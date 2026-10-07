La generadora eléctrica adjudicó Obligaciones Negociables Clase F por u$s50 millones con vencimiento en 2029 para respaldar su expansión

Esto financia su fuerte expansión en hidroeléctrica, petróleo y gas, y almacenamiento con baterías.

Central Puerto emitió ON por u$s50M, a 3 años y 6% de tasa, superando su objetivo inicial.

Central Puerto volvió al mercado de capitales en un momento de fuerte expansión de sus negocios. La compañía colocó Obligaciones Negociables (ON), Clase F por u$s50 millones, a tres años y con una tasa fija del 6% nominal anual después de recibir casi 3.000 ofertas por un total de u$s61,77 millones.

La operación había sido planteada inicialmente por hasta u$s30 millones, con posibilidad de ampliación dentro de su programa de ON.

De esa manera, incorporó una nueva fuente de financiamiento mientras atraviesa un período marcado por la incorporación de Piedra del Águila, el ingreso a petróleo y gas y el desarrollo de proyectos de almacenamiento mediante baterías.

Esos proyectos sirven para dimensionar el momento empresario en el que se produce la colocación, aunque la documentación disponible no permite asignar los u$s50 millones captados a Piedra del Águila, las baterías o los activos de hidrocarburos en particular.

Una nueva deuda hasta 2029

Las ON Clase F están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en la Argentina y la emisión y liquidación se realizará este próximo 8 de octubre, mientras que el vencimiento operará el 8 de octubre de 2029.

Según el prospecto enviado por Central Puerto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el informe financiero del segundo trimestre de la compañía, se fijó una tasa nominal anual del 6%, con una TIR de 6,09%, y se colocaron los títulos al 100% de su valor nominal.

Los intereses serán abonados semestralmente a partir del 8 de abril de 2027, el capital se cancelará íntegramente al vencimiento y la duration informada para el instrumento quedó establecida en 2,79 años.

La Clase F se emitió dentro del programa de ON simples de Central Puerto por hasta u$s1.000 millones que fue autorizado originalmente por la CNV mediante la Resolución 20.847 del 29 de octubre de 2020 y posteriormente fue modificado y prorrogado mediante una disposición de junio de 2025.

El resultado final dejó una diferencia relevante entre el tamaño con el que comenzó la operación y el volumen que Central Puerto terminó tomando ya que, frente a los u$s30 millones planteados inicialmente, ingresaron ofertas por algo más de u$s61 millones y la compañía finalmente adjudicó u$s50 millones.

La expansión cambió la escala

La nueva deuda encuentra a Central Puerto después de uno de los movimientos más relevantes de su historia reciente.

En enero pasado, la compañía asumió la operación de Piedra del Águila, central hidroeléctrica de aproximadamente 1.440 MW cuya concesión obtuvo dentro del proceso realizado por el Gobierno para transferir las sociedades que explotan los complejos hidroeléctricos del Comahue.

Esta incorporación comenzó a reflejarse en la actividad de la compañía que, durante el segundo trimestre de este 2026, informó una generación de 5.250 GWh, 20,1% superior a la registrada durante el mismo período de 2025, con incidencia de la generación hidroeléctrica de Piedra del Águila y de la producción de Brigadier López.

Con la ampliación de su cartera, Central Puerto alcanzó 6.933 MW de capacidad instalada y ahora combina generación térmica, hidroeléctrica, eólica y solar, una estructura que durante este año continuó ampliándose hacia otros segmentos del negocio energético.

El cambio de escala también demandó recursos tal como lo indican el monto de sus inversiones acumuladas durante los primeros seis meses de este año que alcanzaron los u$s421,9 millones, frente a los u$s102,4 millones desembolsados durante igual período de 2025.

El salto interanual muestra la magnitud del proceso de inversión que atravesó la empresa durante la primera mitad del año.

Cómo es el plan de Central Puerto en petróleo y gas

La transformación avanzó en abril pasado con el ingreso directo al negocio de petróleo y gas, tras haber comprado el 100% de Patagonia Energy por u$s50 millones, operación mediante la cual incorporó una concesión sobre los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicados en la Cuenca Neuquina.

Los activos abarcan conjuntamente alrededor de 110 kilómetros cuadrados y representaron el primer desembarco directo de Central Puerto en la producción de hidrocarburos que, de ese modo, incorporó petróleo y gas a una cartera que ya reunía generación térmica, hidráulica, eólica y solar.

Durante el segundo trimestre, Central Puerto informó que sus inversiones alcanzaron aproximadamente u$s110,9 millones, destinadas principalmente a la adquisición de los bloques de petróleo y gas, los proyectos de almacenamiento mediante baterías y trabajos de mantenimiento.

La entrada en hidrocarburos extendió de esa manera el perímetro de negocios de una compañía cuyo núcleo continúa siendo la generación eléctrica, pero que viene incorporando activos y actividades en distintos segmentos de la industria energética.

Qué proyectos de almacenamiento de energía tiene Central Puerto

El almacenamiento de energía constituye otro de los proyectos que están modificando el perfil de Central Puerto.

La compañía desarrolla 205 MW de capacidad mediante sistemas BESS, distribuidos entre 150 MW en Nuevo Puerto y otros 55 MW en Central Costanera.

La última actualización incluida en la información correspondiente al segundo trimestre indicó que, hacia agosto, el proyecto de Nuevo Puerto había alcanzado 69% de avance, mientras que el de Central Costanera se encontraba en 54%.

Ambos mantenían como objetivo comenzar su operación comercial hacia fines de este año, teniendo en cuenta que hasta ahora ejecutó el 81% del CAPEX previsto para esos proyectos, equivalente a u$s106 millones.

Una vez finalizado el plan, Nuevo Puerto tendrá una capacidad de almacenamiento de 750 MWh y Central Costanera agregará otros 275 MWh.

Los proyectos de baterías se suman a Piedra del Águila, Brigadier López, los activos renovables y el ingreso a hidrocarburos que, en conjunto, muestran cómo fue aumentando el tamaño y diversificándose la cartera de Central Puerto durante un período en el que la empresa también incrementó sus necesidades de financiamiento.

Una estructura financiera más grande

Ese proceso modificó la fotografía financiera de la compañía que, al 30 de junio de 2026, fecha del último balance trimestral publicado, registraba deuda bruta por u$s671,9 millones y una deuda financiera neta de u$s493,4 millones.

El EBITDA ajustado correspondiente a los 12 meses terminados en junio alcanzaba u$s403,8 millones y el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA ajustado se ubicaba en 1,2 veces.

A fines de marzo, Central Puerto había informado deuda bruta por u$s439,2 millones y una deuda financiera neta de otros u$s390,8 millones y ahora la Clase F agrega otros u$s50 millones con vencimiento en 2029 a esa estructura financiera. La compañía comenzará a pagar intereses en abril de 2027 y continuará haciéndolo semestralmente, mientras que el capital permanecerá íntegramente pendiente durante toda la vida del instrumento.