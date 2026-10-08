Mantuvo a Educ.ar fuera de las privatizaciones, amplió sus funciones y busca hacerla autosustentable mientras el Tesoro aporta fondos para sostenerla

El gobierno del presidente Javier Milei mantendrá durante este 2026 el financiamiento de una empresa estatal que proyecta una pérdida operativa de $58.197,6 millones y que reconoce en su propio plan de acción que todavía necesita del Tesoro Nacional para funcionar.

La compañía quedó fuera del universo de empresas declaradas sujetas a privatización por la Ley Bases y, durante la actual administración, recibió nuevas responsabilidades vinculadas con la política educativa.

Se trata de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), una empresa estatal que fue creada hace 26 años, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, para desarrollar el portal educativo nacional y con el tiempo incorporó tareas vinculadas con contenidos, conectividad, infraestructura y herramientas digitales para el sistema educativo.

El Ministerio de Economía aprobó ahora, mediante la Resolución 1755/2026, firmada por Luis Caputo y publicada el pasado 7 de octubre en el Boletín Oficial, el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de la compañía.

El documento y sus anexos muestran la distancia que todavía separa a Educ.ar del objetivo de autosustentabilidad que la propia empresa plantea para el mediano plazo.

La sociedad estima para este año apenas $600 millones de ingresos de operación frente a $58.797,6 millones de gastos operativos, con un resultado final previsto que arrojará una pérdida de operación de $58.197,6 millones.

Para sostener ese rojo, el Estado aportará buena parte de los recursos, tal como se establece en el Anexo II de la norma que contempla $57.774,7 millones en transferencias corrientes de la Administración Nacional y otros $2.300 millones en transferencias de capital que, sumadas, alcanzan los $60.074,7 millones sólo durante este año.

Pero la misma relación aparece al observar la composición de los ingresos ya que, sobre un total de $59.254,9 millones de ingresos corrientes, las transferencias corrientes de la Administración Nacional representan aproximadamente el 97,5%, según el cálculo realizado a partir de las cifras consignadas en el presupuesto oficial.

Un déficit reconocido por la propia empresa

El diagnóstico sobre la situación financiera de la sociedad está incluido en el llamado Plan de Acción 2026 que acompaña la resolución de Economía, y en el cual Educ.ar reconoce que afronta el desafío de "reducir su histórico déficit operativo" y plantea transformarse en una empresa "autosustentable en el mediano plazo".

El mismo documento admite que durante ese proceso seguirá dependiendo de recursos públicos, mientras que en el apartado referido al endeudamiento establece que "hasta tanto se logre la auto sustentabilidad proyectada para el mediano plazo será necesario contar con el financiamiento del Tesoro Nacional".

La necesidad de aportes había quedado documentada también en julio pasado, cuando el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto Nacional mediante el Decreto 594/2026.

Entre los fundamentos de aquella medida incluyó expresamente la necesidad de adecuar créditos dentro de Obligaciones a Cargo del Tesoro para "atender las necesidades de financiamiento de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal".

El presupuesto aprobado ahora permite conocer cómo se compone el esquema anual ya que, además de los $57.774,7 millones de transferencias corrientes, la compañía prevé $870 millones de rentas de la propiedad, $600 millones de ingresos operativos y $10,2 millones de otros ingresos corrientes.

Educ.ar proyecta, pese al resultado negativo de su operación, un resultado económico positivo de $276,3 millones y un superávit financiero de $395,4 millones, resultados que incorporan las transferencias públicas dentro de los recursos previstos y corresponden, por lo tanto, a conceptos diferentes de la pérdida específica de la operación.

Un mega contrato tech

La conectividad que Educ.ar administra para el sistema educativo también dio lugar durante la gestión de Milei a una de sus mayores contrataciones tecnológicas si se tiene en cuenta que el portal oficial de proveedores de Educ.ar registra el expediente EX-2024-102203299-APN-DP#EDUCAR para la renovación de licencias Cisco Meraki.

El acto publicado por la propia empresa ratificó la adjudicación y firma del contrato con OCP TECH por u$s78,65 millones para renovar 223.828 licencias Cisco Meraki durante 36 meses, contados desde su activación, junto con los servicios asociados.

OCP TECH fue fundada por el empresario Leonardo Scatturice, quien también ocupó el cargo de CEO del grupo tecnológico.

OCP TECH volvió a competir posteriormente por otro negocio relacionado con la infraestructura educativa que fue convocado en 2025 para una licitación pública para el Servicio de Mantenimiento Integral de Redes Locales, en el marco de Conectar Igualdad.

Para la Zona 2, OCP TECH quedó en segundo orden de mérito con una propuesta de u$s61.753.455, mientras que para la Zona 1 su oferta fue desestimada porque los valores cotizados superaban el monto previsto y autorizado.

La adjudicación terminó en manos de Dinatech SA, que obtuvo la Zona 1 por u$s60.860.611 y la Zona 2 por u$s61.073.306. Se trató, por lo tanto, de un proceso diferente al contrato de las licencias Cisco Meraki adjudicado a OCP TECH.

Un camino diferente a las privatizaciones

Educ.ar siguió durante la administración de Milei un recorrido distinto al de las compañías incluidas por el Congreso dentro del régimen de privatizaciones y concesiones.

Los artículos 7° y 8° de la Ley Bases 27.742 determinaron las empresas y sociedades estatales alcanzadas por esos procesos, pero Educ.ar no integra ese listado.

Las medidas adoptadas posteriormente por el Poder Ejecutivo permiten sostener que Milei mantuvo Educ.ar bajo control estatal, continuó su intervención, avanzó con una reducción de su estructura y posteriormente le transfirió nuevas responsabilidades.

En abril de 2025, mediante el Decreto 289/2025, el Presidente transfirió el Programa Conectar Igualdad desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano hacia Educ.ar.

Para respaldar la decisión, el Gobierno sostuvo que Educ.ar cuenta con "recursos humanos y técnicos especializados en materia tecnológica" y que se encontraba en mejor posición para asumir la implementación de Conectar Igualdad.

En febrero pasado, Milei volvió a ratificar la continuidad del proceso al prorrogar por un año la intervención de la compañía mediante el Decreto 82/2026, en el cual también sostuvo que finalizarla en esa instancia podía generar discontinuidades y afectar, entre otras cuestiones, la ejecución de Conectar Igualdad y las demás funciones de Educ.ar.

El decreto agregó que la extensión era necesaria para completar la normalización y la reestructuración en marcha y asegurar una transición hacia un funcionamiento regular sin afectar la continuidad de los servicios educativos y de conectividad que el Estado presta a través de la empresa.

También informó que se encuentra en desarrollo un plan estratégico que contempla la generación de recursos propios y la sostenibilidad financiera.

Una empresa creada por De la Rúa

Educ.ar nació el 12 de mayo de 2000 durante la presidencia de Fernando de la Rúa, mediante el Decreto 383/2000 y fue constituida originalmente como Sociedad del Estado bajo la órbita del entonces Ministerio de Educación.

La norma lleva las firmas de De la Rúa, del entonces jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y del ministro de Educación Juan José Llach.

El objetivo establecido en el decreto era administrar, desarrollar y potenciar el Portal Educativo y responsabilizar a la nueva empresa por la inclusión, creación, transmisión e intercambio de contenidos destinados al sistema educativo nacional.

El decreto dispuso también que Educ.ar debía desarrollar gradualmente una red de comunicaciones para conectar establecimientos educativos, docentes y alumnos con el portal y avanzar en el equipamiento de las escuelas con infraestructura tecnológica.

La empresa cambió posteriormente de forma societaria como consecuencia de lo dispuesto por el DNU 70/2023 para las sociedades o empresas con participación estatal y de una asamblea realizada el 19 de diciembre de 2024 que aprobó la transformación de Educ.ar Sociedad del Estado en Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal.

Qué funciones hoy mantiene

El Plan de Acción 2026 que acompaña el presupuesto aprobado ahora por Economía detalla las funciones actuales de la sociedad.

Según ese documento, tiene a su cargo la elaboración, desarrollo, contratación, calificación y evaluación de contenidos propios y de terceros incluidos en el Portal Educativo, además del diseño y ejecución de programas relacionados con tecnologías digitales, infraestructura tecnológica, capacitación docente y conectividad.

Entre esas actividades aparecen los pisos tecnológicos, infraestructura integrada por redes eléctricas, de datos e inalámbricas que se instala en establecimientos educativos dentro del Plan Nacional de Conectividad Escolar.

El documento establece que el objetivo es dotar de internet y equipamiento tecnológico a las escuelas y priorizar aquellas que carecen de esos sistemas o cuentan con instalaciones obsoletas o deterioradas.

Educ.ar tiene además bajo su órbita Conectar Igualdad, programa que incluye recursos digitales, aulas virtuales, propuestas didácticas, materiales educativos y herramientas destinadas a integrar las tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Plan de Acción incorpora también la participación de la empresa en el Plan Nacional de Evaluación Educativa mediante el dispositivo Aprender Censal, destinado a relevar información sobre aprendizajes en lengua y matemática y sobre las condiciones de enseñanza.

El achique que ya comenzó

La continuidad de los aportes estatales convive con una reestructuración iniciada durante el primer año de la administración de Milei.

El Plan de Acción 2026 organiza ese proceso alrededor de tres ejes: regularización contable-administrativa, reestructuración organizacional y reestructuración operativa.

Según el Decreto 82/2026, durante la intervención se presentaron balances pendientes de administraciones anteriores, se regularizaron trámites societarios ante la Inspección General de Justicia y se aprobó un nuevo organigrama que redujo la estructura jerárquica.

También se instrumentaron dos planes de retiros voluntarios que llevaron la dotación a 172 personas.

El propio decreto sostuvo que, al comenzar la intervención, Educ.ar se encontraba "sobredimensionada" y atravesaba una "situación crítica de financiamiento".

El documento presupuestario aprobado ahora establece que la modificación de la estructura responde a la necesidad de "optimizar la planta de la empresa" y precisa que ese proceso se desarrolla desde principios de 2024.

La transformación alcanza además el modelo operativo ya que Educ.ar plantea contar con personal altamente capacitado para gestionar los proyectos educativos y avanzar en la "tercerización de toda prestación de servicios, salvo los esenciales de apoyo a la gestión".

Para este 2026, el presupuesto contempla $6.098,8 millones en remuneraciones y $52.078,3 millones en bienes y servicios.

Dentro de esta última partida aparecen $19.000 millones en bienes de consumo y $33.078,3 millones en servicios no personales.

Cuál será la nueva apuesta tecnológica

La compañía incorporará además nuevas herramientas y prevé el desarrollo e implementación de soluciones mediante inteligencia artificial y machine learning para evaluar contenidos y usuarios en tiempo real.

El documento vincula esas tecnologías con el Plan Nacional de Alfabetización y plantea desarrollar un ecosistema educativo que utilice la plataforma Educ.ar para personalizar y enriquecer el aprendizaje.

La plataforma deberá concentrar la distribución de contenidos, la implementación de herramientas de inteligencia artificial y el acceso a recursos educativos digitales.

El presupuesto asigna, además, $2.300 millones a maquinaria y equipos, partida que concentra la totalidad de la inversión real prevista para el ejercicio.

Educ.ar seguirá desarrollando ese proceso bajo el modelo de intervención ya que el Decreto 82/2026 la prorrogó por un año a partir del 4 de febrero pasado y habilitó a la Jefatura de Gabinete a extenderla por única vez durante otro período igual.