Las ventas a Brasil acumulan siete meses en alza mientras el mercado regional define su rumbo político y comercial en el balotaje

El resultado electoral en Brasil definirá el futuro de la relación comercial y el Mercosur.

Las exportaciones argentinas a Brasil llevan siete meses consecutivos de crecimiento y alcanzaron en septiembre u$s1.305 millones, mientras el principal socio regional se encamina a un balotaje que puede llevar a Flávio Bolsonaro a la presidencia.

Dos informes sobre el intercambio bilateral, elaborados de manera independiente por ABECEB y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), coinciden en la recuperación de las ventas argentinas y en una fuerte reducción de las compras procedentes del país vecino.

La CAC calculó que las exportaciones crecieron 5,7% interanual, mientras ABECEB estimó un avance de 5,5% y destacó que los u$s1.305 millones constituyeron el mayor registro mensual de este 2026.

El movimiento más fuerte ocurrió con las importaciones que cayeron 25,2%, hasta u$s1.257 millones y llevaron el déficil mensual a apenas u$s51 millones, frente a los u$s578 millones registrados en septiembre de 2025.

El comercio bilateral totalizó u$s2.662 millones, 12% menos que un año atrás, aunque aumentó 3,3% frente a agosto según la CAC que, en los primeros nueve meses de este año calcula un déficit de u$s1.687millones frente a los u$s4.681 millones del mismo período de 2025.

ABECEB obtiene cifras apenas diferentes (u$ss4.696 millones, respectivamente), que muestran la misma reducción del desequilibrio.

La CAC identifica a los vehículos para transporte de mercancías y usos especiales, el aluminio, el fuel oil y el petróleo crudo entre los principales impulsores del crecimiento de las exportaciones argentinas.

En tanto, ABECEB permite avanzar sobre esa fotografía y cuantificar cuánto aportó cada sector con el complejo automotor conservando el liderazgo por volumen, mientras energía y aluminio explicaron una parte relevante del crecimiento de septiembre.

Ese es el vínculo comercial que llegará al balotaje del 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, una elección que abre distintos escenarios para variables que condicionan esos negocios y que tendrán efecto sobre las monedas, la actividad, el crédito y el Mercosur.

Cuál es la participación de Argentina en el comercio de Brasil

La CAC aporta una medida de la importancia que conserva Argentina dentro del comercio brasileño informando que en septiembre fue el tercer proveedor de Brasil, detrás del conjunto integrado en el informe por China, Hong Kong y Macao, que colocó productos por u$s7.063 millones y Estados Unidos con u$s4.428 millones.

Como destino de las ventas brasileñas, Argentina ocupó el cuarto lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao, con compras por u$s7.890 millones; Estados Unidos, con u$s3.516 millones y Países Bajos, con u$s1.734 millones.

La posición argentina adquiere otra dimensión frente al desempeño general de Brasil y, según los datos incluidos por la CAC, las exportaciones brasileñas al mundo crecieron 12,9% interanual en septiembre, hasta u$s34.418 millones, mientras las importaciones retrocedieron 2,4% hasta los u$s26.678 millones.

Brasil obtuvo así un superávit comercial de u$s7.741 millones y completó 19 meses consecutivos con resultado positivo.

La industria conserva el liderazgo

El complejo automotor continúa siendo el principal negocio exportador argentino dentro de Brasil al punto que las ventas de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales alcanzaron u$s350,6 millones, 4% más que un año atrás, y representaron 26,9% de todas las exportaciones argentinas a ese mercado.

Las pick ups medianas producidas en Argentina tienen un lugar central dentro de ese segmento y los automóviles de pasajeros agregaron otros u$s147,9 millones, 0,4% menos que en septiembre de 2025.

Entre ambos rubros, las exportaciones automotrices alcanzaron u$s498,6 millones, alrededor del 38% de las ventas argentinas a Brasil y aportaron u$s12.9 millones adicionales frente a septiembre del año pasado.

La energía gana peso

El sector energético realizó el mayor aporte al crecimiento de las exportaciones durante septiembre, según la desagregación de ABECEB, con envíos de fuel oil y otros aceites combustibles derivados del petróleo que pasaron de u$s1,3 millones a u$s32,9 millones en un año.

Las exportaciones de petróleo crudo crecieron 42,2%, hasta u$s61 millones y agregaron otros u$s18,3 millones, mientras que las ventas de propano y butano licuado retrocedieron 34,4%, hasta u$s20,4 millones.

Los tres productos energéticos sumaron u$s11 millones, u$s39,2 millones más que un año atrás, un incremento que equivale a más de la mitad de los aproximadamente u$s69 millones adicionales que Argentina exportó a Brasil durante septiembre.

Una canasta más amplia

El aluminio fue otro de los rubros que aumentó su contribución. Las exportaciones argentinas a Brasil llegaron a u$s53 millones, 121,1% más que un año antess.

El informe de ABECEB relaciona ese desempeño con los precios internacionales y con una reorientación de despachos argentinos después de las mayores barreras comerciales aplicadas por Estados Unidos.

Los lácteos también ampliaron sus ventas, con exportaciones de queso y cuajada que alcanzaron u$s31,8 millones, 80% más que un año atrás, y elevaron su participación dentro de las colocaciones argentinas en Brasil desde 1,4% hasta 2,4%.

El mercado brasileño ya representa un destino central para esa cadena y, según los datos incluidos por ABECEB, Brasil recibió 51,2% de las exportaciones lácteas argentinas durante los primeros siete meses de este 2026.

Los cereales mostraron otra dinámica. Las ventas de trigo y centeno sin moler bajaron 25,7%, hasta u$s85,5 millones.

ABECEB señala que Brasil avanza en la diversificación de proveedores de trigo hacia países extrazona, principalmente Rusia y Estados Unidos, mientras Argentina amplía destinos hacia Asia.

Por qué cayeron las importaciones desde Brasil

La CAC identifica al complejo automotor entre los principales responsables de la caída de las compras argentinas a Brasil y ABECEB cuantifica esa retracción al sostener que cuatro categorías vinculadas con vehículos y autopartes pasaron de u$ss795 millones en septiembre de2025 a u$s433 millones un año después.

La diferencia de u$s362 millones explica aproximadamente 79% de toda la reducción de las importaciones procedentes de Brasil.

El movimiento resulta particularmente relevante porque ocurre en un mercado argentino donde los vehículos extranjeros mantienen una elevada presencia.

Según ABECEB, las unidades importadas representan 69% de los patentamientos, mientras otros países de origen ganaron espacio frente a la oferta brasileña.

Una tendencia que Brasil ya había detectado

La reducción de septiembre profundizó un movimiento que había aparecido meses antes y que un estudio del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) calculó.

La entidad sostuvo que las exportaciones brasileñas hacia Argentina cayeron 19,4% durante el primer semestre de este 2026 y vinculó esa evolución con la continuidad del proceso de ajuste de la economía argentina y con una demanda de vehículos que permaneció débil durante buena parte del semestre.

Según el BNDES, el Mercosur perdió participación relativa como destino de las exportaciones brasileñas.

Los datos oficiales de Brasil muestran que esa tendencia continuó después del primer semestre ya que en septiembre, las exportaciones brasileñas hacia Argentina sumaron u$s1.356,5 millones, 25,2% menos que un año antes, de acuerdo con las estadísticas consolidadas del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño.

De este modo se asegura que las importaciones argentinas desde Brasil cayeron 63,7%, hasta u$s43,1 millones, unos u$s75,7 millones menos que un año antes.

Una relación más equilibrada

En ese sentido, ABECEB calcula que Argentina compró aproximadamente u$s457 millones menos a Brasil que un año antes y le vendió u$s69 millones adicionales.

De los aproximadamente u$s526 millones en que mejoró el saldo bilateral, alrededor de 87% provino de la caída de las importaciones argentinas.

En los primeros nueve meses, la CAC calcula un saldo negativo de u$s4.681 millones en igual período de 2025.

La medición de ABECEB (u$s1.686 millones frente a u$s4.696 millones), presenta una diferencia marginal y confirma la misma trayectoria.

Con cualquiera de las dos mediciones, Argentina redujo alrededor de dos tercios el déficit comercial con Brasil durante los primeros nueve meses de este 2026.

Cómo afectará el balotaje presidencial al comercio con Brasil

La relación bilateral llegará con esa configuración a la segunda vuelta presidencial el 25 de octubre con Flávio Bolsonaro que obtuvo 47,03% de los votos válidos en la primera vuelta y Luiz Inácio Lula da Silva que alcanzó 45,16%, según el Tribunal Superior Eleitoral de Brasil.

ABECEB incorpora el resultado electoral a sus perspectivas para el comercio y plantea distintos escenarios.

Una de las primeras variables es el real, que según la consultora se apreció más de 4% después de la primera vuelta y perforó los R$5 por dólar.

La consultora sostiene que, si esa apreciación se mantuviera, los productos argentinos mejorarían su competitividad relativa dentro del mercado brasileño y compensarían parcialmente la apreciación real acumulada por el peso.

También analiza el posible impacto sobre la actividad y, bajo el escenario de una eventual administración de Bolsonaro, plantea que una reforma fiscal podría facilitar una reducción más rápida de la tasa de referencia y que una posterior recuperación del crédito favorecería al mercado automotor brasileño.

Para Argentina, ese escenario tendría especial importancia por el peso que conservan las pick ups dentro de las exportaciones hacia Brasil.

La política comercial constituye la otra variable señalada por ABECEB que considera que una eventual administración de Bolsonaro podría adoptar una orientación más cercana a Washington y avanzar hacia una flexibilización del Mercosur o una reducción del arancel externo común.

Una modificación de esas características reduciría parte de la preferencia arancelaria que actualmente poseen los productos argentinos frente a competidores externos dentro del mercado brasileño.

ABECEB asocia una eventual victoria de Lula con una mayor continuidad del esquema comercial vigente.