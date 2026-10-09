El RIGI reúne proyectos de minería, petróleo, gas e infraestructura en varias provincias, con planes para ampliar la producción y las exportaciones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra proyectos de minería, petróleo, gas e infraestructura que prevén inversiones por miles de millones de dólares en Argentina. El último balance consolidado localizado registra 23 iniciativas aprobadas por u$s49.766 millones al 9 de septiembre de 2026. Desde entonces, se sumaron las aprobaciones de MARA, en Catamarca, y Los Toldos II Este, en Neuquén, con inversiones previstas de u$s4.000 millones y u$s6.432 millones, respectivamente.

Si se agregan esos dos proyectos al balance anterior, el monto acumulado asciende a aproximadamente u$s60.198 millones. Se trata de una suma calculada a partir de las cifras publicadas para cada iniciativa, no de un nuevo total consolidado oficialmente actualizado. El número de proyectos aprobados también debe actualizarse a partir de la última base disponible.

La cartera incluye desarrollos mineros de cobre, oro, plata y litio, junto con obras para aumentar la producción de hidrocarburos, transportar petróleo y gas y ampliar la capacidad de exportación. Entre las inversiones de mayor monto figuran la iniciativa de licuefacción de gas natural de Southern Energy, el proyecto Vicuña, en San Juan, y Los Toldos II Este, impulsado por Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén.

Para ordenar las iniciativas, el siguiente ranking considera la inversión total prevista para cada proyecto aprobado. Este criterio permite comparar los planes de desarrollo sin confundir el presupuesto completo con la porción de activos que califica para los beneficios del régimen o con los desembolsos ya realizados.

Cuáles son los 10 proyectos más grandes aprobados por el RIGI

El ranking incorpora las aprobaciones identificadas hasta el 9 de octubre de 2026. Los montos corresponden a la inversión total informada para cada proyecto y están expresados en dólares estadounidenses.

Southern Energy, en Río Negro: u$s15.156 millones

Vicuña, en San Juan: u$s9.737 millones

Los Toldos II Este, en Neuquén: u$s6.432 millones

Rincón de Aranda, en Neuquén: u$s4.522 millones

MARA, en Catamarca: u$s4.000 millones

Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), en Río Negro: u$s2.900 millones

Proyecto Rincón, en Salta: u$s2.744 millones

Fértil Pampa, en Buenos Aires: u$s2.693 millones

Los Azules, en San Juan: u$s2.672 millones

Gasoducto dedicado para la exportación de gas natural, entre Neuquén y Río Negro: u$s1.300 millones

El listado no incluye El Pachón, de Glencore, porque su inversión estimada de u$s9.500 millones no debe computarse entre los proyectos aprobados sin una resolución que confirme su adhesión. Tampoco corresponde incorporar propuestas que continúan en evaluación, aunque sus montos previstos sean superiores a los de algunas iniciativas ya autorizadas.

Southern Energy prevé invertir u$s15.156 millones en GNL

El proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy ocupa el primer lugar del ranking por su inversión total prevista de u$s15.156 millones. La iniciativa contempla la instalación de unidades flotantes para transformar gas natural en gas natural licuado (GNL) y facilitar su exportación desde la costa de Río Negro.

Southern Energy está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. La adhesión al RIGI fue aprobada en abril de 2025.

El monto total del proyecto debe distinguirse de los u$s2.825 millones identificados como inversión en activos computables. A su vez, la inversión comprometida en esos activos durante los primeros dos años asciende a u$s459 millones, según el Monitor de Proyectos RIGI del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA.

Vicuña contempla u$s9.737 millones en San Juan

Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining mediante Vicuña Argentina, comprende los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. El plan incluye la extracción y producción de cobre, oro y plata, además de las instalaciones necesarias para desarrollar la operación minera.

El proyecto fue aprobado en 2026 y registra una inversión total prevista de u$s9.737 millones. De ese monto, u$s9.025 millones corresponden a activos computables dentro del régimen.

La iniciativa requiere obras para el procesamiento del mineral, el abastecimiento de agua, la infraestructura eléctrica y los caminos de acceso. Su ejecución está organizada por etapas, por lo que la inversión total prevista no equivale al capital desembolsado en el momento de la aprobación.

Los Toldos II Este suma u$s6.432 millones en Neuquén

El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al RIGI del proyecto UT RIGI Los Toldos, destinado al desarrollo integral del área Los Toldos II Este, en Neuquén. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre de 2026.

La iniciativa, presentada por una unión transitoria integrada por Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, contempla una inversión de u$s6.432 millones. El plan prevé la perforación de 380 pozos horizontales y la construcción de instalaciones para el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

La inversión se divide en tres etapas: u$s1.635 millones, u$s1.268 millones y u$s3.529 millones. La última se extenderá desde julio de 2029 hasta 2054. Por eso, el monto total incluye desembolsos previstos para un período prolongado y no representa una inversión inmediata.

Rincón de Aranda prevé u$s4.522 millones

Pampa Energía impulsa Rincón de Aranda, un desarrollo de petróleo y gas situado en Neuquén, dentro de la formación Vaca Muerta. El proyecto contempla la explotación de nuevos pozos y la construcción de infraestructura para procesar, almacenar y transportar hidrocarburos.

La inversión total informada asciende a u$s4.522 millones. De esa suma, u$s4.521 millones corresponden a activos computables, mientras que u$s1.099 millones están comprometidos para los primeros dos años en esa categoría.

La iniciativa fue aprobada en julio de 2026 y forma parte de los planes para ampliar la producción de hidrocarburos no convencionales.

MARA obtuvo la aprobación con u$s4.000 millones

Glencore anunció el 2 de octubre de 2026 la aprobación de MARA dentro del RIGI, con una inversión prevista de aproximadamente u$s4.000 millones. El proyecto se encuentra en Catamarca y contempla el desarrollo del yacimiento Agua Rica, junto con la utilización de infraestructura vinculada con Bajo la Alumbrera.

La iniciativa está orientada a la producción de cobre, oro, plata y molibdeno. La integración con las instalaciones existentes de Alumbrera forma parte del esquema de desarrollo anunciado por la compañía.

La aprobación de MARA modifica la situación que presentaban relevamientos anteriores, en los que la iniciativa figuraba entre los proyectos en evaluación. Para el ranking actualizado, corresponde incluirla entre los proyectos aprobados.

VMOS contempla u$s2.900 millones

Vaca Muerta Oleoducto Sur, conocido como VMOS, es un proyecto de infraestructura destinado a ampliar la capacidad de transporte y almacenamiento de petróleo producido en Vaca Muerta y facilitar su exportación desde Río Negro.

El proyecto registra una inversión total prevista de u$s2.900 millones. Dentro de ese monto, u$s2.486 millones corresponden a activos computables bajo el RIGI.

La iniciativa reúne a varias compañías del sector, entre ellas YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell. Su desarrollo está vinculado con la necesidad de ampliar la infraestructura de evacuación de crudo a medida que aumenta la producción.

Proyecto Rincón, de Rio Tinto, prevé u$s2.744 millones

El proyecto Rincón, de Rio Tinto, se encuentra en Salta y está orientado a la extracción de litio. Su plan contempla tecnología de extracción directa y procesos de tratamiento de salmuera para obtener el mineral.

La inversión total prevista asciende a u$s2.744 millones, de los cuales u$s2.299 millones corresponden a activos computables. El proyecto fue aprobado en mayo de 2025.

Esta iniciativa debe diferenciarse de otros desarrollos de litio de la compañía y de las ampliaciones de operaciones existentes. Para el ranking, se considera la ficha específica de Rincón incluida en el registro de proyectos aprobados.

Fértil Pampa prevé u$s2.693 millones en Buenos Aires

Fértil Pampa, de Pampa Energía, contempla la construcción de dos plantas de producción de urea y una planta de amoníaco en el área portuaria de Ingeniero White, en Bahía Blanca.

El proyecto obtuvo la aprobación del RIGI en septiembre de 2026 y registra una inversión prevista de u$s2.693 millones. El plan contempla utilizar gas natural como insumo principal para producir fertilizantes.

La iniciativa amplía la presencia de proyectos industriales dentro del régimen, cuya cartera también incluye infraestructura energética, minería y desarrollos vinculados con la exportación de hidrocarburos.

Los Azules suma u$s2.672 millones en San Juan

Los Azules, impulsado por McEwen Copper mediante Andes Corporación Minera, es un proyecto de cobre ubicado en San Juan. La iniciativa contempla el desarrollo del yacimiento y las instalaciones necesarias para su explotación.

La inversión total prevista asciende a u$s2.672 millones. De ese monto, u$s2.354 millones corresponden a activos computables dentro del régimen.

El proyecto fue aprobado en septiembre de 2025. Su inclusión en el ranking responde al monto total informado en el registro de proyectos aprobados, no a la inversión ya ejecutada.

El gasoducto de exportación prevé u$s1.300 millones

El gasoducto dedicado para la exportación de gas natural, a cargo de San Matías Pipeline, contempla una inversión total de u$s1.300 millones. El proyecto se extiende entre Neuquén y Río Negro y está orientado a transportar gas para su exportación.

La iniciativa obtuvo la aprobación del RIGI en 2026. El registro identifica u$s955 millones como inversión en activos computables, cifra que también corresponde al compromiso de inversión computable previsto para los primeros dos años.

Este proyecto forma parte de la infraestructura necesaria para vincular la producción de gas con las instalaciones de exportación. Su monto debe analizarse de manera independiente del proyecto de licuefacción de Southern Energy, ya que ambos cumplen funciones diferentes dentro de la cadena exportadora.

Qué provincias concentran los proyectos del RIGI

San Juan reúne proyectos mineros de cobre como Vicuña y Los Azules. Catamarca participa con MARA, mientras que Salta concentra el proyecto de litio Rincón. Neuquén, por su parte, reúne iniciativas vinculadas con la producción de hidrocarburos, entre ellas Rincón de Aranda y Los Toldos II Este.

Río Negro aparece en los proyectos de licuefacción de gas y transporte de petróleo. Buenos Aires también participa mediante Fértil Pampa, que prevé desarrollar instalaciones para producir fertilizantes en Bahía Blanca.

La distribución de las inversiones muestra que el régimen no se limita a un único sector. Aunque la minería y los hidrocarburos concentran varios de los proyectos de mayor monto, también hay iniciativas industriales y de infraestructura.

Cuánto dinero ingresó efectivamente por el RIGI

Los montos del ranking corresponden a inversiones totales previstas o informadas por las empresas y aprobadas dentro del régimen. No representan dinero que ya haya ingresado íntegramente al país.

Para medir la ejecución es necesario consultar los desembolsos realizados, las importaciones asociadas a los proyectos y los registros de inversión efectivamente concretada. También debe diferenciarse la inversión total del monto de activos computables, que es la porción que reúne las condiciones establecidas por el RIGI.

El seguimiento del programa requiere actualizar la cantidad de proyectos aprobados, sus inversiones declaradas y los desembolsos efectivamente realizados. Con la incorporación de MARA y Los Toldos II Este, la cartera suma dos iniciativas que modifican tanto el volumen estimado de inversión como la posición de los proyectos de minería e hidrocarburos en el ranking.