Obtuvo una autorización oficial para operar en el sector y para ampliar su presencia mediante un distribuidor exclusivo vinculado con Volkswagen.

La fabricante brasileña de colectivos Mascarello Carrocerias e Ônibus consiguió una autorización del gobierno nacional para avanzar con su operación en el mercado local.

La compañía fue habilitada para fabricar y modificar carrocerías y chasis destinados al transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, un paso regulatorio que profundiza el desembarco comercial que había iniciado en el país.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 480/2026 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), publicada el jueves 8 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación.

En ese documento, el organismo inscribió a Mascarello en el Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres (RNFCYT) y además se muestra cómo Mascarello realizó el trámite por intermedio de Buswagen S.A.

Se trata de una empresa local que actúa como su distribuidor exclusivo y que ya participa del mercado de vehículos pesados como concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen.

El vínculo entre ambas compañías quedó documentado ante el organismo mediante un contrato de distribución exclusiva, en tanto la resolución oficial permite establecer quién representa comercialmente a Mascarello en el país y qué actividades técnicas quedó habilitada a desarrollar la fabricante brasileña.

De todos modos, la CNRT advierte que su autorización se limita a las competencias del organismo y que Mascarello deberá obtener las restantes certificaciones y permisos necesarios para importar, comercializar y poner unidades en circulación.

Un avance regulatorio para crecer

El trámite que terminó con la autorización oficial comenzó durante 2025, bajo el expediente EX-2025-131043278-APN-SNTYCV#CNRT.

Ese año, Mascarello solicitó, por intermedio de Buswagen, su incorporación al Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres para desarrollar actividades vinculadas con la fabricación e importación de carrocerías de su producción.

La Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor de la CNRT analizó la documentación presentada y concluyó que la empresa cumplía las exigencias previstas en las resoluciones 395/1989 y 49/1993.

El organismo también verificó los requisitos de factibilidad técnica correspondientes a la fabricante brasileña.

Con esos antecedentes, la CNRT resolvió inscribir a Mascarello en el registro nacional y habilitarla para realizar tres actividades específicas: fabricación de carrocerías, modificación de carrocerías y modificación de chasis para vehículos destinados al transporte de pasajeros bajo jurisdicción nacional.

La resolución fue firmada por Maximiliano Patti, director ejecutivo de la CNRT, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial del 8 de octubre.

Las exigencias para comenzar a operar

El artículo 4 de la disposición establece expresamente que la autorización se concede únicamente dentro de las competencias de la CNRT y sin perjuicio de las certificaciones, permisos y trámites exigidos por otros organismos nacionales, provinciales o municipales.

Esto significa que la inscripción en el registro técnico y las autorizaciones necesarias para importar, comercializar y poner vehículos en circulación constituyen instancias administrativas diferentes.

La disposición incorpora una condición específica para mantener vigente la habilitación a partir del artículo 5 que establece que el incumplimiento de las obligaciones técnicas previstas en el artículo 3 implicará, "sin más trámite", la revocación de la inscripción concedida a Mascarello.

Fabricante brasileña con presencia internacional

En el caso de Mascarello, nació el 30 de mayo de 2003 en Cascavel, estado brasileño de Paraná, a partir de una iniciativa empresarial vinculada con Comil Silos e Secadores y Mascor Imóveis.

La compañía se convirtió en la primera fabricante de carrocerías para colectivos de Paraná y desarrolló una actividad industrial especializada en vehículos destinados al transporte de pasajeros.

Su producción comprende carrocerías para ómnibus de larga distancia, transporte urbano, servicios contratados y vehículos de menor capacidad.

La fabricante informa que opera en 23 países y cuenta con más de dos décadas de trayectoria industrial.

En una comunicación institucional publicada en junio de 2022, cuando cumplió 19 años, Mascarello informó que había superado las 30.000 carrocerías exportadas a distintos mercados.

La compañía también informa que su presencia en Argentina comenzó 2025 y que su estrategia actual se basa en apostar por distintos segmentos del transporte.

La compañía presenta los modelos Gran Micro S3, Gran Via, Roma R6, Roma R4 y Roma M4, destinados a diferentes modalidades del transporte de pasajeros.

El Gran Via está orientado principalmente al transporte urbano y cuenta con alternativas para distintos tipos de chasis, mientras que la familia Roma comprende vehículos destinados a servicios interurbanos, de carretera y turismo, mientras que el Gran Micro S3 se ubica dentro de la oferta de unidades de menor capacidad.

El Roma R6, por ejemplo, está diseñado para transporte de larga distancia y turismo y admite configuraciones de hasta 63 pasajeros y longitudes de entre 12 y 15 metros.

El Gran Via, por su parte, contempla versiones destinadas al transporte urbano, con diferentes configuraciones de motor y carrocería.

Una alianza para ampliar el negocio

En el caso de Buswagen, aporta a la operación una estructura comercial que ya funciona dentro del negocio argentino de vehículos pesados.

La empresa se presenta como concesionario oficial de Volkswagen Camiones y Buses y desarrolla actividades de venta, mantenimiento, repuestos y servicios de posventa.

Dentro de su oferta aparecen las familias de camiones Delivery, Constellation y Meteor, además de productos destinados al transporte de pasajeros de la línea Volksbus.

Buswagen declara además una trayectoria superior a 10 años en el mercado argentino y ofrece asistencia técnica mediante talleres móviles, además de servicios de mantenimiento y comercialización de repuestos.

En el caso del acuerdo con Mascarello, le suma una nueva representación comercial vinculada con las carrocerías para colectivos urbanos, interurbanos, de larga distancia y vehículos de menor capacidad.

De todos modos, la relación comercial de Buswagen con Volkswagen no permite afirmar que los productos de la empresa brasileña serán montados exclusivamente sobre plataformas de esa marca.