El grupo asiático fortalece el capital de una operación industrial integrada a la cadena automotriz argentina y con negocios de exportación

El grupo japonés JTEKT decidió reforzar su operación en la Argentina mediante una inyección de u$s6,48 millones a su filial local, que posee una fábrica de autopartes en la localidad bonaerense de Escobar.

En el establecimiento produce columnas y mecanismos de dirección y componentes de aluminio mecanizados, tiene entre sus clientes a Toyota Argentina y Nissan Argentina y también abastece mercados externos.

El movimiento se realizará mediante un aumento de capital de JTEKT Automotive Argentina S.A. por $9.529,9 millones a partir del cual, el capital de la compañía pasará de $327,45 millones a $9.857,35 millones, unas 30 veces el nivel anterior, según la documentación societaria publicada en el Boletín Oficial.

Los fondos corresponden a aportes de JTEKT Corporation y JTEKT Brasil Automotiva Ltda., los accionistas que suscribieron el aumento en proporción a sus participaciones.

La decisión original fue adoptada en una asamblea extraordinaria del 30 de diciembre de 2025 y rectificada el 19 de junio pasado en donde se informa la capitalización pero no se asigna los recursos a una ampliación fabril, incorporación de maquinaria o aumento de capacidad, por lo que el destino específico del aporte permanece sin información pública.

El aumento aprobado asciende exactamente a $9.529.892.024 y lleva el capital social a $9.857.345.290, desde los $327.453.266 anteriores.

El acto societario estableció además que las nuevas acciones fueran suscriptas por los accionistas en proporción a sus tenencias.

Los aportes equivalentes a u$s6,48 millones cuentan con plazo de integración hasta el 30 de diciembre, la fecha fijada para completar el movimiento que multiplica el capital de la fabricante argentina de autopartes.

En cuanto a la participación de JTEKT Brasil Automotiva en la capitalización de la filial argentina muestra además la integración de la fábrica local dentro de la estructura sudamericana del grupo.

De hecho, AFAC identifica a la compañía brasileña como uno de los clientes de la planta de Escobar y registra a Brasil entre sus mercados externos.

Qué fabrica JTEKT en su planta de Escobar

La fábrica, que funciona en avenida de los Inmigrantes 1301 de Escobar, forma parte de la red internacional de establecimientos que JTEKT dedica a la fabricación y venta de componentes automotrices.

Opera en un mercado que la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) lo separa en tres líneas dentro de la producción local como son columnas de dirección, mecanismos de dirección y componentes de aluminio mecanizados.

La misma entidad empresarial ubica entre los clientes de JTEKT Automotive Argentina a Toyota Argentina, Nissan Argentina y JTEKT Brasil, mientras que los mercados externos declarados son Brasil, Francia y México.

La historia de JTEKT en la Argentina desde hace tres décadas

En el caso de la operación argentina comenzó en 1997 cuando fue constituida la sociedad que actualmente funciona como JTEKT Automotive Argentina.

Su historia posterior quedó atravesada por una transformación de la propia casa matriz a partir de una mega operación ocurrida en el 2006 en Japón mediante la cual se fusionaron Koyo Seiko Co. y Toyoda Machine Works Ltd., operación de la que surgió JTEKT Corporation.

En el caso de Koyo, había desarrollado sus actividades alrededor de los rodamientos y sistemas de dirección, mientras Toyoda Machine Works tenía negocios vinculados con máquinas-herramienta y componentes utilizados por la industria automotriz.

La combinación dio origen a un grupo que actualmente participa en sistemas de dirección, componentes para transmisiones, rodamientos, máquinas-herramienta y dispositivos de control electrónico, entre otros negocios.

La filial argentina quedó integrada a esa estructura internacional y mantuvo en Escobar una producción orientada al negocio automotor.

Ventas y estructura internacional de JTEKT Corporation

La dimensión de la compañía que controla la operación argentina permite poner en escala el movimiento.

JTEKT tiene su sede en Kariya, prefectura de Aichi, Japón, y desarrolla negocios vinculados con sistemas de dirección, componentes para transmisiones, rodamientos, máquinas-herramienta y otros productos industriales.

En el ejercicio cerrado el 31 de marzo pasado, el grupo registró ventas consolidadas por 1,925 billones de yenes o u$s12.184 millones, y tenía 43.233 empleados a nivel consolidado, según la información corporativa de la propia compañía.

JTEKT cerró ese ejercicio con un beneficio operativo del negocio de 75.679 millones de yenes o u$s479 millones, mientras sus activos consolidados alcanzaron 1,578 billones de yenes o u$s9.987 millones.

Esas cifras aportan respaldo concreto a la dimensión internacional del grupo detrás de la fábrica de Escobar que representa una de las plantas que la compañía identifica dentro de su red global de producción de componentes automotrices.