Conocé MarSinPlast, el proyecto de Josefina Diez en Mar del Plata que transforma residuos plásticos en muebles de diseño de alto valor agregado

Cada año, unas 12 millones de toneladas de basura ingresan al océano y una porción de ellas queda en las playas, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) y el Foro del Mar Patagónico. En Argentina, el 78% de esos residuos son plásticos, según los resultados delCenso de Basura Marina de la Fundación Vida Silvestre en la costa bonaerense.

Desde chica, Josefina Diez (32) disfrutaba de caminar por las playas de su ciudad, Mar del Plata, pero la entristecía e indignaba ver la basura que los turistas dejaban en cada temporada. Esta fue la chispa que encendió, años más tarde, su vocación por estudiar Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y dar vida en 2020 a MarSinPlast , un emprendimiento familiar enfocado en transformar residuos plásticos en piezas de diseño de alto valor agregado, como muebles, comederos para mascotas y bijouterie.

Desde su fundación, la empresa logró - a septiembre de 2026- reciclar más de 115 toneladas de plástico en distintos objetos. "Se necesitan 20.000 tapitas de gaseosa para hacer un contenedor porta-macetas de 40 kilos de plástico reciclado", ejemplificó la emprendedora en sus redes.

Desde su fundación, la empresa logró reciclar más de 115 toneladas de plástico en distintos objetos

Cómo funciona la concientización ambiental de La Chica del Plástico en Instagram

En plena pandemia, cuando la presencialidad se detuvo por completo, Josefina recurrió a las redes sociales para convocar a su comunidad a separar plásticos en origen. Lo que comenzó como un simple pedido de materia prima para reciclar se convirtió en un fenómeno de comunicación ambiental. Hoy, desde su cuenta de Instagram "la Chica del Plástico", que ya supera los 160 mil seguidores, Josefina organiza cursos, talleres y charlas donde enseña cómo convertir los desechos diarios en objetos útiles y vistosos, impulsando una verdadera reconversión cultural.

"Me movilizó la necesidad de tener un proyecto activo, que genere cambios concretos desde el hacer", contó la influencer y emprendedora a iProfesional. "Siempre entendí que la acumulación de plástico es un problema urgente que requiere atención prioritaria, pero sentía que faltaban propuestas aplicables, cercanas y reales para la dinámica diaria de la ciudad", destacó.

De este modo, MarSinPlast nació como una forma tangible de demostrar que el residuo no es basura, sino que puede convertirse en un recurso valioso.

Josefina organiza cursos, talleres y charlas donde enseña cómo convertir los desechos diarios en objetos útiles

Pero para esto, Josefina tuvo que entender primero cómo funciona el proceso de reciclaje y por qué hay algunos tipos de plásticos más difíciles de reciclar. Por ejemplo, los catalogados como plásticos de difícil reciclaje en la industria.

Así es el proceso de producción de muebles de plástico reciclado en MarSinPlast

El emprendimiento arrancó en un local comercial que estaba desocupado. Con la ayuda de sus padres, Hugo y Gabriela, Josefina montó un taller con un pequeño horno al que hubo que modificar y adaptar muchas veces, probando sobre la marcha "a puro ensayo y error", contó la emprendedora.

La gama de productos que hoy ofrece MarSinPlast es amplia: cajoneras, sillas, estanterías para comercios, llaveros, medallas, bijouterie, bebederos para mascotas, merchandising para empresas. "No tenemos un producto estrella -contó Josefina-. Nos gusta desarrollar cosas que resuelvan una necesidad y que además estén hechas con residuos".

La gama de productos que hoy ofrece MarSinPlast es muy amplia

Para contar con una provisión regular de materia prima (plásticos post consumo separados en origen), la firma creó un programa con puntos de recolección en establecimientos educativos y empresas aliadas. Algunos de sus seguidores marplatenses se los llevan directamente al taller.

"Nosotros los recibimos, los categorizamos por tipo de plástico y color; luego los trituramos y los convertimos en objetos a partir de moldes", detalló la emprendedora.

Por su labor de concientización ambiental, Josefina obtuvo varios reconocimientos. Entre ellos, el premio "Creators of Tomorrow" 2023 impulsado por Meta, la dueña de Instagram, y el premio "Vecino Emprendedor" 2026 otorgado por Fundación Inspirar y el grupo inmobiliario Remax.

Se necesitan 20.000 tapitas para hacer un contenedor porta-macetas de 40 kilos de plástico reciclado

Qué es el Proyecto Atlántico y cómo recupera redes de pesca descartadas

El proceso de fabricación fue el punto de partida. Con el paso de los años, el emprendimiento creció impulsado por la propia comunidad, lo que derivó en capacitaciones online, charlas en escuelas, universidades e instituciones, asesoramiento integral a municipios y alianzas estratégicas con empresas.

Recientemente, junto a la ingeniera ambiental Camila Pullara, impulsaron la iniciativa Proyecto Atlántico, la cual recupera y recicla específicamente redes de pesca descartadas, cajones de calamar y plásticos marinos para darles una segunda vida útil y mitigar la contaminación de la industria pesquera.

En este camino, desde la producción a la capacitación y concientización ambiental, las redes sociales fueron grandes aliadas. "Empecé a usar las redes durante la pandemia porque era literalmente la única vía disponible para llegar a la gente. Grabé un primer video pidiendo a los vecinos que guardaran sus plásticos para reciclar. A partir de ahí, las plataformas digitales me permitieron comunicar la iniciativa y abordar el reciclaje de manera sencilla, directa y cercana", aseguró La Chica del Plástico.

La fundadora de Marsinplast crea distintas piezas de diseño a partir de plásticos

Consejos prácticos para separar residuos y promover el consumo responsable

En sus videos de Instagram y TikTok Josefina muestra los procesos reales, explica qué sucede efectivamente con los desperdicios que generamos, y brinda tips sobre consumo responsable, enfocándose en las soluciones y no en la culpa.

"Mi punto de vista no es extremista ni idealista; sino práctico. Busco que las personas entiendan que todos somos parte del problema, pero que también podemos ser parte de la solución".

Su lema es "mejor hecho que perfecto". "No sirve de nada que una sola persona haga todo bien si el resto no se involucra; es mucho más transformador que seamos miles haciendo pequeños cambios cotidianos", aseguró.

Algunas de sus propuestas para empezar hoy mismo, de a poco y desde lo local, son:

Reducir el consumo innecesario: Cuestionarnos antes de comprar si realmente necesitamos el producto o si estamos generando un desecho evitable

Cuestionarnos antes de comprar si realmente necesitamos el producto o si estamos generando un desecho evitable Priorizar la durabilidad: Elegir elementos de larga vida útil por encima de los descartables de un solo uso

Elegir elementos de larga vida útil por encima de los descartables de un solo uso Separar en origen: Clasificar la basura, en casa y en el trabajo, para facilitar la cadena de reciclaje

Clasificar la basura, en casa y en el trabajo, para facilitar la cadena de reciclaje Consumir local y consciente: Preferir y respaldar a aquellas marcas que demuestran un compromiso real y transparente con el cuidado ambiental

"Estoy convencida de que se deben generar sinergias en todos los niveles, integrando desde pequeñas marcas, ONGs, fundaciones y cooperativas de recuperadores hasta grandes corporaciones" aseguró la influencer y emprendedora.

"El cambio puede y debe impulsarse desde el sector productivo, demostrando que es viable y rentable", destacó, como por ejemplo a partir detransformar basura plástica en ladrillosa partir de los residuos.