Ganfeng reorganiza sus activos de litio en Salta para optimizar el desarrollo de Pozuelos-Pastos Grandes bajo los lineamientos del RIGI

Ganfeng (67%) y Lithium Argentina (33%) son socios clave en esta plataforma de desarrollo.

El proyecto PPG busca producir 150.000 toneladas LCE/año en 3 etapas, con una inversión estimada de U$S3.301M.

El gigante chino Ganfeng Lithium avanza con una reorganización de su negocio de litio en la Argentina que concentrará bajo Lithea Argentina sociedades vinculadas con Pozuelos-Pastos Grandes (PPG).

Se trata del desarrollo que comparte con Lithium Argentina en Salta y cuyo estudio técnico estima u$s3.301 millones de capital para ejecutar sus tres etapas.

La operación se instrumentará mediante la absorción de Proyecto Pastos Grandes y Puna Argentina por parte de Lithea Argentina, según el aviso de reorganización publicado en el Boletín Oficial de Salta.

El compromiso previo fue suscripto el 25 de septiembre pasado y aprobado ese mismo día por los órganos de administración y gobierno de las tres sociedades.

Como consecuencia de la reorganización, Lithea aumentará su capital desde $137.622.494 hasta $200.620.365, mediante la emisión de 62.997.871 acciones ordinarias de $1 de valor nominal cada una.

También modificará su denominación de Lithea Argentina S.A.U. a Lithea Argentina S.A. y mantendrá su sede en la ciudad de Salta.

El movimiento societario se produce después de que Ganfeng y Lithium Argentina alcanzaran los acuerdos definitivos para integrar sus activos contiguos en PPG, una plataforma proyectada para alcanzar 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) en tres etapas.

La concentración del negocio

La dimensión patrimonial de la reorganización aparece en los estados financieros especiales individuales preparados al 30 de junio pasado para instrumentar la operación.

En ese documento, Lithea Argentina registraba activos por $389.713 millones y pasivos por $69.963 millones; Proyecto Pastos Grandes, activos por $129.296 millones y pasivos por $8.275 millones; y Puna Argentina, activos por $32.102 millones y pasivos por $6.755 millones.

La suma total alcanzaba aproximadamente $551.111 millones, mientras que sus pasivos totalizaban cerca de $84.992 millones.

Lithea había sido estructurada durante este año para ocupar un lugar central dentro del desarrollo, su objeto societario quedó vinculado específicamente con Pozuelos-Pastos Grandes y con su funcionamiento como vehículo del proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La documentación societaria identifica a PPG como un desarrollo destinado a integrar los activos vinculados con Pozuelos, Pastos Grandes y Puna East para alcanzar una integración de activos y capacidad proyectada de PPG de 150.000 toneladas anuales de LCE

El mapa del control

La reorganización de su negocio en el país se inserta en el acuerdo alcanzado por Ganfeng Lithium y Lithium Argentina para reunir tres proyectos contiguos de Salta dentro de una misma plataforma como son Pozuelos-Pastos Grandes, Pastos Grandes y Sal de la Puna.

Los acuerdos definitivos establecieron una participación de 67% para Ganfeng y 33% para Lithium Argentina, además de que el grupo chino quedó como operador, mientras que las decisiones principales sobre el plan de desarrollo, financiamientos y presupuestos requieren la aprobación de ambos socios.

La estructura contempla que los proyectos sean concentrados bajo Millennial Lithium B.V., una holding constituida en los Países Bajos y participada bajo la misma relación 67%-33%, que controlará indirectamente las sociedades argentinas titulares de los activos.

La escala del desarrollo

El estudio preliminar de PPG proyecta una capacidad de aproximadamente 150.000 toneladas anuales de LCE, distribuida en tres etapas de 50.000 toneladas cada una, y una vida operativa estimada de 30 años.

La primera etapa tiene una estimación de capital de u$s1.124 millones, incluida una contingencia del 16%.

De ese total, u$s1.045 millones corresponden a desembolsos directos vinculados con pozos, piletas y sistemas de salmuera, plantas, infraestructura y energía, mientras que el resto comprende costos del propietario e IVA.

Para desarrollar las tres etapas, el estudio calcula un capital total de u$s3.301 millones, también con una contingencia del 16% incluida.

El estudio calcula además aproximadamente 15,1 millones de toneladas de LCE de recursos medidos e indicados en los activos consolidados.

El esquema productivo estudiado combina extracción directa de litio (DLE) y evaporación solar, con una estrategia de desarrollo escalonada que aprovecha infraestructura existente y suma nuevas instalaciones de procesamiento.

El capital ya desembolsado

La reorganización societaria llega después de varios años de adquisiciones y desarrollo de los activos que terminaron conformando PPG.

De hecho, Ganfeng y Lithium Argentina informaron que la plataforma acumula una inversión histórica conjunta de u$s1.800 millones, cifra que incluye tanto la adquisición de propiedades como su desarrollo.

La solicitud de adhesión al RIGI forma parte de la arquitectura prevista para avanzar con el proyecto al punto que Ganfeng y Lithium Argentina informaron que la solicitud de adhesión fue presentada durante el primer trimestre de este 2026, incorporando el plan completo para alcanzar las 150.000 toneladas anuales de LCE.

En agosto, las compañías indicaron que esperaban obtener la aprobación hacia fines de año, pero la compañía avanza también en la estructuración del plan para

La reorganización avanza mientras los socios estructuran los recursos necesarios para ejecutar PPG, con acuerdos que establecen que Ganfeng y Lithium Argentina deben financiar la joint venture en proporción a sus participaciones hasta completar un esquema específico para el proyecto.

Las compañías trabajan sobre deuda a nivel de PPG y la posible incorporación de un inversor estratégico minoritario y en paralelo, Ganfeng concretó el 15 de septiembre pasado una inversión estratégica de u$s180 millones en Lithium Argentina, mediante la colocación de Obligaciones Negociables (ON).

Lithium Argentina informó que utilizará los fondos, junto con disponibilidades propias, para cancelar íntegramente u$s259 millones de obligaciones convertibles con vencimiento en enero de 2027.

La operación incrementó además la exposición accionaria potencial del grupo chino sobre su socio y al cierre de la transacción, Ganfeng poseía aproximadamente 9,6% de las acciones de Lithium Argentina y una conversión completa de la obligación le permitiría recibir 14,4 millones de acciones adicionales y alcanzar aproximadamente 16,1% sobre una base totalmente diluida.

La estructura que queda en pie

Luego de la operación ahora anunciada, Ganfeng quedó como operador de PPG, acompañado por un comité técnico y financiero conjunto que supervisará las decisiones relevantes, mientras que Lithium Argentina conserva el 33% de la joint venture y participa en la plataforma con sus activos de Pastos Grandes y Sal de la Puna.

Las compañías también son socias en Cauchari-Olaroz, en Jujuy en donde Lithium Argentina posee 44,8%, Ganfeng 46,7% y la estatal provincial JEMSE el 8,5%.