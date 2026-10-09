El exfutbolista impulsa una apuesta empresarial en Caballito con nuevos espacios deportivos, alianzas de marcas y formación en pádel

Durante años, el número 32 acompañó a Carlos Tevez en algunos de los estadios más importantes del mundo. Ahora, lejos de aquellos domingos de fútbol, ese dorsal vuelve a ocupar un lugar central en su vida, aunque desde otra actividad. Apache 32, el proyecto de pádel que creó junto con la marca española Bullpadel, prepara su desembarco en Caballito. Será su segunda sede, después de la apertura del primer complejo en Bella Vista, en marzo de 2026.

"Caballito, preparate. Apache 32 está llegando", anunció el exdelantero en un video publicado en las redes sociales del emprendimiento. La frase marca el inicio de una nueva etapa para el negocio, que llegará por primera vez a la Ciudad de Buenos Aires. Y es que la propuesta va más allá de abrir canchas: busca reunir la práctica deportiva, la formación de jugadores y la comercialización de productos bajo una identidad ligada a la trayectoria de Tevez.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2025, cuando el exfutbolista se asoció con Bullpadel para desarrollar clubes y academias orientados, entre otros públicos, a los jóvenes que quieren avanzar en el deporte. La iniciativa combina el entrenamiento con herramientas destinadas a acompañar el desarrollo de los jugadores dentro y fuera de la competencia.

Apache 32 abre su segunda sede en Caballito

La primera sede de Apache 32 funciona en Bella Vista, provincia de Buenos Aires, y cuenta con cinco canchas de pádel. El complejo está pensado tanto para quienes juegan por recreación como para aquellos que buscan mejorar su rendimiento mediante entrenamientos y actividades de formación.

La alianza con Bullpadel aporta el respaldo de una empresa española especializada en equipamiento para esta disciplina. La combinación de instalaciones deportivas y productos propios permite desarrollar distintas fuentes de ingresos y mantener la marca presente más allá de las horas que los clientes pasan en las canchas.

La compañía participó en la inauguración del primer establecimiento. Durante la presentación, Hernán Stambulsky, director de Marketing y Comunicaciones de Bullpadel, explicó el enfoque comercial del emprendimiento.

"Este lanzamiento sintetiza nuestra forma de entender el desarrollo del pádel: producto, identidad y experiencia en un mismo camino", señaló el directivo.

Con la próxima apertura en Caballito, Apache 32 sumará un punto de operación en la Ciudad de Buenos Aires. La expansión también permitirá acercar el proyecto a nuevos jugadores y consumidores, en un mercado donde la práctica del pádel convive con el entrenamiento recreativo, las clases y las competencias entre aficionados.

Por ahora, la segunda sede constituye el siguiente paso anunciado de una iniciativa que busca integrar los servicios deportivos con la venta de artículos relacionados con el juego. El alcance que pueda tener esa estrategia dependerá de la evolución comercial del proyecto y de su capacidad para sostener la actividad en sus instalaciones.

Cuánto cuestan las paletas Apache 32 de Bullpadel

La asociación entre Tevez y Bullpadel no se limita a los complejos deportivos. También incluye una línea de paletas que lleva la identidad de Apache 32 y que se comercializa en la Argentina.

Actualmente, el catálogo de Bullpadel Argentina ofrece dos modelos vinculados con el proyecto. El primero es el kit Apache Power 32, que incluye una paleta y una funda protectora. Su precio publicado es de $295.200.

La segunda opción es la Vertex 03 Apache, cuyo valor informado asciende a $499.000. La diferencia de precio entre ambos modelos forma parte de una oferta que permite elegir entre productos con distintas denominaciones y valores comerciales.

Además, la tienda oficial de Apache 32 reúne artículos identificados con las marcas Apache 32, TVZ y Bullpadel. El catálogo incluye:

Paletas de distintas gamas

Indumentaria deportiva

Calzado especializado

Accesorios y remeras con los nombres de las distintas líneas

Esta variedad amplía el negocio más allá del alquiler de canchas y las clases. Una persona puede acercarse al proyecto para jugar, comprar una paleta o buscar indumentaria vinculada con la marca, sin que esas actividades dependan necesariamente unas de otras.

La comercialización de equipamiento también conecta el emprendimiento con la trayectoria de Tevez. El número 32 funciona como un elemento reconocible de su carrera y ahora identifica productos destinados a un público que practica un deporte distinto del fútbol.

Las sociedades que se constituyeron antes del lanzamiento

Antes de que se anunciara formalmente la alianza entre Tevez y Bullpadel, se registraron movimientos societarios vinculados con la explotación comercial de instalaciones deportivas.

El 11 de junio de 2025 se constituyó World Padel SRL, integrada por Adrián Alberto Ruocco, histórico representante del exfutbolista, y Diego Daniel Tevez, hermano de Carlos. Según el aviso publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, Ruocco quedó con el 51% de las participaciones, mientras que Diego Tevez recibió el 49%.

Ese mismo día también se creó Global Padel SRL. En este caso, Diego Tevez posee el 51% y Luciano Osvaldo Romero, el 49%, de acuerdo con los avisos societarios publicados.

Los objetos sociales de ambas compañías contemplan:

La explotación y el alquiler de instalaciones para practicar pádel, tenis y squash

La enseñanza de esas disciplinas, vinculada con academias y espacios de entrenamiento

Servicios gastronómicos: cafeterías, bares, restaurantes, pizzerías, catering y delivery

La organización de eventos y el desarrollo de franquicias

La amplitud de esos objetos sociales muestra que las empresas fueron constituidas con la posibilidad de abarcar distintas áreas alrededor de los complejos deportivos. Sin embargo, la información publicada en los avisos no permite establecer por sí sola qué participación concreta tiene cada sociedad en la operación de Apache 32 ni cómo se distribuyen sus ingresos.

Apache 32 y TVZ, las marcas vinculadas con Tevez

Los movimientos comerciales también tuvieron su correlato en el registro de marcas. El Boletín de Marcas N.º 10858 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), publicado el 18 de junio de 2025, incluyó solicitudes relacionadas con la denominación Apache 32 Padel, presentadas por Carlos Tevez y Adrián Ruocco.

Durante ese año, ambos también aparecieron en solicitudes para registrar las marcas Apache y TVZ 32 en distintas categorías relacionadas con productos y actividades comerciales.

Este tipo de trámite permite identificar las denominaciones que sus titulares buscan proteger para comercializar bienes o prestar servicios. No obstante, la presentación de una solicitud no significa que el registro haya sido concedido de manera definitiva.

La historia comercial del número 32, además, no empezó con el pádel. Tiene un antecedente que se remonta a la etapa de Tevez en el fútbol inglés, cuando el delantero decidió trasladar parte de su identidad deportiva al mercado de la indumentaria.

En septiembre de 2011, mientras jugaba en el Manchester City, presentó Tevez 32, una marca de ropa masculina. El número remitía al dorsal que había utilizado durante sus pasos por Manchester United y Manchester City.

La primera colección incluía remeras, buzos, camperas y jeans, con una propuesta de indumentaria urbana. Tevez también participó en el desarrollo de las estampas, algunas inspiradas en imágenes de su trayectoria como futbolista.

En aquel momento, la confección y la distribución quedaron a cargo de Sismo Jeans. El plan comercial contemplaba comenzar por locales multimarca deportivos de la Ciudad de Buenos Aires y luego avanzar hacia el interior del país.

Más de una década después, el dorsal volvió a ocupar un lugar en sus emprendimientos. Esta vez, la identidad comercial está asociada con un deporte que tiene sus propios productos, espacios de entrenamiento y circuitos de competencia.

Fly Summer, la sociedad de Tevez para el negocio aerocomercial

Los emprendimientos deportivos representan solo una parte de las actividades comerciales en las que participó Tevez después de consolidar su carrera profesional. En septiembre de 2020, el exdelantero también intervino en la creación de una compañía vinculada con el transporte aéreo y el turismo.

La sociedad se constituyó originalmente bajo el nombre Avatars SA. Sin embargo, pocos días después pasó a llamarse Fly Summer SA, debido a la existencia de otra empresa con una denominación similar.

De acuerdo con el acta de constitución publicada en el Boletín Oficial, Tevez y el empresario Daniel Darío Mautone suscribieron 25.000 acciones cada uno, sobre un total de 50.000. De esa manera, ambos quedaron inicialmente con el 50% del capital social.

En la documentación societaria, Adriano Daniel Mautone fue designado presidente, mientras que Diego Daniel Tevez, hermano del exfutbolista, ocupó el cargo de director suplente.

El objeto social de Fly Summer contemplaba una variedad de actividades relacionadas con la aviación:

La explotación de vuelos de pasajeros y cargas dentro y fuera de la Argentina

Los servicios de courier y el trabajo aéreo

La actuación como agente de carga

La participación en negocios vinculados con hangares, aeródromos y mantenimiento aeronáutico

El turismo, la hotelería y la organización de viajes

Según la documentación societaria citada, Fly Summer continúa registrada como una sociedad activa y declara como actividad principal el transporte aéreo de pasajeros. De todos modos, esa inscripción no permite conocer por sí sola qué operaciones realiza actualmente ni cuál es su volumen de actividad.

La incursión muestra que los intereses comerciales de Tevez no se limitaron al deporte ni a los productos asociados con su imagen. La compañía fue constituida para operar en un sector que exige una estructura empresarial diferente de la que necesita un club de pádel.

La participación de Tevez en proyectos de energía eólica

Otra inversión del exfutbolista que tomó estado público estuvo relacionada con el sector de las energías renovables. En 2019, una investigación de la periodista Emilia Delfino publicada en Perfil informó que Tevez había sido accionista de Sideli SA, una de las sociedades que participaron en la adquisición de proyectos eólicos que pertenecían a la empresa española Isolux-Corsán.

Según la documentación societaria presentada ante la Inspección General de Justicia y citada en esa investigación, Tevez tenía el 10% de las acciones de Sideli.

La composición accionaria de la sociedad incluía a Usir Argentina SA, con el 66%; Sideco Americana, con el 15%; Helios Partners, con el 9%; y Tevez, con el 10% restante.

En octubre de 2016, Sideli y Sidsel alcanzaron un acuerdo con Isolux-Corsán para adquirir proyectos eólicos que la compañía española tenía en la Argentina, en el marco de su proceso de salida y desinversión en el país.

La operación quedó bajo análisis periodístico y judicial por las condiciones en las que se concretaron las adquisiciones y las posteriores transferencias de los activos. Parte de la información que trascendió sobre el financiamiento surgió de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos e incorporada a un expediente judicial.

A partir de esos registros, una investigación de Perfil reconstruyó transferencias que Tevez habría realizado al fideicomiso financiero utilizado para reunir los fondos de la operación.

Según esa documentación, el exfutbolista efectuó dos transferencias en noviembre de 2016. La primera, fechada el 2 de noviembre, fue de u$s11.999.000. La segunda se concretó dos días después y ascendió a u$s4.999.000.

En conjunto, los movimientos atribuidos a Tevez sumaron u$s16.998.000.

En 2018, la Justicia federal abrió una causa para determinar si existieron irregularidades o un eventual favorecimiento estatal en la compra y posterior venta de proyectos eólicos por parte de sociedades vinculadas con Sideco y la familia Macri.

El expediente quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso distintas medidas para reconstruir las condiciones de las operaciones y el recorrido del dinero involucrado.

Según la información disponible hasta septiembre de 2026, la investigación continuaba abierta y no había derivado en condenas ni en un cierre definitivo del expediente. La existencia de una causa judicial no significa, por sí sola, que se hayan acreditado delitos por parte de todas las personas mencionadas en las actuaciones.

Love Córdoba, la inversión inmobiliaria que quedó inconclusa

El sector inmobiliario también forma parte de los antecedentes empresariales de Tevez. El exfutbolista figura entre los inversores afectados por Love Córdoba, un desarrollo proyectado en la ciudad de Córdoba, en un predio ubicado en la zona de las avenidas Colón y Cárcano.

El emprendimiento, impulsado por Inverco Inversiones en Construcción SA, contemplaba torres residenciales, oficinas, espacios comerciales, un hotel y áreas públicas. La propuesta reunía distintos usos en un mismo predio, con la intención de combinar viviendas y servicios.

Sin embargo, el proyecto no llegó a completarse. Las demoras y los incumplimientos terminaron afectando a quienes habían invertido en el desarrollo.

Según informó La Capital, Tevez había adquirido tres departamentos y destinado alrededor de u$s1,5 millones a esa inversión. La interrupción de las obras dejó pendiente la entrega de las unidades y abrió una etapa de reclamos por parte de los compradores.

La situación derivó en la liquidación judicial del fideicomiso relacionado con Love Córdoba. En mayo de 2023, el Juzgado Civil y Comercial de 39.ª Nominación de Córdoba ordenó avanzar con el procedimiento y convocó a compradores y otros acreedores para que verificaran sus créditos.

La resolución abrió una instancia para determinar las obligaciones pendientes y los reclamos de quienes habían aportado fondos al emprendimiento. El caso muestra otra dimensión de las inversiones del exfutbolista: proyectos que pueden involucrar montos importantes, pero cuyo resultado depende de la ejecución de las obras, la situación financiera de las empresas y las decisiones judiciales que se adopten cuando aparecen incumplimientos.

Los negocios de Carlos Tevez más allá del fútbol

La apertura de Apache 32 en Caballito se suma a una trayectoria empresarial que incluye indumentaria, equipamiento deportivo, transporte aéreo, energías renovables y desarrollos inmobiliarios.

En esos sectores, Tevez se vinculó con distintos empresarios y sociedades, con objetivos y estructuras diferentes. Algunos emprendimientos estuvieron asociados directamente con su imagen, como la marca de ropa Tevez 32 y la actual línea Apache 32. Otros implicaron inversiones en actividades alejadas del deporte y atravesaron dificultades económicas o investigaciones judiciales.

El pádel representa ahora una nueva etapa. La asociación con Bullpadel reúne el nombre del exfutbolista, la venta de equipamiento y la apertura de complejos destinados a jugadores recreativos y personas que buscan entrenarse.

La llegada a Caballito ampliará la presencia de Apache 32 después de su debut en Bella Vista. El proyecto buscará consolidar un modelo que combina canchas, formación y productos, con una marca que recupera un número asociado con los años de Tevez en el fútbol profesional.

La evolución del negocio permitirá conocer hasta dónde puede extenderse esa propuesta en el mercado local. Por ahora, la segunda sede marca el próximo paso de un emprendimiento que lleva la identidad deportiva del exdelantero a una actividad comercial distinta de aquella que lo hizo conocido.