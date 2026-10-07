Camuzzi tuvo que volver a pedir plata prestada: toma u$s20 M para financiar su operación

El préstamo que acordó con el Banco Macro se destinará a financiar las necesidades habituales de su operación. Ya había pedido créditos 5 meses atrás

Camuzzi Gas del Sur tuvo que volver a tomar deuda bancaria y acordó con Banco Macro un préstamo por u$s20 millones para financiar las necesidades habituales de su operación, cinco meses después de haber recurrido a esa misma entidad y a otros dos bancos para conseguir financiamiento.

El directorio de la distribuidora ratificó el contrato este miércoles 7 de octubre y lo comunicó como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La nueva deuda tiene un plazo de 210 días desde la fecha del desembolso, una tasa nominal anual del 6,25% y establece la cancelación íntegra del capital al vencimiento.

Según la presentación enviada al mercado, los recursos serán destinados a financiar las necesidades propias del giro ordinario de los negocios y del curso habitual de sus actividades.

En la actualidad, la empresa tiene en marcha un plan obligatorio de inversiones para el período 2025-2030, derivado de la revisión tarifaria quinquenal, pero el documento presentado este miércoles no asigna los u$s20 millones a una obra determinada ni los vincula específicamente con ese programa.

Una estrategia que sumó bancos

El movimiento tiene un antecedente directo el pasado 27 de abril cuando informó contratos de préstamo con Banco Mariva, Banco Comafi y Banco Macro, por un total global de u$s30 millones.

De esta forma queda claro que el acuerdo conocido este miércoles se incorpora a una estrategia de financiamiento bancario que la compañía ya había desplegado durante este año.

La empresa mantiene además otros compromisos financieros vinculados con infraestructura patagónica, entre ellos créditos con Banco del Chubut y Banco Provincia del Neuquén relacionados con las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa.

El regreso al mercado de capitales

La búsqueda de alternativas financieras durante este 2026 excedió los acuerdos bilaterales con los bancos si se recuerda que Camuzzi Gas del Sur también regresó al régimen de oferta pública y avanzó en la creación de un Programa Global de Obligaciones Negociables (ON), por hasta u$s200 millones.

La compañía había convocado a comienzos de año a una asamblea extraordinaria para aprobar su ingreso al régimen previsto por la Ley de Mercado de Capitales y la creación del programa.

El proceso avanzó posteriormente y la CNV registra desde mayo documentación correspondiente al nuevo esquema de oferta pública de Camuzzi Gas del Sur.

La compañía recuperó así una vía de acceso al mercado de capitales que se suma al financiamiento bancario utilizado durante el año.

La escala de la licencia

En la actualidad, Camuzzi Gas del Sur opera una de las áreas geográficas más extensas del sistema argentino de distribución, con un área de licencia que abarca territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de la provincia de Buenos Aires, desde el extremo austral bonaerense hasta Tierra del Fuego.

La empresa abastece de gas a alrededor de 718.000 usuarios residenciales y es parte integrante de la sociedad Camuzzi junto con Camuzzi Gas Pampeana, aunque ambas poseen licencias propias.

Consideradas conjuntamente, las operaciones de Camuzzi alcanzan más de dos millones de usuarios, superan los 56.000 kilómetros de redes y gasoductos y cubren aproximadamente el 45% del territorio nacional.

Quienes están detrás de la sociedad

Camuzzi Gas del Sur tiene como accionista controlante directo a Sodigas Sur S.A., titular del 90% de la distribuidora, aunque Camuzzi Gas Inversora posee también una participación directa en la compañía y, al mismo tiempo, controla Sodigas Sur, por lo que constituye la controlante indirecta de Gas del Sur.

Detrás de esa sociedad aparecen tres accionistas principales: Jismol Company, vinculada a la familia Brito; Fasper International, vinculada a Alejandro Macfarlane; y Camuzzi International, vinculada al empresario italiano Fabrizio Garilli.

Camuzzi Gas del Sur tiene abierto además un proceso que definirá el horizonte de largo plazo de su principal activo regulatorio, al haber solicitado formalmente una prórroga de 20 años de su licencia de distribución de gas tal como lo hicieron otras empresas del sector entre las que se destaca Metrogas que hace unas semanas logró firmar el acuerdo con el gobierno nacional.

En el caso de Camuzzi, el pedido fue realizado ante el regulador en octubre de 2024, mediante el mecanismo establecido en las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y el artículo 6° de la Ley 24.076.

La licencia original se remonta a la reorganización de Gas del Estado cuando, mediante el Decreto 2451/1992 se otorgó a Camuzzi Gas del Sur la licencia para prestar el servicio público de distribución de gas, y la compañía comenzó a operar a fines de aquel año.

A partir del pedido de extensión, el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía, realizó una evaluación de la prestación de Camuzzi Gas del Sur que incluyó informes de distintas áreas técnicas sobre el desempeño de la licenciataria.

El procedimiento llegó el 7 de octubre de 2025 a la Audiencia Pública 109, convocada para poner a consideración las solicitudes presentadas por Camuzzi Gas del Sur, Naturgy NOA y Gas NEA y los resultados de la evaluación efectuada por el organismo.