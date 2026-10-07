El Grupo Chalhoub ingresa al mercado local a través de Saint Honoré, su plataforma regiional, en una operación que también incluye a la española Tous

La marca de joyas de origen austríaco Swarovski tendrá un nuevo operador en la Argentina apenas dos años después de la reorganización que dejó el negocio local en manos de empresarios argentinos.

Ahora, Saint Honoré, compañía panameña controlada por el Grupo Chalhoub, con base en Dubái, acordó adquirir una participación mayoritaria en la representación de la histórica marca de cristales y joyería, según pudo saber iProfesional.

De este modo, la operación daría inicio al desembarco argentino de un grupo internacional especializado en el negocio del lujo.

El deal comprende también una participación mayoritaria en la representación local de Tous, la compañía española de joyería que regresó al país a fines de 2025.

Los términos económicos y el porcentaje final de la transacción permanecen bajo reserva, mientras el acuerdo coloca dentro de una misma plataforma dos negocios que atraviesan etapas diferentes de desarrollo.

Para Swarovski, el movimiento abre otro capítulo de una operación local que atravesó una profunda reorganización durante 2024 y que actualmente cuenta con una red de locales en algunos de los principales centros comerciales del país.

Chalhoub, en tanto, consigue una vía de entrada a la Argentina mediante negocios en funcionamiento y a través de Saint Honoré, una compañía que acumula experiencia con la marca austríaca en otros mercados latinoamericanos.

Una representación con varios cambios

El antecedente inmediato se remonta a mediados de 2024, cuando la estructura argentina de Swarovski atravesó por una profunda reorganización societaria que terminó modificando la conducción y la denominación de la empresa encargada del negocio local.

Los registros publicados en el Boletín Oficial permiten reconstruir esa transformación a partir de una serie de decisiones adoptadas entre junio y julio de aquel año.

Swarovski Argentina S.A.C. e I. llevó entonces su capital desde $50 millones hasta $2.000 millones, mediante la emisión de 1.950 millones de acciones.

En ese proceso, Swarovski International Holding AG y Swarovski Ventures Ltd. expresaron su decisión de ejercer derechos de suscripción preferente y de acrecer sobre las acciones remanentes, según quedó asentado en la documentación societaria publicada oficialmente.

La reorganización incluyó una renovación del directorio, con Gabriel Safirsztein como presidente, Pablo Ariel Herman como vicepresidente y Mariela Yanina López como directora titular, y posteriormente un cambio de denominación que convirtió a Swarovski Argentina S.A.C. e I. en Luxury Crystals S.A.C. e I.

En el caso de Safirsztein, ya tenía experiencia en relojería, accesorios y marcas internacionales a través de Southamerican Trendy y StyleStore, mientras Herman se incorporó a la conducción de la sociedad que continuó administrando la operación local.

Una red armada para el nuevo operador

De esta forma, Saint Honoré desembarca en un negocio con presencia física y digital desarrollada si se recuerda que Swarovski mantiene actualmente 11 puntos de venta en la Argentina, distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires; el conurbano bonaerense, Rosario y Córdoba, además de una plataforma propia de comercio electrónico.

La red comprende varios centros comerciales importantes como Paseo Alcorta; Patio Bullrich; Galerías Pacífico; Abasto Shopping; Dot Baires y Alto Palermo en la Ciudad, junto con Unicenter, Nordelta y Alto Avellaneda en territorio bonaerense; Alto Rosario Shopping en Santa Fe y Patio Olmos en Córdoba.

Se trata de una estructura que le permite a Saint Honoré comenzar su actividad con presencia en algunos de los principales centros comerciales del país.

En el caso de la plataforma oficial de comercio electrónico, permanece vinculada a Luxury Crystals S.A.C. e I., CUIT 30-53889423-7, sociedad identificada en las condiciones comerciales de Swarovski Argentina como responsable de las ventas.

Esa empresa constituye una de las piezas centrales del negocio cuya participación mayoritaria acordó adquirir Saint Honoré.

Una plataforma latinoamericana

El nuevo operador tiene casi medio siglo de trayectoria en la región si se recuerda que fue fundado en 1978 por José Viegas en la Zona Libre de Colón, Panamá.

Inicialmente se dedicó a la distribución de fragancias y productos premium, y posteriormente comenzó una expansión que incorporó mercados como Costa Rica y Colombia.

Con el crecimiento regional, el negocio sumó boutiques, distribución de marcas internacionales y operaciones vinculadas con el retail de lujo y en el 2001, Fazal Abbas y Arif Naqvi adquirieron la compañía y profundizaron esa estrategia hasta que Saint Honoré inició una nueva etapa asociada con Chalhoub.

En 2017, ambas compañías establecieron una alianza estratégica y ese mismo año Saint Honoré abrió una boutique de Swarovski en el aeropuerto de Santiago de Chile.

La relación avanzó hasta 2023, cuando Chalhoub adquirió la empresa panameña y sumó una estructura con presencia y conocimiento propios de América latina.

La experiencia con Swarovski continuó expandiéndose después de esa adquisición y durante el 2025, Saint Honoré incorporó nuevas operaciones de la marca en Bogotá y en el aeropuerto internacional de Lima, extendiendo un vínculo comercial que ahora tendrá a la Argentina como otro de sus mercados regionales.

El grupo que creció desde Dubái

Detrás de Saint Honoré aparece una estructura de una escala considerablemente mayor si se tiene en cuenta que Chalhoub Group nació en 1955 de la mano de Michel y Widad Chalhoub, quienes comenzaron sus actividades en Damasco y posteriormente desarrollaron negocios en Beirut y Kuwait, hasta establecer en Dubái la base desde la cual el grupo construyó su expansión.

Su modelo combina distribución, representación, asociaciones con compañías globales y operación de boutiques en segmentos como moda, belleza, joyería y accesorios.

Según la información institucional de la compañía, la estructura supera actualmente los 16.000 empleados y 750 puntos de venta y mantiene relaciones comerciales con cientos de marcas internacionales.

La adquisición de Saint Honoré en 2023 le aportó una vía específica para crecer en América latina mediante una compañía con equipos, relaciones comerciales y experiencia regional a la que ahora se incorpora la Argentina con Swarovski como principal activo.

La segunda pieza del desembarco

Pero la marca Tous completa la operación con la que Chalhoub ingresará al país. Se trata de una compañía española que regresó a la Argentina a fines de 2025 mediante un acuerdo con Grupo Enter, que tomó la representación y comenzó una nueva etapa de desarrollo tras la salida de la marca del mercado local en 2021.

El relanzamiento comenzó con tiendas en Unicenter y Galerías Pacífico y con una estrategia que contemplaba ampliar posteriormente la presencia hacia otros centros comerciales del área metropolitana y ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza.

El proyecto sumó además un canal local de comercio electrónico para acompañar la expansión física.

Ahora, Saint Honoré tomará también una participación mayoritaria en esa operación, según la información a la que accedió iProfesional.

La combinación de ambas marcas le permite al grupo comenzar su actividad local con negocios activos y canales comerciales ya desarrollados.

También incorpora dentro de una misma estructura dos compañías vinculadas con joyería, accesorios y consumo premium, cada una con estrategias comerciales y grados de desarrollo diferentes.