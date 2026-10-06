Caputo firmó las concesiones de ocho corredores viales que atraviesan once provincias

Ocho nuevos corredores viales en once provincias pasarán a gestión privada tras la adjudicación del Estado por dos décadas de uso

Las concesiones de rutas nacionales a empresas privadas dieron un salto clave. El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó este martes los contratos para la toma de posesión de ocho corredores viales que atraviesan once provincias.

Se trata de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Abarca más de 3900 kilómetros de rutas estratégicas que ahora quedarán en manos de operadores privados durante 20 años.

"Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina", escribió Caputo en sus redes sociales. El funcionario destacó que con esta firma ya son más de 9000 kilómetros de rutas concesionadas al sector privado.

Texto de Luis Caputo sobre la concesión de rutas. Imagen de captura

El nuevo modelo se basa en inversión y gestión privada: las empresas deberán realizar las inversiones necesarias para mantener y mejorar los corredores, mientras el Estado concentra su rol en la regulación y el control.

La medida completa el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., iniciado tras la sanción de la Ley 27.742. Esa norma declaró a la empresa estatal sujeta a privatización.

La adjudicación de estos ocho tramos ya había sido anunciada días atrás. Lo que se firmó ahora fueron los contratos definitivos para que las empresas tomen posesión efectiva.

Qué provincias abarcan las nuevas concesiones de rutas

Los 3900 kilómetros concesionados atraviesan once provincias argentinas. El mapa incluye Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Se trata de corredores estratégicos para la producción y la logística nacional. Son rutas que conectan zonas productivas clave con puertos y pasos fronterizos.

Las empresas adjudicatarias deberán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, además de prestar servicios a los usuarios.

El esquema también les permite desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales. Esto incluye áreas de servicio, publicidad y otros negocios vinculados.

Los ocho tramos adjudicados: kilómetros y rutas

Los corredores concesionados suman 3920 kilómetros en total. Cada tramo tiene características y extensiones diferentes:

Tramo Centro: 682 km de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba

682 km de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba Tramo Centro Norte: 536 km de la RN 34, en Santa Fe y Santiago del Estero

536 km de la RN 34, en Santa Fe y Santiago del Estero Tramo Noroeste: 597 km de las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy

597 km de las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy Tramo Litoral: 547 km de las RN 12 y 16, en Corrientes y Chaco

547 km de las RN 12 y 16, en Corrientes y Chaco Tramo Noreste: 456 km de las RN 12 y 105, en Corrientes y Misiones

456 km de las RN 12 y 105, en Corrientes y Misiones Tramo Chaco–Santa Fe: 497 km de la RN 11, en Santa Fe y Chaco

497 km de la RN 11, en Santa Fe y Chaco Tramo Mesopotámico: 276 km de las RN 12 y 18, en Entre Ríos

276 km de las RN 12 y 18, en Entre Ríos Tramo Cuyo: 329 km de la RN 7, en Mendoza

Estos ocho tramos se suman a los ya adjudicados en etapas anteriores. El Gobierno busca completar así un nuevo mapa de concesiones viales en todo el país.

Cómo funciona el esquema de concesión por peaje

El sistema funciona bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Esto significa que las empresas recuperan su inversión y obtienen rentabilidad a través del cobro de peaje a los usuarios.

El plazo de concesión es de 20 años para todos los tramos. Durante ese período, los operadores privados deben cumplir con estándares de calidad y mantenimiento establecidos por el Estado.

El modelo implica un cambio de paradigma en la gestión vial. Hasta ahora, Corredores Viales S.A. —empresa estatal— se encargaba de administrar estos tramos con fondos públicos.

A partir de ahora, el Estado Nacional reduce su participación directa en la gestión y el financiamiento de la infraestructura, mientras concentra recursos en la regulación y el control de las concesiones.

La administración de Javier Milei impulsa este proceso como parte de su estrategia de reorganización del rol del Estado. El objetivo oficial es que la inversión privada mejore la calidad de las rutas sin comprometer recursos fiscales.

Con esta firma, las empresas ya pueden iniciar las obras de mejora y mantenimiento en los más de 9000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas en total.