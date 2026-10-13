Nueva aerolínea en Sudamérica incluye un destino argentino en su primera etapa

El sector aerocomercial del continente sumará en los próximos meses una nuevo jugador: Cruzair se encuentra avanzando en el proceso para volar en 2027

El mapa aerocomercial de América del Sur sumará un nuevo operador en los primeros meses del año próximo. La nueva compañía aérea boliviana Cruzair, impulsada por el empresario Humberto Roca —de vasta trayectoria en la industria tras su paso por la extinta Aerosur—, se encuentra atravesando el proceso de certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia y prevé iniciar operaciones entre febrero y abril de 2027, según el ritmo de entrega de sus aeronaves.

Con base de operaciones en el aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, la línea aérea definió su red inicial de rutas interregionales e internacionales, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires dentro de su primera fase de conectividad junto a destinos como Cochabamba, La Paz, São Paulo, Asunción e Iquique. En etapas posteriores, la empresa planea sumar vuelos de cabotaje e incursionar en rutas de larga distancia hacia Miami y Madrid, enfocadas en la comunidad boliviana en el exterior.

Nueva aerolínea Cruzair en Bolivia: flota, inversión inicial y modelo de negocio con cuatro tarifas

La flota de Cruzair comenzará operando con tres aeronaves Airbus A320 de 170 asientos bajo modalidad de leasing, con la proyección de alcanzar siete aviones a finales de 2027 (incluyendo una unidad carguera para la ruta a Miami). El proyecto demanda una inversión de 15 millones de dólares, destinada a garantías de alquiler de aeronaves, stock de repuestos, capital operativo y la capacitación de su personal técnico: unos 30 pilotos y copilotos y 30 tripulantes de cabina.

Una de las particularidades del servicio radica en su esquema tarifario, el cual segmentará la misma cabina en cuatro niveles de precios adaptados a diferentes perfiles de viajeros:

Categoría Ejecutiva/Tope: Incluye tres maletas despachadas, dos equipajes de mano, catering diferenciado y acceso a salas VIP.

Categoría Intermedia Alta: Incluye dos maletas despachadas, dos equipajes de mano y servicio de catering a bordo.

Categoría Estándar: Incluye una maleta en bodega, un equipaje de mano y servicio de catering.

Categoría Económica/Low Cost: Ubicada en el sector posterior de la cabina, permite únicamente un bolso de mano o mochila bajo el asiento, costando cerca de la mitad del pasaje habitual.

Neosur: el proyecto para un hub regional hacia 2028-2029

Además de Cruzair, la estructura empresarial liderada por Roca proyecta una segunda aerolínea denominada Neosur, pensada para posicionar al aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) como un centro de conexiones (hub) regional. Esta segunda compañía iniciaría operaciones entre 2028 y 2029 con una flota inicial de diez aviones Airbus A220-300 orientados a un segmento corporativo de mayor valor tarifario y vuelos intercontinentales a Europa en aeronaves de mayor porte.

Respecto al panorama del mercado sudamericano y local, Roca sostuvo que la sostenibilidad de un hub requiere seguridad jurídica e incentivos antes que subsidios, ejemplificando el rol de empresas como Copa en Panamá o LATAM en Lima y São Paulo para transformar la conectividad aérea de la región.