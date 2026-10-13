El grupo local Addnice asumió la representación exclusiva de la histórica marca estadounidense y amplía su negocio de calzado deportivo

La histórica marca estadounidense de zapatillas Pony vuelve a la Argentina de la mano de Grupo Addnice, la empresa nacional que fabrica y comercializa calzado Head en el país y que ahora amplía su negocio mediante la representación y distribución exclusiva de otra etiqueta deportiva internacional.

El acuerdo comenzará a implementarse durante este mes de octubre y contempla que Pony se comercialice exclusivamente a través del canal deportivo, el mismo esquema de distribución que Addnice utiliza para otras representaciones.

La operación incorpora una marca que tuvo una fuerte presencia en el mercado argentino durante las décadas de 1970 y 1980 y que actualmente pertenece al grupo estadounidense Iconix International.

El regreso estará a cargo de una compañía que combina fabricación y comercialización de calzado con la representación de marcas internacionales.

Addnice comenzó sus actividades concentrada en zapatillas infantiles, y posteriormente amplió su negocio hacia otros segmentos del mercado deportivo.

Ese perfil abre una de las principales incógnitas de la operación sobre si las zapatillas Pony que comenzarán a venderse en la Argentina serán fabricadas localmente, importadas o si la empresa utilizará un esquema que combine ambas alternativas.

El anuncio confirma la representación y distribución exclusiva, pero todavía no establece el origen de los productos ni informa el monto económico y la duración del contrato, los modelos que integrarán la primera colección, los precios ni la cantidad de puntos de venta que participarán inicialmente.

Una nueva marca para ampliar el negocio

Grupo Addnice se fundó en 2012 con el desarrollo y fabricación de calzado infantil y con el transcurso de los años incorporó productos para hombres y mujeres, amplió sus líneas comerciales y avanzó en la representación de marcas internacionales.

Una de ellas es Head, la histórica marca deportiva internacional con presencia en disciplinas como tenis y deportes de invierno de la cual Grupo Addnice se presenta como licenciatario oficial de calzado e indumentaria deportiva en la Argentina.

Se trata de una actividad que desarrolla junto con la fabricación y comercialización de productos identificados con su propia marca con la que llega a las principales cadenas deportivas del país, una estructura comercial que ahora utilizará para incorporar Pony.

El nuevo acuerdo amplía el negocio de representaciones internacionales, aunque mediante un esquema en el que Addnice obtiene los derechos de distribución local mientras la propiedad de la marca permanece bajo la administración de Iconix International.

Para la empresa argentina, uno de los principales atractivos comerciales de Pony es el reconocimiento que conserva entre los consumidores locales, especialmente por su presencia histórica en el mercado.

Al respecto, desde el grupo calificaron como una "buena oportunidad en Pony", teniendo en cuenta que se trata de "una marca con historia en la Argentina y con la que creemos que podemos construir un negocio sólido en el canal deportivo".

Si bien la estrategia establece que Pony se comercializará exclusivamente mediante establecimientos especializados en artículos deportivos, por el momento, la compañía no identificó públicamente qué cadenas participarán del lanzamiento ni el alcance territorial de la primera etapa.

De zapatillas infantiles a fábrica propia

El recorrido de Addnice permite dimensionar el perfil empresarial del nuevo representante de Pony si se recuerda que en sus inicios su objeto societario comprendía actividades de fabricación, comercialización, importación y exportación de calzado y productos vinculados con esa industria.

También contemplaba operaciones relacionadas con materias primas, accesorios y otros componentes utilizados en la producción.

El crecimiento comercial estuvo acompañado por el desarrollo de una estructura productiva en la provincia de Buenos Aires al punto que en julio de 2021, el gobierno nacional informó que Addnice y HEAD Shoes Argentina operaban en una planta ubicada en Lamadrid al 370, en Tigre, donde la empresa llevaba entonces cinco años de actividad.

La instalación estaba dedicada a la producción de calzado urbano y deportivo y constituía una de las principales bases industriales de la compañía.

Dos años después, una comunicación de la Municipalidad de Tigre permitió conocer que la fábrica de Grupo Addnice tenía aproximadamente 6.000 metros cuadrados y empleaba a más de 300 trabajadores.

La incógnita detrás de las nuevas zapatillas

A partir de la existencia de esa estructura industrial convierte el origen de las nuevas Pony en una cuestión central del acuerdo si se tiene en cuenta que Addnice es fabricante y, al mismo tiempo, desarrolla actividades de representación y comercialización de marcas internacionales.

Esa combinación le permite operar en diferentes segmentos del negocio, desde la producción hasta la distribución, aunque el anuncio únicamente establece que asumirá la representación y distribución exclusiva de Pony.

La comunicación no informa si las zapatillas serán producidas en Tigre, fabricadas en otro establecimiento argentino o importadas desde el exterior.

Se trata de una diferencia relevante para el sector del calzado deportivo que combina producción nacional, fabricación bajo licencia y abastecimiento mediante importaciones, con esquemas que varían según la marca y los acuerdos comerciales.

La empresa tampoco precisó si la primera colección estará integrada por modelos históricos de Pony, nuevos diseños o productos desarrollados específicamente para el mercado argentino.

Una historia con diferentes etapas

La marca Pony nació en Manhattan, Nueva York, en 1972 y su nombre proviene de la expresión inglesa Product of New York.

Durante las décadas siguientes desarrolló una identidad vinculada con el deporte y la cultura urbana y ganó presencia internacional mediante productos asociados con disciplinas como básquetbol, fútbol, tenis y boxeo, además de expandirse hacia el segmento de calzado de uso cotidiano.

En la Argentina alcanzó reconocimiento especialmente durante las décadas de 1970 y 1980 pero tuvo diferentes etapas comerciales posteriores y existen antecedentes de su vinculación con la fabricación de calzado en el país.

Entre las empresas que participaron de la industria local aparece Coopershoes, una compañía brasileña que operó una planta en Las Flores, provincia de Buenos Aires, y desarrolló actividades de fabricación para marcas de calzado.

El grupo internacional detrás de la marca

La propiedad internacional de Pony también atravesó diferentes modificaciones durante las últimas décadas.

En febrero de 2015, Iconix adquirió sus derechos para Estados Unidos, Canadá y México mediante una operación que involucró u$s37 millones y que le dio una participación del 75% en la sociedad creada para administrar esos derechos.

El proceso de expansión continuó durante los años siguientes y en mayo de 2022, Iconix completó la adquisición de los derechos internacionales de Pony, con excepción de China y Taiwán, mediante una operación con Symphony Holdings, una compañía con sede en Hong Kong.

La transacción permitió ampliar el control territorial de Iconix y desarrollar una estrategia internacional basada en acuerdos de licencias con operadores especializados en distintos mercados.

La empresa estadounidense administra un portafolio de marcas deportivas y de estilo de vida mediante contratos con compañías que se encargan de fabricar, distribuir o comercializar sus productos.

En diciembre de 2022, Iconix anunció un acuerdo con Genesco para la comercialización exclusiva de calzado Pony en Estados Unidos y Canadá, acompañado por el relanzamiento de modelos históricos de la marca.

En mayo pasado Iconix anunció una colaboración con la cadena británica River Island, destinada a comercializar una colección vinculada con la identidad histórica de la marca.