Cuánto hay que invertir en franquicia de depilación láser Definit y plazos de recupero

Tras adquirir la parte de Espaçolaser, la firma prevé sumar 65 clínicas y aumentar su cobertura en ciudades fuera de Buenos Aires

La firma busca capitalizar el potencial del láser frente a métodos tradicionales de depilación.

Tras recuperar el control total, la empresa prioriza el crecimiento local sobre la expansión regional.

Definit invertirá u$s 5 millones para abrir 35 locales y duplicar su red en Argentina en tres años.

Definit prepara una inversión de u$s5 millones para abrir 35 nuevos locales en la Argentina durante los próximos tres años.

El plan llevará a la compañía a más que duplicar su presencia en el país. Actualmente, cuenta con 30 sucursales, de las cuales 20 son propias y 10 funcionan como franquicias. Con las nuevas aperturas, la intención es alcanzar los 65 establecimientos.

En diciembre de 2025, los fundadores compraron la participación que tenía la brasileña Espaçolaser y se quedaron con el 100% de Definit, luego de casi ocho años como socios.

Tras la operación, Ferres y De Estrada recuperaron el control total de la empresa y comenzaron a trabajar en una nueva etapa de crecimiento, con mayor presencia fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Salta, Neuquén y Resistencia en la mira de Definit para los próximos locales

Salta, Neuquén y Resistencia están entre las ciudades donde Definit analiza abrir sus próximas clínicas. También estudia nuevas ubicaciones en Córdoba, donde ya opera, y tiene previsto instalarse en TOM, el shopping de Tortuguitas, en Pilar.

La búsqueda se concentra en shoppings y zonas comerciales de alto tránsito, con establecimientos propios y franquicias. Estas últimas comenzaron a desarrollarse con mayor fuerza durante los últimos años y hoy representan un tercio de la red.

Definit prepara una inversión de u$s5 millones para abrir 35 nuevos locales en la Argentina durante

La empresa también evaluó ingresar a Uruguay y Paraguay, aunque decidió postergar esos proyectos mientras avanza con las aperturas en la Argentina.

"Hoy en la Argentina todavía tengo muchísimo potencial de crecimiento como para ir a explorar otros países", explicó Ferres a iProfesional.

El empresario sostiene que todavía existe margen para que la depilación láser gane participación frente a otros métodos. A diferencia de Brasil, España o Estados Unidos, donde el tratamiento está más extendido, en la Argentina una parte de los consumidores continúa utilizando alternativas tradicionales.

"La llegada del láser se demoró mucho por las sucesivas crisis y por los riesgos de inversión que tuvo el país. Todavía hay gente de un nivel socioeconómico alto que sigue haciéndose cera o pasándose la afeitadora en su casa", señaló.

Según Ferres, el menor desarrollo del tratamiento en el mercado argentino es uno de los motivos por los que la empresa decidió concentrar sus próximas inversiones en el país y postergar la expansión internacional.

Cuánto se necesita para abrir una franquicia de Definit

Una franquicia requiere alrededor de u$s200.000, entre el canon de ingreso, el acondicionamiento del establecimiento y la compra de los equipos utilizados para los tratamientos.

Abrir una franquicia requiere alrededor de 200.000 dólares

De ese monto, unos u$s 30.000 corresponden al canon inicial, mientras que cada máquina láser cuesta entre u$s 90.000 y u$s 100.000. El franquiciado paga, además, regalías equivalentes al 7% de las ventas.

La inversión puede recuperarse, según los cálculos de la empresa, en un plazo de entre 24 y 26 meses.

Las clínicas ocupan aproximadamente 55 metros cuadrados, tienen hasta dos equipos y emplean a unas cinco personas. Por cada sucursal pasan alrededor de 50 clientes diarios y el ticket promedio informado por la compañía es de $350.000.

"El funcionamiento permite una rotación alta porque buena parte de los tratamientos demora de 10 a 15 minutos", explicó Ferres.

Los primeros pasos de Definit en el mercado argentino

Definit nació en 2018 de la mano de Rodrigo Ferres y Nicolás De Estrada. Antes de crear la empresa, Ferres había trabajado durante más de 15 años en la industria de equipamiento médico y estético y estaba a cargo de América latina en Candela, fabricante de equipos láser.

El puesto lo llevaba a recorrer distintos países y mantener contacto con clínicas que utilizaban esa tecnología. Durante esos años comenzó a observar las diferencias en el desarrollo de la depilación láser en el exterior y en la Argentina.

"Mis amigas me preguntaban dónde podían hacerse depilación y yo no tenía muchos lugares para recomendarles", recordó Ferres.

A partir de esa experiencia, convocó a De Estrada y comenzaron a trabajar en la creación de una cadena especializada.

Espaçolaser, uno de los principales clientes de Candela en Brasil, apareció poco después como posible socio. La compañía brasileña ya tenía una red de clínicas en funcionamiento y experiencia en la operación de este tipo de establecimientos.

El vínculo comenzó a través de un inversor que participaba en la empresa y también tenía negocios en la Argentina. Después de una primera reunión en Buenos Aires, Ferres viajó a Brasil para encontrarse con sus directivos.

A comienzos de 2018 acordaron desarrollar Definit con una inversión inicial prevista de u$s 2,5 millones. Tras la inauguración de Santa Fe y Callao, llegaron las sucursales de Belgrano y Nordelta.

Las dificultades económicas de 2018 y 2019 alteraron el cronograma original. Cuando el negocio comenzaba a recuperarse, las restricciones por el Covid-19 volvieron a interrumpir las aperturas.

En octubre de 2020, la brasileña formalizó la adquisición de la participación mayoritaria, cuando la red contaba con seis establecimientos. Los fundadores conservaron el 49% y siguieron a cargo de la gestión.

Para comienzos de 2022, Definit ya tenía 13 sucursales. Con la recuperación de la actividad, comenzó a instalarse en shoppings como Alcorta, Dot, Unicenter y Palmas del Pilar, al tiempo que incorporó nuevos franquiciados.

Cómo fue la salida de Espaçolaser del negocio

La sociedad con Espaçolaser se mantuvo hasta 2025. Durante el segundo semestre de ese año, Ferres y De Estrada comenzaron a negociar la compra de la participación que estaba en manos de la compañía brasileña.

"Después de siete años de trabajo en conjunto fue una decisión mutua por diferentes razones. Llegamos a un acuerdo consensuado de adquisición", señaló Ferres.

La operación se cerró en diciembre de 2025. Los socios argentinos compraron el 51% que estaba en manos de Espaçolaser y recuperaron el control total de Definit.