, la transacción abre la posibilidad de avanzar a futuro en la expansión del número inicial de unidades, en sintonía con los requerimientos operativos de la fuerza.

A qué helicópteros reemplazarán los nuevos Black Hawk

La incorporación de los primeros UH-60L permitirá iniciar la transición de los Bell UH-1H a una tecnología más moderna. La llegada de estas plataformas apunta al Batallón de Helicópteros de Asalto 601 para retirar del servicio definitivo a 25 helicópteros Bell UH-1H, mientras que 18 Bell Huey 2 convivirán en la flota durante la etapa de transición.

La meta trazada por el área de Defensa apunta a constituir un núcleo inicial "concebido para crecer". Y enfocado en estructurar una unidad organizada para proporcionar movilidad táctica en operaciones de asalto aéreo y apoyo a las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Aunque Presti ratificó que la recepción técnica de los primeros cuatro UH-60L está prevista para diciembre en los Estados Unidos, la fecha exacta de traslado al país dependerá del avance en la formación de los pilotos y tripulaciones nacionales.

El plan de la aviación del EA contempla incorporar una flota total de 20 unidades en una primera fase. Dicho lote que cuenta con la disponibilidad técnica y el aval de Washington para recibir entregas progresivas a partir de 2027.

Cómo será la capacitación en Colombia para los pilotos de Black Hawk

En paralelo a la instrucción en Estados Unidos, personal del Ejército Argentino viajará a Colombia para avanzar con la preparación del personal castrense. Así, suboficiales mecánicos y oficiales de la aviación de Ejército se capacitarán en ese país para la operación y el sostenimiento técnico del modelo.

El nexo con los militares del país cafetero se afianzó a fines de agosto, cuando una comisión oficial visitó el Comando Aéreo de Combate N.º 4 (CACOM 4) en Melgar, Tolima, con el fin de revisar programas de entrenamiento y aprovechar la experiencia acumulada por la Fuerza Aérea Colombiana.

Desde la perspectiva del gobierno norteamericano, la operación mediante el sistema Foreign Military Sales (FMS) respalda sus objetivos de seguridad al equipar a un aliado mayor no-OTAN. Informes estadounidenses señalan que la transacción no requerirá la asignación de representantes adicionales en Argentina ni afectará la capacidad de defensa de la potencia del norte.