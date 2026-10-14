Karin Cohen deja la TV en segundo plano y arma un nuevo negocio

La periodista y locutora amplió su actividad profesional hacia el bienestar y creó un proyecto de viajes sonoros con cuencos de cuarzo y tibetanos

Durante más de tres décadas, Karin Cohen construyó una carrera vinculada con la televisión, la radio y la comunicación. Sin embargo, en los últimos años, su actividad profesional se expandió a otros horizontes.

Si bien continúa frente a las cámaras, la periodista incorporó una nueva faceta ligada al bienestar, la comunicación emocional y los viajes sonoros. En esta línea, comenzó a organizar experiencias presenciales en las que utiliza su voz y distintos instrumentos, entre ellos cuencos de cuarzo y tibetanos.

En su página web personal presenta esta actividad como parte de su trabajo como coach ontológica y como una forma de acompañar a otras personas en procesos de conexión y relajación.

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Cohen se formó como locutora en el ISER y como licenciada en Comunicación Social en la UBA. A lo largo de su carrera pasó por distintos medios y ocupó espacios en señales como CVN, América TV, Canal 9, C5N y la Televisión Pública. También estuvo al frente de programas vinculados con la actualidad y la información.

Su trayectoria televisiva continúa. Actualmente figura en su sitio oficial como conductora de un espacio de Canal 26 de lunes a viernes y mantiene además su participación en Pausa, un programa de Global Play centrado en bienestar, emociones y desarrollo personal.

Es decir, Cohen no abandonó la comunicación, sino que trasladó parte de su experiencia hacia otro tipo de contenido y de vínculo con su audiencia. De hecho, recientemente la propia periodista explicó que su intención era integrar su experiencia como comunicadora con su formación como coach y con los viajes sonoros que comenzó a desarrollar.

Con respecto al proyecto, este se desarrolla alrededor de experiencias de relajación y meditación con cuencos de cuarzo y tibetanos. Cohen utiliza los instrumentos y su voz para generar un espacio de escucha y concentración, generalmente con los participantes sentados o acostados.

El sound healing es el concepto que engloba este tipo de prácticas basadas en el sonido y la vibración. En el caso de Cohen, forma parte de una propuesta más amplia que también incluye coaching ontológico, charlas y talleres, actividades que reúne bajo su marca personal.

En su propia descripción, la propuesta apunta a generar un momento de pausa, conexión interna y relajación. La experiencia no requiere conocimientos previos y está planteada como una actividad de bienestar.

Si bien los precios actuales no son públicos, en octubre del 2025 publicó que un encuentro de dos horas de viaje sonoro y meditación con cuencos de cuarzo y tibetanos tenía un valor de $45.000 por persona. Si se actualiza por inflación sería un valor cercano a los $60.000 actuales.

Qué otros servicios ofrece Karin Cohen además de los viajes sonoros

El viaje sonoro es una de las propuestas dentro de una oferta profesional más amplia. En su página personal, Cohen reúne distintas actividades vinculadas con la comunicación, el desarrollo personal y el bienestar.

Entre ellas aparece el coaching ontológico, disciplina en la que también se formó y que utiliza como parte de su trabajo. A eso suma charlas y talleres, con formatos que permiten trasladar su experiencia a grupos y distintos espacios.

La diversificación también aparece en el tipo de público al que apunta. Además de las experiencias individuales o abiertas, su propuesta contempla actividades para empresas, organizaciones y grupos, lo que amplía las posibilidades comerciales del proyecto.

De esta forma, la voz funciona como un elemento común entre actividades muy diferentes. Es decir, la misma herramienta que Cohen utilizó durante años frente a una cámara o detrás de un micrófono ahora forma parte de encuentros presenciales, charlas y propuestas vinculadas con el bienestar.